Законопроект з низкою пропозицій заохочувати громадян активніше пересідати на електротранспорт зареєстрований у Верховній Раді.

Сектор легкових електромобілів, який демонструє постійне зростання, зараз вже має ряд преференцій. Зокрема, на легкові електрокари скасовано ввізне мито, а також тимчасово не сплачується ПДВ при їх імпорті. Залишився лише незначний (у порівнянні з машинами, оснащеними ДВЗ) акциз, у розмірі 1 євро за 1 кВт год ємкості тягової батареї. Також, з 2020 року на електрокари видаватимуться спеціальні номерні знаки з символами зеленого кольору.

Читайте також: В Лондоні встановили автомат з продажу електромобілів

Щоправда, на покупців електричних авто (як і на всіх інших легкових ТЗ) розповсюджується збір до Пенсійного фонду, який сплачується при першій реєстрації автомобіля. Його розмір становить від 3 до 5% від вартості автомобіля. Чим дорожче авто – тим більший збір. У нещодавно зареєстрованому у Верховній Раді законопроекті під номером 2054, про який піде мова далі, одна із низки пропозицій – звільнити покупців електромобілів від сплати і цього збору. Однак, вантажні електрокари знову опинились "за бортом" - норма стосуватиметься виключно легкових ЕА (електро авто).

Водіям електромобілів пропонують дозволити користуватись смугами для руху маршрутних транспортних засобів. Така практика вже діє у деяких країнах, а після запуску видачі зелених номерів на ЕА в Україні, контролювати правомірність виїзду приватного транспорту на смуги для громадського транспорту поліції (чи системам автофіксації порушень) буде нескладно.

Також у документі є ряд пропозицій, які стосуються розвитку мережі зарядних станцій для ЕА. Зокрема, присутня ідея спростити механізм виділення землі для облаштування пунктів заряджання електромобілів, та звільнити від ліцензування послуги з продажу електроенергії, якщо така постачається для заряджання ЕА. Варто зазначити – раніше НКРЕКП вже оприлюднювала роз’яснення, що для електрозарядок ліцензія не потрібна.

Читайте також: Hyundai випускатиме електромобілі в ретро-стилі

Кабміну запропоновано спростити під’єднання зарядних станцій до мереж, так, щоб всі погодження тривали не довше однієї доби, ще й так, аби заявник не подавав жодних дозволів, проекту, висновків та сертифікатів, лише документацію на саму зарядку. Не вдаючись в деталі, передбачаємо, що під час розгляду проекту цей пункт викличе чимало дискусій.

Щоб електрозарядна інфраструктура розвивалась активніше, Міненергетики запропоновано розробити норми, які б зобов’язували власників всіх нових АЗС встановлювати на них "чарджери". І тут є зауваження: будівництво – сфера відання Мінрегіонбуду, і там вже триває розробка ДБН (Державних будівельних норм), які стосуються обладнання нових, та таких що реконструюються АЗС зарядними станціями для ЕА.

Читайте також: У Британії зарядних станцій для електромобілів більше, ніж звичайних АЗС

Ще один цікавий (і теж дискусійний) пункт – пропозиція створення державної програми, завдяки якій покупці електромобілів отримали б можливість оформлювати кредити з нульовою відсотковою ставкою. Розуміючи, як працює економіка в цілому, та банківський сектор зокрема, насамперед хотілось би побачити чітку відповідь на питання, у який спосіб та чиїм коштом "нульовий кредит" буде функціонувати. Проте у пояснювальній записці до законопроекту сказано, що "реалізація положень з/п не потребуватиме додаткових витрат з держбюджету", і жодним словом не згадується про компенсаторні заходи чи джерела фінансування такої програми. Тож очевидно, що цей момент авторам документа слід пропрацювати більш детально.

Зараз описаний законопроект №2054 має статус "зареєстрований у Верховній Раді", та наданий для ознайомлення у профільні комітети. А якщо він стане законом, то працюватиме до 31 грудня 2024 року, - так вирішили його автори.

Також цікаво: Український пенсіонер створив стильний електромобіль за 1300 євро