Надежность современных колес разбаловала нас – мы меряем давление шинах только когда воздуха в шине не остается совсем. А ведь его количество в ней строго регламентировано!

С давлением в шинах связаны многие характеристики автомобиля: управляемость, долговечность шин, расход топлива, наконец, надежность машины в целом.

И даже если давление упало только в одном из колес, могут нарушиться сразу несколько из этих качеств. Между тем, поводов, чтобы спустить воздух, у колес предостаточно.

Почему выходит воздух

Прокол

Кусок проволоки, металла, гвоздь или шуруп, засев в протекторе и оставаясь невидимыми, могут понемногу стравливать воздух. В особенности жто касается безкамерных шин, причем отклонение от нормы может прогрессировать не спеша, изменяясь на одну десятую атмосферы в сутки.

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Поврежденный диск

Вмятина или коррозия на диске безкамерного колеса нарушает плотность посадки шины и служит причиной потери воздуха. Причем, если колесо не остановилось на парковке поврежденным местом внизу, стравливание воздуха может замедлиться. В особенности характерны травматические повреждения внутренней стороны колесного диска, которая менее доступна для осмотра.

Неисправность золотника

Относительно редкий случай, тем не менее имеющий место. Если на вентиль установлен качественный колпачок, потеря воздуха может быть очень растянутой во времени.

Естественная диффузия

Молекулы воздуха имеют свойство просачиваться через резину, и хотя герметизирующий слой современных безкамерных шин весьма долговечный, за несколько месяцев естественная утечка воздуха может привести к заметным изменениям давления.

Для чего нужно контролировать давление

Самое неприятное, что шина с низким давлением – может долго оставаться незамеченной. При том что отрицательный эффект будет оставаться постоянно, а именно:

Нарушенная управляемость при необходимости резкого маневра – объезда препятствия, торможения. Далеко не всегда приспущенное колесо дает о себе знать уводом в сторону, в особенности если дорога не особенно ровная.

Ускоренный износ шины из-за перегрева каркаса. Такая покрышка выйдет из строя раньше времени, потеряв вдруг свою правильную форму.

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Опасность повредить диск – да и саму приспущенную шину – на неровности с острыми краями. Езда по неровностям становится более опасной.

Опасность остановиться вдали от дома из-за окончательно спустившего колеса.

Повышенный расход топлива. Аппетит машины заметно вырастет, если спущено не одно, а несколько колес.

Рекомендация Авто24

На глаз трудно заметить, что давление в шине существенно снизилось – особенно это касается «легковых» шин с мягкими боковинами и низким профилем. Поэтому обзаведитесь компактным (и точным!) манометром и возьмите за правило проверять колеса раз в несколько дней – например, по понедельникам. Разумное решение – установить в машину комплект PMS – систему дистанционного контроля давления в шинах. Современные системы, предназначенные для самостоятельной установки, относительно доступны и не требуют особых навыком для монтажа.

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