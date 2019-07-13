Дорога в отпуск для многих из нас выходит далекой и потому не всегда комфортной. Как с пользой потратить часы, которые отделяют нас от моря, гор и других мест, куда мы едем на отдых?

Несколько часов в замкнутом пространстве автомобильного салона могут оказаться настоящим испытанием для нас, рвущихся из духоты квартир и офисов к свободе отпускной недели. Между тем, это время можно провести с большой пользой – правда, если немного подготовиться.

В некоторых коллективах лучше заранее позаботиться о сценарии совместного пребывания в одной машине.

- Поговорите с ребенком. Мало кто из работающих сограждан проводит со своими детьми так много времени подряд, как по дороге на отдых. Используйте поездку, чтобы стать ближе друг к другу. Правда, если ваше чадо находится в безкомпромиссном подростковом возрасте, к доверительной беседе лучше подготовиться – почитать что-нибудь о вещах, которыми увлекается ребенок: определенная рок-группа, топовые смартфоны, гироборды, мопеды.

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- Прочитайте книгу. Наверняка есть книга, о которой вы слышали, но прочитать которую все было недосуг. Если позволяет уровень комфорта автомобиля, который вас везет, прочитайте что-нибудь полезное – для работы ли, для души или, что называется, для общего развития. На чтение онлайн с планшета или смартфона полагаться не стоит, поскольку мобильным интернетом хотя бы класса 2G (EDGE) покрыты далеко не все украинские автодороги.

- Возьмите на себя роль гида по местности, где проезжает ваш экипаж. На множестве туристических или краеведческих сайтов наверняка найдется что-то интересное или о природе, или об истории, или о выдающихся личностях каждого края.

Конечно, современные технологии предоставляют все возможности для индивидуальных развлечений, но если уж вся семья собралась вместе, лучше использовать эту возможность для общения.

- Наведите порядок в ноутбуке. Неразобранные фотосессии, перемешанные файлы, дублирующие друг друга папки… Возможно, именно в дороге вам удастся разложить все по полочкам. Правда, нужно, чтобы у вас был ноут с мощной батареей – или автомобиль с розеткой питания 220 В.

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- Распланируйте предстоящий отпуск. Пока автомобиль везет вас на отдых, достаньте блокнот или смартфон и распишите по дням хотя бы часть желаний, которые у вас накапливались в течение целого “рабочего года”: где побывать, где искупаться, что увидеть и как сфотографироваться. Отпуск всегда оказывается короче ожидаемого, и зафиксированные на бумаге планы помогут вам использовать эти дни с максимальной пользой.

Если в автомобиле путешествует многочисленная команда, водитель должен быть вдвойне внимателен. Вопрос как скрасить долгую дорогу его не касается.

Рекомендация Авто24

В поисках, чем занять себя в дороге, не забудьте о соображениях безопасности. Развлечения пассажиров не должны мешать водителю, поэтому старайтесь не шуметь и не обсуждать что-то, требующее визуального внимания: идущий на видеоплеере фильм, фото в смартфоне, пейзажи за окном. Другая крайность – сонное царство в салоне – тоже не очень хорошо. Лучше, если сидящий около водителя пассажир будет все время бодрствовать и поддерживать с драйвером разговор на интересную для него тему. Кто-то один из экипажа может записаться в штурманы: определение правильной дороги, обсуждение рациональности маршрута и критика GPS-картографии – благодарные темы для автопутешественников начала ХХI века.

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