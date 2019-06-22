Как выбрать диски – это первый вопрос при тюнинге колес, но это не всегда правильно. Начинать нужно с других вопросов.

Приступая к тюнингу колес, не спешите озадачить себя вопросом: как выбрать диски? Сначала постарайтесь понять, что вы хотите получить в результате. Вариантов может быть несколько: создать внешний эффект, улучшить управляемость, повысить комфорт. В зависимости от ответа, и диски, и шины будут совершенно разными.

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Внешний эффект

Любой неравнодушный автомобилист, став владельцем той или иной «ласточки», перво-наперво стремится поставить на нее “литье” (они же “диски”, они же “титаны”). Мало кто стремится вписаться в “родной” размер, обычно стараются брать диски пошире и побольше – в погоне за “красотой” конечно же. На форумах фанатов тюнинга масса информации о том, какие максимально большие диски и шины “встают” на нужную модель автомобиля.

Низкопрофильные шины и огромные диски – практически непременный атрибут современных “затюненных” автомобилей

Мы бы советовали держаться от таких форумов подальше, и ориентироваться на единственно верного советчика – заводской мануал, где указываются возможные варианты размерности шин и дисков – диаметр, ширину, вылет. Но зуд усовершенствований обычно сильнее голоса разума, поэтому мы просим прислушаться хотя бы к нашим предостережениям, которые защитят вас от самых неприятных последствий.

При “увеличении” колес (точнее, дисков) важно иметь чувство меры: чрезмерно большие колеса уродуют автомобиль. Некоторые тюнеры понимают это слишком поздно

Прежде всего, при помощи имеющихся на специализированных сайтах конфигураторов “примеряйте” диски разных размеров и дизайна на вашу машину. Очень часто гигантские диски стилистически совсем не подходят к старым моделям авто, машина с ними выглядит просто уродливо. И наоборот, иногда “маленькие” 13 – 14-дюймовые колеса с правильно подобранным нестандартным рисунком по-настоящему украшают автомобиль.

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Управляемость

Если у вас есть цель улучшить управляемость машины, повысить чувствительность руля в поворотах (мы не спрашиваем, зачем это может понадобиться на неспортивной, гражданской машине повседневного пользования), то вам действительно нужны низкопрофильные шины. А значит, и диски увеличенного по сравнению со стандартным диаметра. Имейте в виду, скорее всего, такие шины и диски попутно окажутся более широкими.

Если автомобиль, даже старый, участвует в соревнованиях, есть некоторый смысл “понижать” профиль шин. И то до определенной степени

Допустим, определившись, как выбрать диски, вы все же решились на “большой дюйм”. Даже если вам удастся втиснуть крупный размер в колесную арку, ожидайте отнюдь не положительных изменений в поведении машины – и тем больше, чем больше размер диска. Скорее всего, вылет новых дисков будет отличаться от стандартного, а значит, может измениться усилие на руле, он будет по-другому возвращаться в “нулевое” положение, и почти наверняка сократится ресурс ступичных подшипников.

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Больший диаметр (и соответственно, меньший профиль шины) снижает комфорт и стойкость колес к ударам на ямах. Кстати, большие шины и диски обязательно будут дороже по цене.

Комфорт и выносливость

Шина большего (более высокого) профиля за счет значительного объема воздуха в ней лучше смягчает толчки от дорожных неровностей. К тому же в ней можно поддерживать не такое высокое давление, как в низкопрофильной (1,8 – 2,0 атм. против 2,3 – 3,6 атм., предписанных для шин низкого профиля) – а значит, она будет амортизировать удары по колесу еще лучше.

Большой “запас” резины на дисках – то есть шины высокого профиля – верный способ повысить комфорт на разбитых дорогах. Также это уберегает шины и диски в случае попадания в грубую яму на скорости

Поэтому если “поставить” автомобиль на высокопрофильную резину, он станет заметно комфортабельнее. Увы, такой простой и эффективный способ тюнинга ходовой части применяется очень редко, хотя у него есть еще одна положительная сторона: как уже упоминалось, колеса с меньшим посадочным диаметром шин обходятся значительно дешевле.

Кстати, переход на меньший дюйм можно рекомендовать тем, кто вынужден много ездить по разбитым асфальтовым дорогам и постоянно рискует пробить боковину шины и помять диски на грубых краях ям. Колесо с шиной высокого профиля пробить до диска намного труднее.

Вот такие наши советы тем, кто собрался делать тюнинг колес и озадачен вопросом, как выбрать диски. Если двумя словами, ответ таков: выбирайте не только глазами, но и хоть немного головой. Тюнинг, каких бы систем он ни касался, не должен означать бессмыслицу.

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