Одномісний автомобіль з відкритими колесами оснащений потужним мотором від Bentley Continental GT.

Тип кузову Баркетта позначає машину з відкритим кузовом і одномісним салоном, лінія скла при цьому у нього зазвичай нижче лінії очей водія, а двері можуть бути відсутні. В перекладі з італійської barchetta – “маленький човник”. Бельгійці зрозуміли це буквально.

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Всередині автомобіль і справді нагадує човен – оздоблення виконано повністю з деревини. Кермо також має нетрадиційну для автомобілів форму, та ще й хромове покриття. Доступ до салону відкриває єдина дверка, та й крісло в машині лише одне. І все це вбудовано у кузов з прямокутними формами. Називається автомобіль Krugger FD.

Фірма Krugger займається модифікацією мотоциклів, кастом байками, однак три роки тому отримала цікаве замовлення одночасно від двох поважних клієнтів: текстильний магнат Андре Дюпон і власник фармацевтичної компанії Mithra Франсуа Форнері зажадали від власника компанії Бертрана Крюггера створити щось справді унікальне “стовідсотково бельгійське” і з дизайном Krugger. Результатом роботи мануфактури Крюгера і став FD – його назва створена з ініціалів замовників Fornieri Dupont.

Фото: баркетта Krugger FD / Autoblog

Стилістика Krugger FD відноситься до епохи streamline-дизайну 30-тих років XX століття. Водночас, замість обтічних округлих форм автомобіль отримав кузов з прямими кутами і абсолютно не аеродинамічний “ніс”.

Творець Krugger FD розповідає, що спорткар спроектований і зібраний без застосування звичних для нас комп'ютерного моделювання та фрезерних верстатів. Вибір двигуна припав на 6-літровий бітурбомотор W12 від Bentley Continental GT, потужність якого ще й посилили з 635 до 750 кінських сил. Динамічні характеристики Krugger FD не розкриваються, але знаючи масу машини, яка становить 1250 кіло, можна припустити, що з співвідношення маса-потужність забезпечить спорткару прискорення до першої сотні менш, ніж за 3 секунди.

Спочатку Бертран планував Krugger FD як рекордний спорткар для швидкісних заїздів на озері Бонневіль, однак по закінченні проекту було вирішено перевести його в статус шоукара – занадто вже гарним він вийшов. У майбутньому його можна буде побачити у Гудвуді, Вілла д'Есте чи Пеббл-Біч.

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