Німецький автовиробник назвав дату ультралюксового кросовера та розкрив деякі подробиці.

Чутки стали фактами: Maybach готує суперника Rolls-Royce Cullinan та Bentley Bentayga. Mercedes-Maybach GLS дебютує в листопаді.

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Імовірне місце прем’єри – автосалон у Лос-Анджелесі. Випускати Mercedes-Maybach GLS планують у США, ця ж країна вважається головним ринком для новинки.

В офіційній заяві автовиробника зазначено, що GLS можна буде відчути “всіма органами чуттів”. Для позашляховика розробляється власний парфум, який буде задіяний в кліматичній системі автомобіля. Аромат описується як “квітковий і легкий, з ніжними нотками шкіри та пряного чаю”.

Також наразі відомо, що Mercedes-Maybach GLS отримає стереосистему Burmester з 27 динаміками. Виробник також зазначив, що покупцям розкішного кросовера запропонують найвищий рівень персоналізації. Наприклад, замовники зможуть обирати матеріали та колір оббивки і повністю відмовитись від використання натуральної шкіри в салоні.



Фото: рендер Mercedes-Maybach GLS / Kolesa

Решта подробиць поки що тримається в таємниці. Втім, з високою долею вірогідності, GLS від Maybach матиме подовжену колісну базу та найпотужніший мотор і істотно відрізнятиметься візуально від звичайного GLS. За чутками, Maybach може стати єдиною моделлю концерну, для якої збережуть 12-циліндровий мотор.

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