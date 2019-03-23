Каким бы прочным ни казался нам автомобиль, сделанный в основном из стали, но в нем почти всегда есть нежные эластичные детали. И располагаются они в самой уязвимой зоне – под днищем.

Так уж вышло, что многие дорогостоящие узлы автомобиля – ШРУСы, шаровые опоры подвески, шарниры рулевой трапеции, амортизаторы – защищают от внешних воздействий такими непрочными резиновыми чехлами. Пыльники, гофры, колпачки конструкторы хоть и стараются убрать подальше от дороги, все равно страдают в первую очередь, в особенности при езде в тех или иных суровых условиях.

Коварство ситуации в том, что порванный пыльник долгое время никак о своей проблеме на заявляет.

В ходовой части любого автомобиля немало эластичных защитных деталей. Резина, из которой они сделаны, требует внимания в первую очередь.

Только через несколько сотен, а то и тысяч километров шаровая опора, амортизатор или рулевой наконечник могут начать скрипеть и стучать, хотя интенсивный износ может начаться буквально сразу. Поэтому состояние этой нежной «защиты» нужно контролировать при любой возможности. Пройдемся коротко по возможным рискам.

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Гофра ШРУСа

Шарнир равных угловых скоростей – пожалуй, самая дорогая сборочная единица современного авто. И порванный чехол обязательно сказывается на состоянии шарнира: хотя и не сразу, но вымывается смазка, вместо нее попадает грязь и песок, начинается интенсивный износ – и узел приходится заменять. И сама процедура, кстати, тоже весьма недешевая, поскольку приходится частично разбирать переднюю подвеску. Кстати, и рвутся эти пыльники чаще других резинок.

Пыльник ШРУСа – самый большой и заметный, однако трещины в нем часто маскируются в глубине складок. Между тем, последствия езды с порванной “гофрой” приводят к самым затратным последствиям.

ШРУСы есть в конструкции переднеприводных авто (4 шт. – по два на каждое переднее колесо), у заднеприводных с независимой задней подвеской (2 – 4 шт., по одному – два на колесо), у полноприводных – дополнительно минимум еще одна пара. Рвутся они не столько от насильственных механических повреждений, сколько от естественного износа – по складкам «гармошки». Пыльники ШРУСов поступают в продажу для всех автомобилей.

Пыльник амортизатора

У многих автомобилей верхняя часть амортизаторов прикрыта резиновым чехлом, количество которых – не более одного на каждое колесо (за которым, собственно, пыльник и расположен).

Пыльнику амортизатора редко грозят травматические повреждения, но он все равно часто протирается до дыр и требует замены. Иначе – царапины на штоке и списание дорогого амортизатора.

Рвется пыльник амортизатора нечасто, обычно от естественного износа, но последствия эксплуатации с таким повреждением самые серьезные – очень и очень недешевая замена амортизатора. Эта деталь поступает в запчасти ко многим машинам, причем иногда она выполнена вместе с упругим отбойником, поэтому стоит дороже простой резинки.

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Пыльник шаровой опоры

В зависимости от типа подвески, шаровых опор может быть от одной до пяти на каждое колесо. В большинстве случаев ресурс чехлов и всего узла совпадает, от сторонних воздействий рвутся только те, что расположены внизу, куда достают ветки, куски проволоки и арматуры, встречающиеся на плохих дорогах и направлениях.

Пыльники к шаровым опорам рычагов и тяг подвески в большинстве случаев поставляют только отечественные производители, поскольку в развитых странах сразу меняют шаровую опору или рычаг в сборе.

Кстати, для большинства моделей авто пыльника шаровой опоры в отдельности от нее просто не существует. Хотя при большом желании почти всегда можно подобрать и приспособить какой-то аналог.

Пыльник рулевого наконечника

В большинстве конструкций таковой один на каждое переднее колесо, сохраняется он неплохо. Хотя есть автомобили, рулевая трапеция которых содержит суммарно шесть шарниров и соответственно, столько же чехлов-пыльников. Замена этой детали отдельно от шарнира в настоящее время явление относительно редкое, и касается в первую очередь массовых отечественных автомобилей, для которых данный пыльник производится – снова таки, отечественными предприятиями.

Пыльник рулевого наконечника как правило рвется реже, чем другие резинки шасси, но из-за прорех узел загрязняется, “разбалтывается” и выходит из строя.

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Пыльник рулевой тяги

Речь о чехле, который закрывает шарнирное соединение второго (внутреннего) конца рулевой тяги с рулевой рейкой. Имеется в рулевых механизмах реечного типа. Иногда эта «гофра» расположена достаточно близко к дороге, иногда спрятана буквально в моторном отсеке, и ее сохранность может никогда не вызывать нареканий.

Гофрированный чехол рулевой тяги в некоторых конструкциях бывает довольно уязвим для повреждений. Но и естественный износ – не редкость.

И тем не менее, если эта резинка рвется (от старости или дорожных катаклизмов), через пробоину в рейку может попадать пыль и иной абразив, так что неисправность нужно устранять без промедления. В продаже эта деталь встречается прежде всего к популярным моделям авто.

Пыльник стойки стабилизатора

На многих автомобилях стойки с шаровыми шарнирами имеются и на передней, и на задней оси, и около каждого колеса их может быть сразу два. Количество и место их расположения зависят от конкретной модели авто и даже от ее комплектации. В условиях наших дорог стойки стабилизаторов – один из самых короткоживущих расходников, и тем не менее, некоторые отечественные производители предлагают к ним ремонтные комплекты для замены пыльников.

Стойки стабилизаторов на многих авто имеют шаровый шарнир с пыльником, который несколько украинских производителей поставляют в запчасти.

Рекомендация Авто24

Если вы не готовы из-за порвавшегося резинового чехла менять весь дорогой узел (обычно речь идет о ШРУСе), перед началом работы оговорите этот момент с мастерами СТО. Если пыльник порвался недавно, скорее всего, узел не успел пострадать из-за негерметичности. Разборка и промывка помогут выявить дефекты, и если таковые не будут обнаружены, после закладки новой смазки шарнир можно эксплуатировать без проблем. Такой подход поможет сэкономить деньги и сохранить на автомобиле оригинальный, высококачественный узел.

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