Компанія, офіс та виробничі площі якої знаходяться в Києві, представила концептуальний електричний суперкар Miracle the One. За словами засновника і головного інженера компанії Олександра Бабченко, Miracle the One перший український електросуперкар, "який не має аналогів в світі".

Miracle the One виділяється в першу чергу дизайном в стилі болідів 1950-х років - з відкритою хромованою підвіскою, центральним положенням водія, спиць дисками. У компанії "Міракль АВТО", не соромлячись, прямо говорять, що надихалася дизайном Maserati F250 і Mercedes W196, створюючи власний Miracle the One.

За основними технічними характеристиками Miracle the One майже повністю повторює легендарний Mercedes Silver Arrow W196 (останній проданий автомобіль пішов з молотка більш ніж за 29 мільйонів доларів).

При цьому Miracle the One, будучи повністю електричним, відрізняється парою електромоторів на задній осі з сумарною потужністю 220 кВт (300 к.с.) і піковим крутним моментом 500 Нм. Автори проекту особливо підкреслюють, що кожен з моторів видає по 10 кВт потужності на 1 кг своєї ваги. Джерелом живлення виступає акумуляторна батарея ємністю 50 кВт ∙ год, однієї зарядки якої повинно вистачати на 500 км. Принаймні, так запевняють у "Міракль АВТО".

Miracle the One - це двомісний автомобіль, пасажир може розміститися ззаду водія, де встановлено додаткове крісло. Кузов автомобіля виконаний з вуглецевого волокна, що гарантує високу міцність при мінімальній вазі.

Як і інші електромобілі, Miracle the One є практично безшумним. Інженери розробили спеціальний "динамік", який створює високоякісний звук двигуна внутрішнього згоряння. При цьому його гучність і тон, як стверджують розробники, може змінюватися з V12 до оппозитной двійки, або ж на звук Тисячолітнього Сокола зі Зоряних воєн (фанати франшизи повинні оцінити).

Зараз команда з декількох інженерів працює над створенням першого тестового автомобіля, який планується випустити на дороги вже в кінці 2020 року. Всього ж "Міракль АВТО" планує зібрати тільки 500 примірників, приступивши до відвантажень перших машин клієнтам у 2021 році. Ціна вже відома - $ 105 тис. Доплативши ще $ 3,5 тис. Зверху можна буде замовити індивідуальні написи на педалях і панелі приладів, а за $ 12 тис. Оснастити авто додатковим швидкісним блоком, який дозволить тимчасово (на кілька хвилин) піднімати потужність до 610 л .з.

У коментарі Олександр Бабченко розповів, що в різний час над проектом працювали різна кількість людей, але зараз постійно працює 3 інженера, ще 8 осіб - на виробництві. Основні компоненти, включаючи електродвигуни та елементи підвіски (що стосується гальм і безпеки), планують закуповувати у європейських постачальників, а акумулятори - у Samsung. Деякі елементи підвіски також європейські. Всі інші елементи (рама кузов, підвіска і т.д.) і сама збірка буде проводитися в Україні.

