Яким би міцним не здавався нам автомобіль, зроблений в основному із сталі, але в ньому майже завжди є ніжні еластичні деталі. І розташовуються вони в найбільш вразливій зоні - під днищем.

Так вже вийшло, що дорогі вузли автомобіля – ШРУСи, кульові опори підвіски, шарніри рульової трапеції, амортизатори – захищають від зовнішніх впливів такими неміцними гумовими чохлами. Пильники, гофри, ковпачки конструктори хоч і намагаються прибрати подалі від дороги, все одно страждають в першу чергу, особливо при їзді в тих чи інших суворих умовах.

Підступність ситуації в тому, що порваний пильник довгий час ніяк про свою проблему на заявляє.

У ходовій частині будь-якого автомобіля чимало еластичних захисних деталей. Гума, з якої вони зроблені, вимагає уваги в першу чергу.

Тільки через кілька сотень, а то й тисяч кілометрів кульова опора, амортизатор або рульовий наконечник можуть почати скрипіти і стукати, хоча інтенсивний знос може початися буквально відразу. Тому стан цього ніжного "захисту" потрібно контролювати при будь-якій можливості. Пройдемося коротко за можливими ризиками.

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Гофра ШРУСа

Шарнір рівних кутових швидкостей – одна з найдорожчих складальних одиниць сучасного авто. І порваний чохол обов'язково позначається на стані шарніра: хоча і не відразу, але вимивається мастило, замість нього потрапляє бруд і пісок, починається інтенсивный знос – і вузол доводиться замінювати. І сама процедура, до речі, теж дуже недешева, оскільки доводиться частково розбирати передню підвіску. До слова, і рвуться ці пильники частіше за інші гумки.

Пильник ШРУСа – найбільший і найпомітніший, проте тріщини в ньому часто маскуються в глибині складок. Тим часом, наслідки їзди з порваною "гофрою" призводять до найбільш витратних наслідків.

ШРУСи є в конструкції передньопривідних авто (4 шт. – по два на кожне переднє колесо), у задньопривідних з незалежною задньою підвіскою (2 – 4 шт., по одному – два на колесо), у повноприводних – додатково мінімум ще одна пара. Рвуться вони не стільки від насильницьких механічних ушкоджень, скільки від природного зносу – по складкам «гармошки». Пильники ШРУСів надходять у продаж для всіх автомобілів.

Пильник амортизатора

У багатьох автомобілів верхня частина амортизаторів прикрита гумовим чохлом, кількість яких – не більше одного на кожне колесо (за яким, власне, пильник і розташований).

Пильнику амортизатора рідко загрожують травматичні пошкодження, але він все одно часто протирається до дірок і вимагає заміни. Інакше – подряпини на штоку і списання дорогого амортизатора.

Рветься пильник амортизатора нечасто, зазвичай від природного зносу, але наслідки експлуатації з таким пошкодженням найсерйозніші – дуже і дуже недешева заміна амортизатора. Ця деталь надходить в запчастини до багатьох машин, причому іноді вона виконана разом з пружним відбійником, тому може коштувати дорожче за просту гумку.

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Пильник кульової опори

Залежно від типу підвіски, кульових опор може бути від однієї до п'яти на кожне колесо. У більшості випадків ресурс чохлів і всього вузла збігається, від сторонніх впливів рвуться лише ті, що розташовані внизу, куди дістають гілки, шматки дроту та арматури, що зустрічаються на поганих дорогах і напрямах.

Пильники до кульових опор важелів і тяг підвіски в більшості випадків постачають тільки вітчизняні виробники, оскільки в розвинених країнах відразу змінюють кульову опору або важіль в зборі.

До речі, для більшості моделей авто пильника кульової опори окремо від неї просто не існує. Хоча при великому бажанні майже завжди можна підібрати і пристосувати якийсь аналог.

Пильник рульового наконечника

У більшості конструкцій такий один на кожне переднє колесо, зберігається він непогано. Хоча є автомобілі, рульова трапеція яких містить сумарно до шести шарнірів і відповідно, стільки ж чохлів-пильників. Заміна цієї деталі окремо від шарніра в даний час відносно рідкісне явище, і стосується в першу чергу масових вітчизняних автомобілів, для яких даний пильник виробляється – знову ж таки, вітчизняними підприємствами.

Пильник рульового наконечника як правило рветься рідше, ніж інші гумки шасі, але з-за дір вузол так само забруднюється, "розбовтується" і виходить з ладу.

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Пильник рульової тяги

Мова про чохол, який закриває шарнірне з'єднання другого (внутрішнього) кінця рульової тяги з рульовою рейкою. Є в рульових механізмах рейкового типу. Іноді ця «гофра» розташована досить близько до дороги, іноді схована буквально в моторному відсіку, та її збереження може ніколи не викликати нарікань.

Гофрований чохол рульової тяги в деяких конструкціях буває досить вразливий до пошкоджень. Але і природний знос – не рідкість.

І тим не менше, якщо ця гумка рветься (від старості або дорожніх катаклізмів), через пробоїну в рейку може потрапляти пил і інший абразив, так що несправність потрібно усувати без зволікання. У продажу ця деталь зустрічається насамперед до популярних моделей авто.

Пильник стійки стабілізатора

На багатьох автомобілях стійки з кульовими шарнірами є і на передній, і на задній осі, і біля кожного колеса може бути відразу два. Кількість і місце їх розташування залежать від конкретної моделі авто і навіть від її комплектації. В умовах наших доріг стійки стабілізаторів – один з найбільш короткоживучих елементів, і тим не менш, деякі вітчизняні виробники пропонують до них ремонтні комплекти для заміни пильників.

Стійки стабілізаторів на багатьох авто мають кульовий шарнір з пильником, який кілька українських виробників постачають у запчастини.

Рекомендація Авто24

Якщо ви не готові через порваний гумовий чохол міняти весь дорогий вузол (зазвичай мова йде про ШРУСи), перед початком роботи обговоріть цей момент з майстрами СТО. Якщо пильник порвався недавно, швидше за все, вузол не встиг постраждати через негерметичність. Розбирання і промивання допоможуть виявити дефекти, і якщо вони не будуть виявлені, після закладки нового мастила шарнір можна експлуатувати без проблем. Такий підхід допоможе заощадити гроші і зберегти на автомобілі оригінальний, високоякісний вузол.

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