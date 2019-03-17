В автомобиле не так много деталей, которые столь откровенно трутся друг о друга безо всякой смазки. Автопроизводители много сделали для того, чтобы тормозные диски и колодки не требовали особого внимания, но…

И тормозные диски, и колодки изнашиваются неизбежно, причем процесс этот почти всегда «индивидуальный» и зависит от владельца и условий эксплуатации. Между тем, отработавшие свое колодки честно исполняют свою функцию до последнего миллиметра накладки. Но когда в один не самый лучший момент они таки стираются «в ноль», так же почти «в ноль» падает эффективность тормозной системы.

Ресурс тормозных колодок, как и дисков, зависит от стиля езды водителя и нескольких других факторов.

Увы, единой цифры пробега колодок вам никто не назовет, многое зависит от стиля езды водителя и качества выбранных деталей. Поэтому существует несколько способов, как правильно проверить тормозные колодки – чтобы не остаться без тормозов внезапно, вдали от дома.

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Встроенные индикаторы – звуковые. У автомобилей более-менее высокого класса используются устройства, подающие водителю сигнал о том, что колодки нужно менять. Простейшие – это звуковые индикаторы, металлические пластины, которые при износе фрикционных накладок при торможении начинают касаться дисков и издавать характерный скрип. Но этот звук нельзя путать с обычным писком колодок, который означает лишь то, что материалы колодок и диска подобраны неудачно.

При некоторых типах конструкции оценить состояние тормозных колодок можно только, частично разобрав суппорт.

Встроенные индикаторы – лампа. У дорогих машин в колодки встраивают датчик, который при износе колодок зажигает на приборном щитке тревожную лампочку или соответствующее текстовое сообщение.

У дорогих машин в колодки встраивают датчик, который при износе колодок зажигает на приборном щитке тревожную лампочку или соответствующее текстовое сообщение. Скрежет . В безхитростном варианте нерадивый водитель узнает о конце свои колодок по неприятному скрежету, сопровождающему каждое торможение. В отличие от «обычного» писка колодок он более грубый, часто сопровождается мелкими вибрациями, а эффективность торможения заметено ниже штатной – собственно, чего еще ждать от тормозов, которые пытаются остановить автомобиль трением металла по металлу: стальная основа колодки (с отсутствующим фрикционным слоем) п чугунному диску.

. В безхитростном варианте нерадивый водитель узнает о конце свои колодок по неприятному скрежету, сопровождающему каждое торможение. В отличие от «обычного» писка колодок он более грубый, часто сопровождается мелкими вибрациями, а эффективность торможения заметено ниже штатной – собственно, чего еще ждать от тормозов, которые пытаются остановить автомобиль трением металла по металлу: стальная основа колодки (с отсутствующим фрикционным слоем) п чугунному диску. Визуально. Стертые колодки надежнее всего выявить осмотром. Поскольку для этого нужно вывешивать машину и демонтировать колеса, операция это не самая доступная. И потому владельцу рекомендуется вести записи пробега, при котором осуществлялась замена расходников ходовой. Первый контроль колодок нужно делать ориентировочно через 10-15 тыс. км пробега.

Кому довериться

Обычно состояние колодок и тормозных дисков проверяется во время регламентного ТО, и тут важно, чтобы проводящий его сотрудник СТО был достаточно компетентным и старательным. Ведь дело в том, что на момент проверки колодки могут быть еще вполне пригодными к эксплуатации, но сервисмен должен уметь спрогнозировать, как они будут выглядеть к следующему плановому ТО. И предложить водителю на выбор варианты действий: специально проверить колодки, скажем через 5 тыс. км, или поменять их сейчас, превентивно, чтобы они гарантировано дослужили до следующего ТО.

Настолько разными могут выглядеть колодки комплекта с одного автомобиля. Три правые явно переработали отведенное им время.

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На что смотреть

Если вы проверяете колодки и тормозные диски самостоятельно, имейте в виду несколько тонкостей.

Обязательно снимите соответствующее колесо – вам нужно будет осмотреть две стороны диска, где расположены обе колодки.

Мало убедиться, что одна (доступная для осмотра) колодка не очень изношена. Это не означает, что так же хорошо сохранилась вторая – и наоборот. Потому что по некоторым причинам одна из колодок может стереться буквально «в ноль», при минимальном износе второй.

Заодно осмотрите и тормозные диски. Каждый автопроизводитель нормирует их толщину, но самые явные проблемы можно выявить и без штангенциркуля: высокий буртик по краю, грубые борозды, трещины на плоскости. Буртик и борозды иногда можно убрать проточкой, а трещины – сигнал к немедленной замене дисков.

На тормозном диске можно заметить три вида старения: борозды, буртик и трещина. Первые два дефекта иногда можно “вылечить” мехобработкой.

Рекомендация Авто24

Самый верный способ держать вашу тормозную систему под контролем – проводить регулярное ТО, как это предписано производителем автомобиля (обычно каждые 10 – 15 тыс. км). Но если автомобиль уже немолод, стоит прислушиваться к его поведению в движении, и в особенности при использовании тормозов.

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