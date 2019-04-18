Надійність сучасних коліс розбалувала нас – ми міряємо тиск шинах тільки коли бачимо, що вона здулася. Але ж тиск повітря в шинах строго регламентовано!

З тиском в шинах пов'язані багато характеристик автомобіля: керованість, довговічність шин, витрата пального, нарешті, надійність машини в цілому.

І навіть якщо тиск впав тільки в одному з коліс, можуть порушитися відразу кілька з цих якостей. Тим часом, приводів, щоб спустити повітря, у коліс предостатньо.

Чому виходить повітря

Прокол

Шматок дроту, металу, цвях або шуруп, засівши в протекторі і залишаючись невидимими, можуть потроху стравлювати повітря. Особливо це стосується безкамерних шин, причому відхилення від норми може прогресувати не поспішаючи, змінюючись на одну десяту атмосфери на добу.

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Пошкоджений диск

Вм'ятина або корозія на диску безкамерного колеса порушує щільність посадки шини і служить причиною втрати повітря. Причому, якщо колесо не зупинилося на парковці пошкодженим місцем внизу, стравлювання повітря може сповільнитися. Особливо характерні травматичні пошкодження внутрішньої сторони колісного диска, яка менш доступна для огляду.

Несправність золотника

Відносно рідкісний випадок, проте має місце. Якщо на вентиль встановлений якісний ковпачок, втрата повітря може бути дуже розтягнутою у часі.

Природна дифузія

Молекули повітря мають властивість просочуватися через гуму, і хоча герметизуючий шар сучасних безкамерних шин дуже довговічний, за кілька місяців природний витік повітря може привести до помітних змін тиску.

Для чого потрібно контролювати тиск

Найнеприємніше, що шина з низьким тиском може довго залишатися непоміченою. При тому що негативний ефект буде залишатися постійно, а саме:

Порушена керованість при необхідності різкого маневру об'їзду перешкоди, гальмування. Далеко не завжди приспущене колесо дає про себе знати відведенням в сторону, особливо якщо дорога не дуже рівна.

Прискорений знос шини через перегрів каркаса. Така покришка вийде з ладу завчасно, втративши раптом свою правильну форму.

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Небезпека пошкодити диск – та й саму приспущенную шину – на нерівності з гострими краями. Їзда по нерівностях стає більш небезпечною.

Небезпека зупинитися далеко від дому через остаточний вихід повітря з колеса.



Підвищена витрата палива. Апетит машини помітно виросте, якщо спущено не одне, а кілька коліс.

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На око важко помітити, що тиск в шині істотно знизився – особливо це стосується “легкових” шин з м'якими боковинами і низьким профілем. Тому придбайте компактний (і точний!) манометр та візьміть за правило перевіряти колеса раз в кілька днів – наприклад, щопонеділка. Розумне рішення – встановити в машину комплект TPMS – систему дистанційного контролю тиску в шинах. Сучасні системи, призначені для самостійної установки, відносно доступні і не вимагають особливих навичок для монтажу.

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