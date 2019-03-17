В автомобиле не так много деталей, которые столь откровенно трутся друг о друга безо всякой смазки. Автопроизводители много сделали для того, чтобы тормозные диски и колодки не требовали особого внимания, но…
И тормозные диски, и колодки изнашиваются неизбежно, причем процесс этот почти всегда «индивидуальный» и зависит от владельца и условий эксплуатации. Между тем, отработавшие свое колодки честно исполняют свою функцию до последнего миллиметра накладки. Но когда в один не самый лучший момент они таки стираются «в ноль», так же почти «в ноль» падает эффективность тормозной системы.
Ресурс тормозных колодок, как и дисков, зависит от стиля езды водителя и нескольких других факторов.
Увы, единой цифры пробега колодок вам никто не назовет, многое зависит от стиля езды водителя и качества выбранных деталей. Поэтому существует несколько способов, как правильно проверить тормозные колодки – чтобы не остаться без тормозов внезапно, вдали от дома.
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- Встроенные индикаторы – звуковые. У автомобилей более-менее высокого класса используются устройства, подающие водителю сигнал о том, что колодки нужно менять. Простейшие – это звуковые индикаторы, металлические пластины, которые при износе фрикционных накладок при торможении начинают касаться дисков и издавать характерный скрип. Но этот звук нельзя путать с обычным писком колодок, который означает лишь то, что материалы колодок и диска подобраны неудачно.
При некоторых типах конструкции оценить состояние тормозных колодок можно только, частично разобрав суппорт.
- Встроенные индикаторы – лампа. У дорогих машин в колодки встраивают датчик, который при износе колодок зажигает на приборном щитке тревожную лампочку или соответствующее текстовое сообщение.
- Скрежет. В безхитростном варианте нерадивый водитель узнает о конце свои колодок по неприятному скрежету, сопровождающему каждое торможение. В отличие от «обычного» писка колодок он более грубый, часто сопровождается мелкими вибрациями, а эффективность торможения заметено ниже штатной – собственно, чего еще ждать от тормозов, которые пытаются остановить автомобиль трением металла по металлу: стальная основа колодки (с отсутствующим фрикционным слоем) п чугунному диску.
- Визуально. Стертые колодки надежнее всего выявить осмотром. Поскольку для этого нужно вывешивать машину и демонтировать колеса, операция это не самая доступная. И потому владельцу рекомендуется вести записи пробега, при котором осуществлялась замена расходников ходовой. Первый контроль колодок нужно делать ориентировочно через 10-15 тыс. км пробега.
Кому довериться
Обычно состояние колодок и тормозных дисков проверяется во время регламентного ТО, и тут важно, чтобы проводящий его сотрудник СТО был достаточно компетентным и старательным. Ведь дело в том, что на момент проверки колодки могут быть еще вполне пригодными к эксплуатации, но сервисмен должен уметь спрогнозировать, как они будут выглядеть к следующему плановому ТО. И предложить водителю на выбор варианты действий: специально проверить колодки, скажем через 5 тыс. км, или поменять их сейчас, превентивно, чтобы они гарантировано дослужили до следующего ТО.
Настолько разными могут выглядеть колодки комплекта с одного автомобиля. Три правые явно переработали отведенное им время.
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На что смотреть
Если вы проверяете колодки и тормозные диски самостоятельно, имейте в виду несколько тонкостей.
- Обязательно снимите соответствующее колесо – вам нужно будет осмотреть две стороны диска, где расположены обе колодки.
- Мало убедиться, что одна (доступная для осмотра) колодка не очень изношена. Это не означает, что так же хорошо сохранилась вторая – и наоборот. Потому что по некоторым причинам одна из колодок может стереться буквально «в ноль», при минимальном износе второй.
- Заодно осмотрите и тормозные диски. Каждый автопроизводитель нормирует их толщину, но самые явные проблемы можно выявить и без штангенциркуля: высокий буртик по краю, грубые борозды, трещины на плоскости. Буртик и борозды иногда можно убрать проточкой, а трещины – сигнал к немедленной замене дисков.
На тормозном диске можно заметить три вида старения: борозды, буртик и трещина. Первые два дефекта иногда можно “вылечить” мехобработкой.
Рекомендация Авто24
Самый верный способ держать вашу тормозную систему под контролем – проводить регулярное ТО, как это предписано производителем автомобиля (обычно каждые 10 – 15 тыс. км). Но если автомобиль уже немолод, стоит прислушиваться к его поведению в движении, и в особенности при использовании тормозов.
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