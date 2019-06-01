Ні, про те, як зробити з сімейного седана стрейч-лімузин, цього разу ми говорити не будемо. А підвищувати місткість багажного відсіку будемо за рахунок раціонального використання його об'єму – на такий випадок ми знаємо кілька секретів.

Зазвичай питання місткості багажника загострюється перед поїздкою на відпочинок, коли потрібно взяти з собою побільше речей, причому часто різнопланових за габаритами, вагою і фактурою.

Перевозити вантаж з незакритим багажником недобре і в сенсі безпеки, і в сенсі комфорту. Це допустимо тільки при поїздках на незначні відстані.

Саме в момент передвідпускної лихоманки ми починаємо втоптувати речі у валізах, примощувати майно на сидіннях в салоні, кріпити на дах багажник і робити інші не завжди розумні речі.

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Головні правила пакування речей в автобагажник:

1. Залиште вдома (в гаражі) все зайве. У далекій подорожі по відомому маршруту можна скоротити постійний комплект майна: задню полку багажника, запаси запчастин і робочих рідин, повнорозмірну запаску замінити докаткою чи ремонтним набором. Не беріть з собою те, що можна буде купити на місці відпочинку: їжу, воду, запасний одяг, спорядження для активного відпочинку. Звичайно, якщо ви плануєте подорож розбитими дорогами в безлюдній місцевості, до цієї поради потрібно поставитися вдумливо.

Покупки з супермаркету – не така складна тема, як пакування багажу для довгої поїздки у відпустку: щось нетравмонебезпечне можна покласть в салон.

2. Хоча б частину речей пакуйте в невеликі сумки. Великі жорсткі валізи і кофри знижують коефіцієнт корисного заповнення багажника, а дрібні м'які сумки, навпаки, допоможуть використовувати кожен куточок, кожну нішу вашого вантажного відсіку.

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3. Укладайте предмети складної просторової форми поруч з м'якими сумками. Наприклад, порожнечі, утворені всередині рами складеної коляски або дитячого велосипеда заповнять м'які сумки з речами, які не бояться “пресування”: одягом, білизною, тентом намету. А тверді валізи і ящики розміщуйте один біля одного і близько пласких поверхонь багажника.

Не найвдаліший варіант розміщення вантажу: біля шасі коляски доречніше було покласти м'яку сумку, яка, зім'явшись, заповнила б порожнечі навколо рами.

4. Найважчі баули кладіть вниз – так вони не роздавлять інші речі, не будуть з'їжджати в сторони при русі, та й центр ваги автомобіля особливо не підвищать. Речі, які будуть потрібні (навіть теоретично) до прибуття до місця призначення, розташовуйте з краю – щоб не довелося повторювати клопітку процедуру укладання багажу в дорозі.

5. Перевозити вантаж в салоні небажано, оскільки при різких маневрах або ДТП сторонні предмети можуть травмувати пасажирів. Але м'яку поклажу в салон можна взяти. Краще, якщо це буде щось плоске, що можна розмістити без великого збитку для корисного об'єму салону. Ковдра, матрац, теплий одяг можна розстелити на задньому сидінні і сісти на них. У деяких автомобілях дрібні сумки можна заховати під сидіння.

Коли укладено великогабаритний багаж, простір, що залишився по кутах, можна заповнити невеликими сумками з більш-менш м'якими речами.

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Трамбуючи в машину небачених обсягів багаж, не забувайте про те, що дана поїздка в цьому авто – швидше за все, не остання для вас. Тобто не пакуйте поклажу за всяку ціну, пам'ятайте, що багатьма предметами можна пошкодити оббивку багажника, салону, а в деяких випадках і скло розбити. Тому запасіться захисними засобами-старою ковдрою, пледом – і перекладайте тканиною грубі речі, що сусідять з елементами оздоблення машини. І перш ніж рушити з місця, переконайтеся, що поклажа не буде обмежувати вам оглядовість, в тому числі і по дзеркалах.

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