Як обрати диски – це перше питання при тюнінгу коліс, але не завжди правильне. Починати потрібно з інших питань.

Коли ви починаєте тюнинг коліс, не поспішайте спантеличувати себе питанням: як обрати диски? Спочатку постарайтеся зрозуміти, що ви хочете отримати в результаті. Варіантів може бути кілька: створити зовнішній ефект, поліпшити керованість, підвищити комфорт. Залежно від відповіді і диски, і шини будуть абсолютно різними.

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Зовнішній ефект

Кожен небайдужий автомобіліст, коли стає власником тієї чи іншої “ластівки”, насамперед прагне поставити на неї “лиття” (вони ж “диски”, вони ж “титани”). Мало хто прагне вписатися в “рідній” розмір, зазвичай намагаються брати диски ширші та масивніші – в гонитві за “красою” звичайно ж. На форумах фанатів тюнінгу маса інформації про те, які максимально великі диски і шини “встають” на потрібну модель автомобіля.

Низькопрофільні шини і величезні диски – практично неодмінний атрибут сучасних "тюнінгованих" автомобілів

Ми б радили триматися від таких форумів подалі, і орієнтуватися на єдино вірного порадника – заводський мануал, де вказуються можливі варіанти розмірності шин і дисків – діаметр, ширина, виліт. Але свербіж удосконалень зазвичай сильніше голосу розуму, тому ми просимо прислухатися хоча б до наших застережень, які захистять вас від найнеприємніших наслідків.

При "збільшенні" коліс (точніше, дисків) важливо мати почуття міри: надмірно великі колеса спотворюють автомобіль. Деякі тюнери розуміють це занадто пізно

Перш за все, за допомогою наявних на спеціалізованих сайтах конфігураторів зробіть примірку дисків різних розмірів до дизайну вашої машини. Дуже часто гігантські диски стилістично зовсім не підходять до старих моделей авто, машина з ними виглядає просто потворно. І навпаки, іноді “маленькі” 13–14-дюймові колеса з правильно підібраним нестандартним малюнком дійсно прикрашають автомобіль.

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Керованість

Якщо ви ставите за мету поліпшити керованість машини, підвищити чутливість керма на поворотах (ми не питаємо, навіщо це може знадобитися на неспортивній, цивільній машині повсякденного користування), то вам дійсно потрібні низькопрофільні шини. Отже, і диски збільшеного в порівнянні зі стандартним діаметра. Майте на увазі, швидше за все, такі шини і диски ще й виявляться більш широкими.

Якщо автомобіль, навіть старий, бере участь в змаганнях, є певний сенс "знижувати" профіль шин. І то до певної міри

Припустимо, ви визначилися, які вибрати диски, та зважилися на “великий дюйм”. Навіть якщо вам вдасться втиснути великий розмір в колісну арку, очікуйте аж ніяк не позитивних змін в поведінці машини – і тим більших, чим більше розмір диска. Швидше за все, виліт нових дисків буде відрізнятися від стандартного, тому може змінитися зусилля на кермі, воно буде інакше повертатися в “нульове” положення, і майже напевно скоротиться ресурс підшипників ступиці.

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Більший діаметр (і відповідно, менший профіль шини) знижує комфорт і стійкість коліс до ударів на ямах. До речі, великі шини та диски обов'язково будуть дорожче за ціною.

Комфорт і витривалість

Шина більшого (вищого) профілю за рахунок значного обсягу повітря в ній краще пом'якшує поштовхи від дорожніх нерівностей. До того ж в ній можна підтримувати не такий високий тиск, як у низкопрофильних шинах (1,8-2,0 атм. проти 2,3-3,6 атм., запропонованих для шин низького профілю), таким чином вона буде амортизувати удари по колесу ще краще.

Великий "запас" гуми на дисках – тобто шини високого профілю – вірний спосіб підвищити комфорт на розбитих дорогах. Також це вберігає шини та диски в разі потрапляння в велику яму на швидкості

Тому якщо поставити автомобіль на високопрофільну гуму, він стане помітно комфортабельнішим.

На жаль, такий простий і ефективний спосіб тюнінга ходової частини застосовується дуже рідко, хоча у нього є ще одна позитивна сторона: як уже згадувалося, колеса з меншим посадковим діаметром шин значно дешевші.

До речі, перехід на менший дюйм можна рекомендувати тим, хто змушений багато їздити по розбитим асфальтовим дорогам і постійно ризикує пробити боковину шини і пом'яти диски на грубих краях ям. Колесо з шиною високого профілю пробити до диска набагато важче.

Ось такі наші поради тим, хто зібрався робити тюнінг коліс і спантеличений питанням, як вибрати диски. Якщо двома словами, відповідь така: вибирайте не тільки очима, а й хоч трохи головою. Тюнінг, яких би систем він не стосувався, не повинен означати нісенітницю.

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