Тюнінг фар головного світла може виявитися корисним доопрацюванням, адже технології освітлення крокують швидше, ніж багато хто з нас міняє машини. Головне тут – вибрати дійсно вірний шлях, щоб не зробити світ ще гіршим.

Коли ми говоримо про тюнінг фар, ми не маємо на увазі маски-наліпки на скло і встановлення LED-люстерок на дах або бампер. Давайте домовимося відразу: тюнінг в нашому розумінні – це поліпшення, які не впливають негативно на безпеку руху. Насправді таких небагато, але багато чого, чесно кажучи, нам не дозволяють Правила дорожнього руху – втручання в конструкцію світлотехніки офіційно заборонені українським законодавством.

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Краще світло

Перше, що спадає на думку будь-якого з фанатів гаражного тюнінгу при згадці про фари – даєш "ксенон"! Щоб ви знали, це одне з найнебезпечніших удосконалень – не дарма ж всі ПДР світу (в тому числі і українські) забороняють будь-які втручання в штатну світлотехніку.

Краще світло фар означає довший промінь і кращу освітленість поверхні дороги, тобто більш яскраву і рівномірну світлову пляму

Самі по собі газорозрядні лампи головного світла, звичайно ж, хороші, але їх можна ставити тільки в “свою”, для них призначену оптику – інакше промінь світла виходить таким, що сліпить всіх, хто знаходиться попереду. Через неузгодженість фокусування ксенонової лампи і оптичного елемента, спочатку призначеного для "галогенок", і сам водій-новатор далеко не завжди отримує кращий світ, ніж у нього був з заводу.

Але ефективний і коректний спосіб поліпшити головне світло є. Перш за все, переконайтесь, що відбивач фари перебуває в хорошому стані (якщо ні – замініть) і встановіть в фару "галогенки" штатного типорозміру, але підвищеної світловіддачі. У каталогах відомих виробників вони позначаються як +30%, +50%, +100%. Уникайте продукції no name, оскільки маловідомі виробники підвищують світловіддачу за рахунок банального збільшення споживаної потужності, що неприпустимо.

Світлодіодні лампи в форматі звичайних "галогенок" – кращий варіант поліпшити світло без заміни стандартних фар. Головне тут – купувати саме фірмовий виріб



А якщо дуже хочеться витратити на світло якісь помітні гроші, купіть яскраві LED-лампи. що недавно з'явилися в продажу, виконані в типорозмірі ваших "галогенок". Знову ж, не слід купувати світлодіодні лампи невідомих марок – оскільки виробникам другого плану недоступні технології точного позиціонування LED-джерела світла у відношенні до цоколя, а без цього діодна лампа буде світити так само косо, як і кустарний ксенон.

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Протитуманки

Протитуманні фари дійсно корисні тим, хто часто їздить у заміські поїздки, адже туман на трасі серйозно впливає на середню швидкість руху, а головне – на його безпеку. У протитуманках найголовніше не яскравість, не колір і не тип лампи, головне – місце установки їх на машині.

Звичайно, якщо на авто є штатні місця під протитуманки, фари потрібно монтувати саме туди

Чим нижче стоять протитуманні фари, тим краще вони висвітлюють дорогу, оскільки саме в безпосередній близькості від землі щільність туману найменша, і промінь світла мінімально підсвічує краплі туману, не створюючи перед машиною білястої завіси. Якщо ви збираєтеся поставити протитуманки високо, на рівні звичайних фар головного світла, можете не перейматися, оскільки сенсу в такій роботі немає.

Ходові вогні

Надзвичайно корисне в наш час доопрацювання – світлодіодні ходові вогні (ДХВ, вони ж DRL). Щоб не витрачати зайве паливо і ресурс основних фар удень ​​(як того вимагають ПДР в зимовий період), дуже добре буде встановити спеціальні світлодіодні ліхтарі.

Денні ходові вогні споживають майже в 10 разів менше енергії, ніж ближнє світло фар, при цьому автомобіль буде більш помітний в денний час

Настійно рекомендується не купувати дешеві китайські ДХВ – вони швидко втрачають яскравість, а потім і зовсім виходять з ладу, "втрачаючи" один світлодіод за іншим.

Тим часом, фірмові ДХВ, що мають сертифікат за Правилами ЄЕК ООН №48, помітно яскравіше штатних фар (900 кд замість штатних 300 кд), і вони побудовані так, щоб їх світло було видно з обговорених Правилами ракурсів. Крім того, світлодіодні ДХВ споживають набагато менше енергії, ніж фари ближнього світла (12 – 14 Вт проти 110 Вт у фар).

У провідних європейських виробників є комплекти ДХВ, призначені для самостійного встановлення

При цьому справжні фірмові світлодіодні ДХВ набагато довговічніше "галогенок"; виробник гарантує термін їх служби на рівні строку служби автомобіля.

Один з відомих світових виробників випускає в роздрібний продаж комплекти ДХВ для самостійного встановлення на авто.

Додаткові фари-прожектори бажано не використовувати для ближнього світла

Прожектори

Додаткові фари для кращого освітлення дороги вночі у нас застосовують рідко. Головні труднощі тут – правильно спрямувати промінь. Адже повторити форму променя ближнього світла самостійно практично неможливо, а інакше просто не можна, оскільки фари будуть засліплювати зустрічних водіїв навіть після того, як ви перейдіть "на ближнє світло". З прожекторами дальнього світла трохи простіше, оскільки помилка в установці променя не настільки критична: на далекому ми їдемо тоді, коли зустрічних машин немає.

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