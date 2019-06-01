Нет, о том, как сделать из семейного седана стрейч, в этот раз мы говорить не будем. А повышать вместимость багажного отсека будем за счет рационального использования паспортного объема – на такой случай мы знаем несколько секретов.

Обычно вопрос вместимости багажника обостряется перед поездкой на отдых, когда нужно взять с собой побольше вещей, причем часто разноплановых по габаритам, весу и фактуре.

Перевозить груз с незакрытым багажником нехорошо и в смысле безопасности, и в смысле комфорта. Это допустимо только при поездках на небольшие расстояния.

Именно в момент предотпускной лихорадки мы начинаем утаптывать вещи в чемоданах, примащивать имущество на сиденьях в салоне, крепить на крышу багажник и делать прочие не самые разумные вещи.

Читайте также: Не навреди: как перевозить груз в машине

Советы по укладке багажа в автомобиль

1. Оставьте дома (в гараже) все лишнее. В дальнем путешествии по известному маршруту можно сократить постоянный комплект возимого имущества: заднюю полку багажника, запасы запчастей и рабочих жидкостей, полноразмерную запаску заменить докаткой, а то и ремонтным набором. Не берите с собой то, что можно будет купить на месте отдыха: еду, воду, запасную одежду, снаряжение для активного отдыха. Конечно, если вы планируете путешествие по разбитым дорогам в безлюдной местности, к этому совету нужно отнестись вдумчиво.

Покупки из супермаркета – не такая сложная тема, как пакование багажа для дельней поездки в отпуск: что-то нетравмоопасное можно покласть в салон.

2. Хотя бы часть вещей пакуйте в небольшие сумки. Большие жесткие чемоданы и кофры снижают коэффициент полезного заполнения багажника, а мелкие мягкие сумки, напротив, помогут использовать каждый уголок, каждую нишу вашего грузового отсека.

Читайте также: Как выбрать велобагажник

3. Укладывайте предметы сложной пространственной формы рядом с мягкими сумками. Например, пустоты, образованные внутри рамы сложенной коляски или детского велосипеда заполнят мягкие сумки с вещами, которые не боятся «прессования»: одеждой, бельем, тентом палатки. А твердые чемоданы и ящики размещайте друг возле друга и около плоских поверхностей багажника.

Не самый удачный вариант размещения груза: около шасси коляски уместнее было положить мягкую сумку, которая, смявшись, заполнила бы пустоты вокруг рамы.

4. Самые тяжелые баулы кладите вниз – так они не раздавят другие вещи, не будут съезжать в стороны при движении, да и центр тяжести автомобиля особо не повысят. Вещи, которые потребуются (даже теоретически) до прибытия к месту назначения, располагайте с краю – чтобы не пришлось повторять хлопотную процедуру укладки багажа в дороге.

5. Перевозить груз в салоне нежелательно, поскольку при резких маневрах или ДТП посторонние предметы могут травмировать пассажиров. Но мягкую поклажу в салон можно взять. Лучше, если это будет что-то плоское, что можно разместить без большого ущерба для полезного объема салона. Одеяло, матрас, теплую одежду можно расстелить на заднем сиденье. В некоторых автомобилях мелкие сумки можно спрятать под сиденья.

Когда уложен крупногабаритный багаж, оставшееся по углам пространство можно заполнить небольшими сумками с более-менее мягкими вещами.

Рекомендации “Авто 24”

Трамбуя в машину невиданных объемов багаж, не забывайте о том, что данная поездка в этом авто – скорее всего не последняя для вас. То есть не пакуйте поклажу любой ценой, помните, что многими предметами можно повредить обивку багажника, салона, а в некоторых случаях и стекло разбить. Поэтому запаситесь защитными средствами – старым одеялом, пледом – и перекладывайте тканью грубые вещи, соседствующие с элементами отделки машины. И прежде чем тронуться с места, убедитесь, что “запыжованная” поклажа не будет ограничивать вам обзорность, в том числе и по зеркалам.

Читайте также: Новые звуки в салоне авто во время движения: что они означают