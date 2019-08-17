О главном нюансе этого запасного колеса не всегда знают даже владельцы автомобилей, укомплектованных им. Складная "докатка" – остроумное решение с многими плюсами, но почему-то даже спустя полвека после изобретения оно остается экзотикой.

Каких только альтернативных вариантов для запасного колеса не придумали конструкторы: пародийная докатка, баллончик с компрессором, колесо Run Flat, “безпрокольный” внутренний слой… Еще одно изобретение в борьбе за экономию места – складная запаска – оказалось во многом лучше вышеперечисленных. Но почему же она встречается нечасто?

Шина со складывающимися боковинами позволила создать “запаску” гораздо меньшего диаметра, но с характеристиками управляемости, близкими к штатным.

Впервые автомобильный мир познакомился с таким колесом на купе Porsche 924 в 1976 году. В сложенном виде эта запаска едва превышала по диаметру колесный диск, благодаря чему ее разместили вертикально в заднем бампере. Но после накачивания компрессором тонкая полоска шины по окружности диска расправлялась и колесо волшебным образом обретало стандартные размеры! Достигался такой эффект благодаря специальной шине, боковины которой при нулевом давлении воздуха складывались гармошкой.

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Однако, на тот момент уже была известна и серийно применялась (например, на нескольких моделях Mazerati) обычная “докатка” – временное колесо с шиной небольшого профиля, которое позволяло машине неспешно доковылять до ближайшей СТО. Зачем же было изобретать дорогие складывающиеся шины, тем более что они тоже не позволяли двигаться на высокой скорости?

Указанный на обычной докатке лимит 80 км / ч допустим только на ровной дороге. Работа электронных систем безопасности в любом случае нарушается.

Главными достоинствами складного колеса перед обычной “докаткой” были в том, что с ним автомобиль сохраняет адекватную управляемость при умеренных скоростях, а также, не испытывает повышенных нагрузок трансмиссия (при использовании на ведущей оси). А в наше время, когда абсолютное большинство автомобилей комплектуется электронными системами безопасности с колесными датчиками (ABS, ESP и прочие), “запаска” полноценного диаметра позволяет этим системам работать в штатном режиме. Да и системам широко распространенного нынче полного привода такое колесо не мешает.

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Но и минусов у складных “запасок” немало. Прежде всего, они дороги: хитрая шина стоит немалых денег, плюс нужен мощный компрессор для ее накачивания, и у некоторых машин (например, VW Touareg I) его даже выполняли стационарным, встроенным в конструкцию авто. А сама необходимость накачки колеса непосредственно перед использованием, в полевых условиях, противоречит концепции Fool Proof – защиты от необдуманных действий.

Перед применением складную “запаску” нужно привести в рабочее состояние, накачав компрессором. Это требует некоторого времени.

Дело в том, что хотя складную “запаску” и украшает вдвое больше ярких предупреждающих наклеек, кто-то из нерадивых водителей нет-нет да и забудет накачать сложенную шину – такие случае время от времени описываются в сети… О последствиях движения на шине без воздуха говорить не стоит. Кстати, процесс заполнения колеса воздухом и обретения им конечной формы занимает определенное время – порядка 5 – 7 минут.

Наконец, специальная шина с боковинами-”гармошками” капризнее обычной. При длительном хранении резина трескается на изломе боковины, малейшая негерметичность осложняет накачивание.

Шина с боковинами, которые складываются в спущенном виде, позволила сохранить полноценную работу полного привод при езде на "запаске" в машинах, где багажник чрезмерно мал. (На фото Mini Countryman).

Одним словом, складная “запаска” в целом хороша, но неуместна на массовых автомобилях. Поэтому в наше время ею оснащают только премиальные модели, да и то зачастую в качестве опции, а также машины, где размещение привычной “докатки” невозможно по причинам малого объема кузова. Например, в разные годы это были несколько моделей Porsche, Audi А6 и Q7, VW Touareg, Lotus Elise, купе Mercedes, Pontiac Firebird… Скорее всего, более широкого применения этому типу запасного колеса уже не найти, поскольку налицо тенденция полного отказа от “запаски” на борту, и в первую очередь – в сегменте машин, эксплуатирующихся в тепличных условиях мегаполисов и безупречных автобанов.

Рекомендация Авто24

Можем точно сказать, что в условиях отечественных дорог полностью отказываться от “запаски” на борту нельзя, а уж какой она будет – это вопрос личных предпочтений, финансовых возможностей и особенностей автомобиля. Добавим только, что для лучшего контроля за колесами вашей машины стоит установить систему TPMS – дистанционного контроля за давлением в шинах. Она особенно полезна в нынешних комфортабельных авто, на которых вовремя заметить приспущенное колесо непросто даже опытному водителю. А ведь ничто так не старит шину, как езда с пониженным давлением в ней – не говоря уже о движении с полностью разгерметизированным колесом.

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