Британцы не захотели или не смогли самостоятельно наладить производство батарейного спидстера.

Концепт британского электрического спидстера Caterham AeroSeven воплотился в серийном автомобиле от болгарского стартапа Kinetik и получил красноречивое название 07. Легкий двухместный спорткар имеет мощность в 652 силы и допуск на общественные дороги.

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Электрический спидстер разрабатывался, в первую очередь, как трековый автомобиль – подобно остальным спорткарам британской фирмы Caterham. И каким-то образом кетергемовский концепт достался болгарской фирме Kinetik, став не только серийным, но и дорожно легальным. Компания собирается выпустить мелкую серию из семи автомобилей, а на презентации был представлен предсерийный прототип.

Фото: Kinetik 07 / Motor1

Kinetik 07 имеет значительно более мощную силовую установку, чем предполагалась для AeroSeven – электромотор болгарского спидстера продуцирует 480 киловатт (652 к.с.) и 800 ньютон-метров крутящего момента, против 240 сил в Caterham. Ускорение от 0 до 100 км/ч в Kinetik 07 занимает 2,7 секунды.

Фото: Caterham AeroSeven Concept / Caterham

Болгары не скрывают, что используют шасси Caterham, однако почти вся архитектура программного обеспечения 07 исходит от команды Kinetik, а около 90% компонентов в конструкции машины уникальны для электрического спортивного автомобиля. Большинство внешних компонентов напечатаны на 3D-принтере, что позволяет легко изменять их формы и проводить индивидуализацию, в зависимости от пожеланий заказчика. Стоимость автомобиля не названа.

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