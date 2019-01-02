Новий звук, що з'явився в салоні під час руху, насторожує чи не кожного пасажира. Природно, питання "Що за звук?" хвилює будь-якого водія. І правильно: саме таким чином автомобіль подає сигнал про проблеми.

Скільки б електроніки не напхали конструктори в наші автомобілі, звук все ще залишається одним з найбільш вірних і часто єдиним способом діагностики.

Але ми не будемо тут вчити вас, як розбиратися з несправностями, цього разу просто поговоримо, що робити, якщо на ходу з'явився якийсь новий шум і як уникнути можливих неприємностей.

Якщо на ходу з'явився новий звук, у водія з'являється два завдання. По-перше, потрібно швиденько оцінити, чи не з'явилися слідом за ним зміни в поведінці машини на дорозі. А по-друге, спробувати зрозуміти природу нового шуму і вирішити, чи варто з'їжджати з дороги для більш глибоких розборок, чи можна неспішно продовжити рух і оцінювати ситуацію на ходу. До речі, майте на увазі, що після зупинки в половині випадків звук може зникнути. Розглянемо найбільш типові випадки.



Взагалі-то водієві час від часу варто спеціально переключати увагу на прослуховування автомобіля, щоб вчасно помітити неполадки

Звуки від коліс

Зазвичай це ритмічні удари або стуки, які передаються на кузов, на кермо, пропорційні до швидкості руху.

Не з'ясувавши, що саме сталося, продовжувати поїздку далі не варто. Але і стрімголов кидатися до узбіччя теж необов'язково – автомобіль же продовжує рух, інакше у вас не було б можливості обмірковувати ситуацію. Дуже навіть можливо, що вам просто доведеться поставити запаску замість спущеного колеса.

Шум і вереск під капотом

Якщо двигун продовжує працювати, особливих причин для паніки немає. Але розібратися з ситуацією все ж варто.

Прямуйте до узбіччя, відкривайте капот і локалізуйте джерело нового шуму. Особливо недобре, якщо мають місце удари або стукіт з блоку циліндрів або його головки – скоріше глушіть двигун і телефонуйте професіоналам на СТО. Якщо вас стривожив писк або вереск, розберіться, чи залежить він від оборотів двигуна.

Гучна музика в салоні часто стає причиною серйозних ремонтів автомобіля: через неї водієві легко проґавити шуми – симптоми несправностей.

Скоріш за все, це звучить ремінь навісного обладнання: або ослаб його натяг, або потрапила волога, або зносилися шківи. З такою бідою можна їхати, хоча бажано – не далі, ніж до найближчої СТО, де підтвердять попередній діагноз або вирішать проблему.

Хлопки під капотом або у вихлопній трубі говорять про неполадки в системі живлення і запалювання. Якщо при акуратному поводженні з акселератором їх можна уникнути, то можете потихеньку їхати до найближчої СТО.

Шум при гальмуванні

Швидше всього, скрегіт і писк при натисканні педалі гальма говорять про необхідність заміни колодок. Їхати можна, якщо гальмування залишається ефективним і машину не розвертає при цьому. Але іноді до схожих симптомів призводять дрібні руйнування в колісних гальмівних механізмах – відшарування накладок колодок, поломка пружин та ін.

Гальма – справа серйозна, тому якщо порушення в їхній роботі помітні не тільки на слух, але і по поведінці машини, приймайте рішення про виклик евакуатора або повільне слідування до місця ремонту своїм ходом. Тут багато залежить від типу дороги і трафіку на ній.

Режим гальмування – взагалі гарний помічник під час діагностики ходової частини: він виявляє зношування не тільки деталей гальм, але і шарнірів підвіски.

Стуки при повороті керма

Шарнірів у рульовому управлінні предостатньо, і під час зношування багато з них будуть стукати, клацати або гуркотіти на ямах.

Звичайно, такі речі потрібно усувати відразу, але багато водіїв деякий час ігнорують люфти і легкі стуки в рульовому, відкладаючи ремонт на більш пізній час.

Та якщо незрозумілі звуки з'явилися після попадання в яму, зустрічі з бордюром або іншими перешкодами, то з ними потрібно розібратися на місці – адже може бути, що в рульовій трапеції щось зламалося і от-от машина втратить керування.

Рекомендація Авто24

Нештатних звуків можна очікувати в будь-який момент і в будь-якому автомобілі. Якщо ви їдете на відносно новій машині, то при появі незрозумілого шуму особливо панікувати не варто (звичайно, якщо ви перед тим не влетіли колесом у величезну яму), катастрофічних причин не буде.

А ось на пошарпаній, багаторазово ремонтованій машині потрібно бути більш уважним, адже на ній може щось банально зруйнуватися. У будь-якому випадку, не кидайтеся безоглядно до узбіччя, спершу озирніться на дорозі, щоб не створювати аварійних ситуацій при маневрах.