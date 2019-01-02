Новый звук, появившийся в салоне во время движения, настораживает едва ли не каждого пассажира. Естественно, вопрос "Что за звук?" волнует любого водителя. И правильно: именно таким образом автомобиль подает сигнал о проблемах.

Сколько бы электроники не напичкали конструкторы в наши автомобили, звук все еще остается одним из самых верных – и часто единственным - способом диагностики.

Но мы не будем тут учить вас, как разобраться с неисправностями, в этот раз просто поговорим, что делать, если на ходу появился какой-то новый шум и как избежать возможных неприятностей.

Если на ходу появился новый звук, у водителя появляется две задачи. Во-первых, нужно быстренько оценить, не появились ли вслед за ним изменения в поведении машины на дороге.

А во-вторых, попытаться понять природу нового шума и решить, стоит ли съезжать с дороги для более глубоких разборок, или можно неспешно продолжить движение и оценивать ситуацию на ходу.

Кстати, имейте в виду, что после остановки в половине случаев звук может исчезнуть. Рассмотрим наиболее типичные случаи.





Вообще-то водителю время от времени стоит специально переключать внимание на прослушивание автомобиля, чтобы вовремя заметить неполадки

Звуки со стороны колес

Обычно это ритмичные удары или стуки, передающиеся на кузов, на руль, пропорциональные скорости движения. Не выяснив, что именно случилось, продолжать поездку дальше не стоит. Но и сломя голову бросаться к обочине тоже необязательно – автомобиль-то продолжает движение, иначе у вас не было бы возможности обдумывать ситуацию. Очень даже возможно, что вам просто придется поставить запаску вместо спущенного колеса.

Шум и визг под капотом

Если двигатель продолжает работать, особых причин для паники нет. Но разобраться с ситуацией все же стоит. Направляйтесь к обочине, открывайте капот и локализуйте источник нового шума.

Особенно нехорошо, если имеют место удары или стук из блока цилиндров или его головки – поскорее глушите двигатель и звоните профессионалам на СТО. Если вас встревожил писк или визг, разберитесь, зависит ли он от оборотов двигателя.

Громкая музыка в салоне часто становится причиной серьезных ремонтов автомобиля: за ней водителю легко прозевать шумы – симптомы неисправностей.

Скорее всего, это звучит ремень навесного оборудования: или ослабло его натяжение, или попала влага, или износились шкивы. С такой бедой можно ехать, хотя желательно – не дальше ближайшей СТО, где подтвердят предварительный диагноз или решат проблему.

Хлопки под капотом или в выхлопной трубе говорят о неполадках в системе питания и зажигания. Если при аккуратном обращении с акселератором их можно избежать, то можете потихоньку ехать до ближайшей СТО.

Шум при торможении

Скорее всего, скрежет и писк при нажатии педали тормоза говорят о необходимости замены колодок. Ехать можно, если торможение остается эффективным и машину не разворачивает при этом.

Но иногда к похожим симптомам приводят мелкие разрушения в колесных тормозных механизмах – отслоение накладок колодок, поломка пружин и пр. Тормоза – дело серьезное, поэтому если нарушения в их работе заметны не только на слух, но и по поведению машины, принимайте решение о вызове эвакуатора или медленном следовании к месту ремонта своим ходом. Тут многое зависит от типа дороги и трафика на ней.

Режим торможения – вообще хороший помощник при диагностике ходовой части: он выявляет износ не только деталей тормозов, но и шарниров подвески.

Стуки при повороте руля

Шарниров в рулевом управлении предостаточно, и по мере износа многие из них будут стучать, щелкать или погромыхивать на ямах.

Конечно, такие вещи нужно устранять сразу, но многие водители некоторое время игнорируют люфты и легкие стуки в рулевом, откладывая ремонт на более подходящее время. Но если непонятные звуки появились после попадание в яму, встречи с бордюром или иными препятствиями, то с ними нужно разобраться на месте – ведь может быть, что в рулевой трапеции что-то сломалось и вот-вот машина потеряет управление.

Рекомендация Авто24

Нештатных звуков можно ожидать в любой момент и в любом автомобиле. Если вы едете на относительно новой машине, то при появлении непонятного шума особенно паниковать не стоит (конечно, если вы перед тем не влетели колесом в огромную яму), катастрофических причин ему не будет.

А вот на потрепанной, многократно ремонтированной машине нужно быть более внимательным, ведь на ней может что-то банально разрушиться. В любом случае, не бросайтесь безоглядно к обочине, прежде осмотритесь на дороге, чтобы не создавать аварийных ситуаций при маневрах.