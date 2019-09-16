Райтери самі напросились на неприємності.

Історія почалась з публікації в офіційному Instagram Mercedes-Benz позашляховика G 500. Автомобіль був знятий на тлі Східного ринку Детройта, а одна зі стін будівлі прикрашена стріт-артом. Автори малюнку вирішили “збити” грошей з автовиробника, а натомсть самі отримали позов до суду.

Також цікаво: На усі автомобілі та мотоцикли відмінять акциз: законопроект

Даніель Бомбардьє, Макс Грамахо, Джеймс Льюїс і Джефф Сото є авторами муралу на стіні Східного ринку Детройта. Вони побачили свої графіті в інстаграмі Mercedes на рекламних знімках і вирішили, що мають право на компенсацію за використання малюнків в рекламних цілях. Про це повідомляє Нollywood Reporter

Спочатку художники просто написали листа в американське представництво Mercedes-Benz. Однак відповідь прес-секретаря їх не задовольнила: “на знак люб'язності світлини і публікація були видалені з інстаграм-сторінки Mercedes-Benz, проте жодних причин вимагати компенсацію, через порушенням авторських прав, у художників немає”.

Тоді райтери найняли адвоката і продовжили тиснути на Mercedes-Benz. У відповідь судовий позов було висунуто вже проти них самих. У ньому зазначено, що марка мала право використовувати знімки без узгодження з авторами, оскільки на них зображений, в першу чергу, автомобіль, а стіни будівлі з малюнками служать лише тлом.

За словами прес-секретаря, загрози художників не мають юридичної сили у відношенні авторських прав – вони лише намагалися заробити на цьому, скориставшись ситуацією. Адвокат обвинувачених розповів журналістам, що артисти не очікували такого повороту, “знаходяться в розпачі” і морально не готові тягатись у суді з таким гігантом, як “Мерседес”.

Також цікаво: ЗМІ: Volkswagen прагне придбати Tesla