В Великобритании количество зарядных станций для электромобилей уже превзошло количество заправок для бензиновых и дизельных автомобилей.

В частности, сейчас в стране примерно 9300 електрозарядок против 8400 топливных АЗС, то есть почти на тысячу станций для электромобилей больше.

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Последние десять лет количество бензиновых/дизельных заправок в стране удерживалось в диапазоне 8000-9000 штук.

В свою очередь количество электрических зарядных станций выросло с нескольких сотен на 2011 год до более чем 9000 на август 2019 года. Более 1600 станций из 9300 относятся к скоростным, то есть заряжают батареи электромобилей на 80% меньше, чем за час.

Почти на всех станциях технического обслуживания в стране установлены зарядные станции, большинство из которых обеспечивают возможность быстрой зарядки.

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