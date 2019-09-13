Законопроект с рядом предложений поощрять граждан активнее пересаживаться на электротранспорт зарегистрирован в Верховной Раде.

Сектор легковых электромобилей, который демонстрирует постоянный рост, сейчас уже имеет ряд преференций. В частности, на легковые электрокары отменена ввозная пошлина, а также временно не уплачивается НДС при их импорте. Остался лишь незначительный (в сравнении с машинами, оснащенными ДВС) акциз, в размере 1 евро за 1 кВт.ч емкости тяговой батареи. Также, с 2020 года на электрокары будут выдаваться специальные номерные знаки с символами зеленого цвета.

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Правда, на покупателей электрических авто (как и на всех других легковых ТС) распространяется сбор в Пенсионный фонд, который уплачивается при первой регистрации автомобиля. Его размер составляет от 3 до 5% от стоимости автомобиля. Чем дороже авто – тем больше сбор. В недавно зарегистрированном в Верховной Раде законопроекте под номером 2054, о котором пойдет речь далее, одно из ряда предложений – освободить покупателей электромобилей от уплаты и этого сбора. Однако, грузовые электрокары снова оказались "за бортом" - норма будет касаться исключительно легковых ЭА (электро авто).

Водителям электромобилей предлагают разрешить пользоваться полосами для движения маршрутных транспортных средств. Такая практика уже действует в некоторых странах, а после запуска выдачи зеленых номеров на ЭА в Украине, контролировать правомерность выезда частного транспорта на полосы для общественного транспорта полиции (или системам автофиксации нарушений) будет несложно.

Также в документе есть ряд предложений, которые касаются развития сети зарядных станций для ЭА. В частности, присутствует идея упростить механизм выделения земли для обустройства пунктов зарядки электромобилей, и освободить от лицензирования услуги по продаже электроэнергии, если таковая поставляется для зарядки ЭА. Стоит отметить-ранее НКРЭКУ уже обнародовала разъяснение, что для электрозарядок лицензия не нужна.

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Кабмину предложено упростить подключение зарядных станций к сетям, так, чтобы все согласования длились не дольше одних суток, еще и так, чтобы заявитель не подавал никаких разрешений, проекта, заключений и сертификатов, только документацию на саму зарядку. Не вдаваясь в детали, предполагаем, что при рассмотрении проекта этот пункт вызовет немало дискуссий.

Чтобы электрозарядная инфраструктура развивалась активнее, Минэнергетики предложено разработать нормы, которые бы обязывали владельцев всех новых АЗС устанавливать на них "чарджеры". И здесь есть замечания: строительство – сфера компетенции Минрегионстроя, и там уже идет разработка ГСН (Государственных строительных норм), которые касаются оборудования новых и реконструируемых АЗС зарядными станциями для ЭА.

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Еще один интересный (и тоже дискуссионный) пункт – предложение о создании государственной программы, благодаря которой покупатели электромобилей получили бы возможность оформлять кредиты с нулевой процентной ставкой. Понимая, как работает экономика в целом и банковский сектор в частности, прежде всего хотелось бы увидеть четкий ответ на вопрос, каким образом и за чей счет "нулевой кредит" будет функционировать. Однако в пояснительной записке к законопроекту сказано, что "реализация положений з/п не потребует дополнительных расходов из госбюджета", и ни словом не упоминается о компенсаторные мероприятия источники финансирования такой программы. Поэтому очевидно, что этот момент авторам документа следует проработать более детально.

Сейчас описанный законопроект №2054 имеет статус "зарегистрирован в Верховной Раде", и предоставлен для ознакомления в профильные комитеты. А если он станет законом, то будет работать до 31 декабря 2024 года - так решили его авторы.

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