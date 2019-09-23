20-метровий човен являє собою зразок нової інтерпретації філософії дизайну Lexus.

Без зайвої скромності Lexus називає яхту LY 650 “неймовірним втіленням розкоші”.

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Серійним виробництвом яхт Lexus LY 650 буде займатись американська верф Marquis Yachts. Дизайн судна був розроблений Lexus, спільно з італійською студією Nuvolari Lenard, також спеціалісти автовиробника відповідають за технічне оснащення та оздоблення яхти.

Toyota адаптувала свою виробничу систему Toyota Production System з паралельним інжинірингом, скороченням часу виробничого циклу і постійним контролем якості до випуску яхт. Це дозволило створити продукт з безпрецедентною увагою до деталей, відповідний традиційним японським уявленням про чуттєвість і гостинність – “омотенасі”.

Фото: яхта Lexus LY 650 / Lexus

Стрімкий та елегантний корпус яхти виготовлений з композитного матеріалу: полімеру, посиленого скло- та вуглецевим волокном. На борту розкішного 65-футового судна є три каюти, кожна з власним душем, і спальні місця для шести осіб. У відсіку на палубі встановлено два капітанських крісла і два дивани.

У рух Lexus LY 650 приводять два безвальних мотори Volvo Penta IPS. Потужність кожного становить 1050, 1250 або 1350 кінських сил, залежно від обраної комплектації. Паливні баки вміщують 4012 літра дизеля, обсяг баку для прісної води – 852 літри. Керувати основними системами яхти і отримувати інформацію про їх стан можна віддалено за допомогою комунікаційного комплексу LY-Link, а в якості опції покупці можуть замовити аудіосистему Mark Levinson з об'ємним звучанням.



Вартість водної розкоші від Lexus буде розкрита одночасно з публічною прем’єрою, яка відбудеться в кінці жовтня на міжнародній виставці яхт у Форт-Лодердейл, штат Флоріда.

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