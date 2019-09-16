Німецькому концерну потрібна ця угода, щоб отримати доступ до сучасних електромобільних технологій.

Топ-менеджмент Volkswagen Group вже кілька разів робив недвозначні натяки про намір придбати компанію Tesla або хоча б частину її акцій. Зокрема, співвласник німецького концерну Вольфганг Порше розповів журналістам перед автосалоном у Франкфурті на запитання про можливість такої угоди, що "завжди можна думати про все". Однак додав, що зараз акції Tesla коштують надто дорого, повідомляє DW.

Три тижні тому економічний журнал Manager Magazin писав, що глава Volkswagen Херберт Діс думає про можливість купівлі Tesla чи її частки.

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Цікавість до американської компанії у німців виникла після того, як вони поставили собі за мету стати лідером серед електричних автомобілів. А технології, які вже давно працюють у компанії Маска, у Volkswagen тільки-но на етапі створення чи випробовувань. Зокрема, німців цікавать програмне забезпечення електромобілів та ноу-хау з виробництва батарей для них.

Вартість компанії Tesla на сьогодні складає близько 30 млрд доларів (27 млрд євро), а таких грошей у Volkswagen AG нема.

Нагадаємо, що Tesla анонсує надпотужні тримоторні версії своїх авто.