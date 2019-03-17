В автомобілі не так багато деталей, які настільки відверто труться одна об одну без будь-якого мастила. Автовиробники багато зробили для того, щоб гальмівні диски і колодки не вимагали особливої уваги, але…

І гальмівні диски і колодки зношуються неминуче, причому цей процес майже завжди “індивідуальний” і залежить від власника і умов експлуатації. Тим часом, відпрацювавши своє, колодки чесно виконують свою функцію до останнього міліметра накладки. Але коли в один не найкращий момент вони таки стираються "в нуль", так само майже "в нуль" падає ефективність гальмівної системи.

Ресурс гальмівних колодок, як і дисків, залежить від стилю їзди водія і декількох інших факторів.

На жаль, єдиної цифри пробігу колодок вам ніхто не назве, багато що залежить від стилю їзди водія і якості обраних деталей. Тому існує кілька способів, як правильно перевірити гальмівні колодки – щоб не залишитися без гальм раптово, далеко від дому.

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Вбудовані індикатори – звукові. У автомобілів більш-менш високого класу використовуються пристрої, що подають водієві сигнал про те, що колодки треба міняти. Найпростіші – це звукові індикатори, металеві пластини, які при зносі фрикційних накладок при гальмуванні починають торкатися дисків і видавати характерний скрип. Але цей звук не слід плутати зі звичайним писком колодок, який означає лише те, що матеріали колодок і дисків підібрані невдало.

При деяких типах конструкції оцінити стан гальмівних колодок можна тільки, частково розібравши супорт.

Вбудовані індикатори – лампа. У дорогих машин в колодки вбудовують датчик, який при зносі накладок запалює на приладовому щитку тривожну лампочку або відповідне текстове повідомлення.

У дорогих машин в колодки вбудовують датчик, який при зносі накладок запалює на приладовому щитку тривожну лампочку або відповідне текстове повідомлення. Скрегіт. У найпростішому варіанті недбайливий водій дізнається про кінець своїх колодок по неприємному скреготу, що супроводжує кожне гальмування. На відміну від «звичайного» писку колодок він грубий, часто супроводжується дрібними вібраціями, а ефективність гальмування помітно нижче штатної – власне, чого ще чекати від гальм, які намагаються зупинити автомобіль тертям металу по металу: сталева основа колодки (з відсутнім фрикційним шаром) по чавунному диску.

У найпростішому варіанті недбайливий водій дізнається про кінець своїх колодок по неприємному скреготу, що супроводжує кожне гальмування. На відміну від «звичайного» писку колодок він грубий, часто супроводжується дрібними вібраціями, а ефективність гальмування помітно нижче штатної – власне, чого ще чекати від гальм, які намагаються зупинити автомобіль тертям металу по металу: сталева основа колодки (з відсутнім фрикційним шаром) по чавунному диску. Візуально. Стерті колодки найнадійніше виявити оглядом. Оскільки для цього потрібно підвішувати машину і демонтувати колеса, операція це не найдоступніша. І тому власнику рекомендується вести записи пробігу, при якому здійснювалася заміна росхідників ходової. Перший контроль колодок потрібно робити орієнтовно через 10-15 тис. км пробігу.

Кому довіритись

Зазвичай стан колодок і гальмівних дисків перевіряється під час регламентного ТО, і тут важливо, щоб проводив його співробітник СТО компетентний і старанний. Адже справа в тому, що на момент перевірки колодки можуть бути ще цілком придатними до експлуатації, але сервісмен повинен уміти спрогнозувати, який вигляд вони матимуть до наступного планового ТО. І запропонувати водієві на вибір варіанти дій: спеціально перевірити колодки, скажімо, за 5 тис. км, або замінити їх зараз, превентивно, щоб вони гарантовано дослужили до наступного ТО.

Настільки різними можуть стати колодки комплекту з одного автомобіля. Три праві явно переробили відведений їм час.

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На що дивитись

Якщо ви перевіряєте колодки і гальмівні диски самостійно, майте на увазі кілька тонкощів.

Обов'язково зніміть відповідне колесо – колодки розташовані по обидва боки диска, і вам потрібно буде оглянути обидві.

Мало переконатися, що одна (доступна для огляду) колодка не дуже зношена. Це не означає, що так само добре збереглася друга – і навпаки. Тому що з певних причин одна з колодок може стертися буквально «в нуль», при мінімальному зносі другої.

Заодно огляньте і гальмівні диски. Кожен автовиробник нормує їх товщину, але найбільш явні проблеми можна виявити і без штангенциркуля: високий буртик по краю, грубі борозни, тріщини на площині. Буртик і борозни іноді можна прибрати проточкою, а тріщини – сигнал до негайної заміни дисків.

На гальмівному диску можна помітити три види старіння: борозни, буртик і тріщина. Перші два дефекти іноді можна "вилікувати" мехобробкою.

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Найвірніший спосіб тримати вашу гальмівну систему під контролем – проводити регулярне ТО, як це наказано виробником автомобіля (зазвичай кожні 10 – 15 тис. км). Але якщо автомобіль вже немолодий, варто прислуховуватися до його поведінки в русі, і особливо при використанні гальм.

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