Планируете летнее путешествие? Подготовьте к нему не только автомобиль, но и шины.

Прежде, чем выезжать в дальнюю дорогу, необходимо проверить не только автомобиль, но и на состояние его шин. Прежде всего потому, что в дороге у вас будет гораздо меньше возможностей исправить ситуацию и избежать возможных проблем.

Даже если во время последней проверки перед весенним шиномонтажем шины были в удовлетворительном состоянии, к середине лета ситуация может оказаться другом. Особенно с учетом качества нашего дорожного покрытия, которое способствует ускоренному износу шин, причем в несколько раз.

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“Многие водители довольствуются простой проверкой давления перед началом путешествия, но вы должны уделять гораздо больше внимания состоянию ваших шин. В дополнение к давлению необходимо проверить глубину протектора, равномерность его износа и разницу между передними и задними шинами”, – говорит Матти Морри, технический менеджер по обслуживанию клиентов Nokian Tyres.

Если вы наблюдаете явную разницу в уровне износа шин, вам следует установить менее изношенные шины на заднюю ось. Однако, если ваши шины находятся в очень плохом состоянии и глубина их протектора уже меньше 4 мм, не стоит рисковать и отправляться на них в путешествие: надо смириться с тем, что шины отслужили свое и обратиться в шинный центр для приобретения нового комплекта.

В дождливую погоду избегайте попадания в колею

Водители, путешествующие большой компанией, часто сменяют друг друга за рулем и некоторые из них могут быть не знакомы с автомобилем. Расскажите им о технических особенностях вашего автомобиля и состоянии шин. Хорошие шины обеспечивают дополнительный запас сцепления и облегчают управление автомобилем в сложных дорожных условиях.

“Шине гораздо сложнее бороться с аквапланированием, когда остаток протектора составляет менее четырех миллиметров. Премиум-шина при этом все равно ведет себя лучше новой дешевой шины, поскольку высококачественные шины сохраняют свои характеристики управляемости лучше и дольше, чем дешевые. Во время езды на изношенной шине под дождем вы должны избегать заполненных водой колей на дороге и уменьшить скорость»”, – предупреждает Морри и напоминает, что если давление в шинах слишком низкое, это также усложнит управление автомобилем.

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В сравнительном тесте финского журнала Tekniikan Maailma, опубликованном в выпуске 5/2019, изношенная летняя шина с глубиной протектора 3-4 мм имеет заметно худшую управляемость, чем новая летняя шина с протектором 7 мм. В ходе испытаний аквапланирование на новой шине развивалось со скорости 83,1 км/ч при толщине слоя воды на дороге 10 мм, а изношенная шина поплыла уже при 61,2 км/час. Тормозной путь на изношенных шинах на мокрой дороге был на 3,8 метра длиннее при торможении со скорости 80 км/час.

Экономьте горючее, берегите нервы

Хорошие шины снижают ваши расходы на дорогу, поскольку на преодоление сопротивления качению расходуется примерно 20% от общего потребления топлива автомобилем. Даже при наличии качественных шин следует обращать внимание на давление в них, поскольку спущенные колеса увеличивают расход топлива, к тому же шина будет испытывать повышенных нагрузок.

«Спокойный, проактивный стиль вождения повысит безопасность, сохранит нервы и в лучшую сторону повлияет на расход топлива. Спокойное вождение также пойдет на пользу вашим шинам, поскольку агрессивное прохождение поворотов будет быстрее стирать протектор об асфальт», – напоминает Матти Морри.

Контрольная проверка перед длительной поездкой летом:

1. Проверьте протектор на ваших шинах. Более новые установите на заднюю ось, а если шины изношены неравномерно, проверьте развал-схождение.

2. Проверьте глубину протектора. Наименьшая допустимая глубина протектора для летних шин составляет 1,6 мм, однако стоит рассмотреть возможность приобретения новых шин, когда этот показатель падает ниже 4 мм.

3. Проверьте давление. Правильное давление в шинах - это простой способ сэкономить топливо и повысить комфорт вождения. Вы можете проверить давление в шинах на станциях техобслуживания, а рекомендуемые значения давления можно найти в инструкции по эксплуатации вашего автомобиля.

4. Сохраняйте спокойствие и бодрость за рулем. Вы получите максимальную отдачу от поездки, отдохнув и расслабившись. Спокойный стиль вождения также сэкономит топливо и сохранит хорошее состояние шин.

Напомним, что существует несколько видов запасных колес для авто.