Британці не захотіли чи не змогли самостійно налагодити виробництво батарейного спідстера.

Концепт британського електричного спідстера Caterham AeroSeven втілився у серійному автомобілі від болгарського стартапа Kinetik і отримав промовисту назву 07. Легкий двомісний спорткар має потужність у 652 сили і допуск на громадські дороги.

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Електричний спідстер розроблявся, в першу чергу, як трековий автомобіль – подібно до решти спорткарів британської фірми Caterham. Та якимось чином кетергемівський концепт дістався болгарській фірмі Kinetik, ставши не лише серійним, а й дорожньо легальним. Компанія збирається випустити дрібну серію з семи автомобілів, а на презентації був представлений передсерійний прототип.

Фото: Kinetik 07 / Motor1

Kinetik 07 має значно потужнішу силову установку, ніж передбачалась для AeroSeven – електромотор болгарського спідстера продукує 480 кіловат (652 к.с.) та 800 ньютон-метрів крутного моменту, проти 240 сил в Caterham. Прискорення від 0 до 100 км/год у Kinetik 07 займає 2,7 секунди.

Фото: Caterham AeroSeven Concept / Caterham

Болгари не приховують, що використовують шасі Caterham, однак майже вся архітектура програмного забезпечення 07 походить від команди Kinetik, а близько 90% компонентів у конструкції машини є унікальними для електричного спортивного автомобіля. Більшість зовнішніх компонентів надруковані на 3D-принтері, що дозволяє легко змінювати їх форми та проводити індивідуалізацію, залежно від побажань замовника. Вартість автомобіля не названа.

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