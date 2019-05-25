Тенденції світового автопрому не завжди пов'язані з реальністю. Поки автовиробники відмовляються від запаски на борту автомобіля, наші дороги не стають кращими. Про вирішення проблеми потрібно подбати заздалегідь.

У шині діра, а запаски немає? Проблему можна вирішити своїми руками, але потрібно знайти – в багажнику або найближчому магазині – комплект для ремонту шин (ми сподіваємося, у вас сучасні безкамерні?). Звичайно, потрібна ще деяка вправність, так що для ніжних панянок цей варіант не підходить.

Такі пошкодження ремонту не підлягають в принципі, тому при експлуатації машини на поганих дорогах потрібно обов'язково возити з собою запаску

Одне з двох

Якщо ви подорожуєте без запаски і з якоїсь причини однозначно відкидаєте варіант "дзвінок другові", то у вас в багажнику повинен бути один з двох комплектів для заклеювання пробоїн в шині. Комплект номер 1 – аерозоль, який задувається (самостійно або за допомогою компресора) в шину через вентиль. Комплект номер 2 – джгут й інструменти для його протягування в пробоїну на покришці.

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Перший варіант простіший, але менш надійний і допомагає не завжди, другий потребує певних зусиль, але дає майже стовідсоткову гарантію успіху. Між тим, обидва не вимагають розбирання колеса і у випадку з переднім колесом навіть не потрібно знімати його з автомобіля. А от місце проколу доведеться знайти: візуально, по звуку або змочивши протектор водою і спостерігаючи бульбашки повітря.

Піна в шину

Суть ремонту шини за допомогою герметика в балончику в тому, що спеціальна речовина задувається через вентиль, поширюється по внутрішній поверхні шини і покриває її тонким шаром, який герметизує пробоїни.

Ремонт за допомогою герметика в аерозольній упаковці найпростіший, але він же найменш надійний

Препарат потрапляє в шину або під власним тиском, або за допомогою повітря, що нагнітається паралельно підключеним компресором (саме так часто влаштовані штатні ремкомплекти автомобілів європейських комплектацій).



Ремкомплекти з герметиком і компресором для його задування в колесо все частіше замінюють запаску на нових авто. Але цей варіант не найкращий для наших умов

При використанні ремкомплекту такого типу потрібно дотримуватися інструкції на упаковці. Від себе додамо, що у багатьох випадках має сенс заздалегідь провернути колесо так, щоб місце проколу опинилося внизу – так на нього швидше потрапить герметик.

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Джгут в отвір

Метод усунення проколу за допомогою джгута більш надійний. Його можна використовувати не тільки в польових умовах, але й у майстернях. Втім, шиномонтажники воліють ставити класичні латки, хоча для цього і доводиться бортувати колесо.

Джгут, клей і два спеціальних шила – такий не дуже складний комплект для ремонту проколу колеса в дорозі

Суть способу – в прокол за допомогою спеціального шила вводиться джгут з міцного еластичного матеріалу. Завдяки клейкій речовині або власної адгезії (можливі варіанти) така пробка, затисла протектором, герметично закупорює отвір. Потрібна одна попередня операція: отвір потрібно прочистити і трохи збільшити спеціальним інструментом, що нагадує свердло з ручкою.

Технологія ремонту в загальних рисах проста: прочищення пробоїни, зарядка джгута в шило, намащування клєєм, введення в отвір, виймання шила і обрізка зайвих кінців джгута

Мінус такого способу – при очищенні отвору можна пошкодити нитки корду, а це іноді призводить до порушення геометрії шини. Тому сильно обробляти отвір не рекомендується, а інструмент повинен бути без гострих бічних граней. Якщо джгут був куплений якісний, і ви його правильно встановили, такий корок прослужить до кінця життя всієї шини.

Рекомендація Авто24

Вищеописані методи добрі в першу чергу для проколів в зоні протектора, але не для рваних пробоїн на боковинах. Хоча досвід бувалих мандрівників показує, що і подовжені пориви джгутом можна усувати – хоча б на час. Але все ж, якщо ви часто їздите розбитим асфальтом, беріть з собою стару добру запаску. А краще дві.

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