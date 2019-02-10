Все хотят иметь машину как можно более молодую, поскольку старая менее надежна. Но есть пара-тройка систем, поддержание которых в порядке повышает безотказность даже ненового авто. Итак, зачем нужно проверять систему охлаждения?

Система охлаждения в современном автомобиле – одна из самых уязвимых и потенциально хлопотных. Уж слишком много в ней компонентов, слишком много функций на нее “повешено” и слишком многое от нее зависит. Достаточно сказать, что при ее неисправностях автомобиль может просто потерять способность двигаться – и это еще в лучшем случае: при некоторых условиях недолго и на капремонт силового агрегата попасть. Так что вдумчивого автовладельца вряд ли стоит убеждать, зачем нужно проверять систему охлаждения. А вот как это делать – об этом стоит поговорить.

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Потеки и потение

Внимательный осмотр всех компонентов системы охлаждения – не самый простой метод диагностики, поскольку многие из них труднодоступны для обозрения. И тем не менее, стоит сделать это, поскольку такой контроль выявляет не только явные проблемы, но и позволяет спрогнозировать многие неприятности. Секрет прежде всего в том, что охлаждающая жидкость в силу своей высокой текучести проникает через мельчайшие неплотности (трещины в пластике и металле, микропоры в резине) и отмечает эти места характерными следами “потения”. При том что заметного падения уровня антифриза может пока и не быть, и владелец пребывает в уверенности относительно надежности своего двигателя.

Следы утечки охлаждающей жидкости не всегда выглядят так явно, но их поиск должен стать первым шагом превентивной диагностики системы охлаждения.

Причем при такой диагностике рассматривать стоит не только места соединений шлангов, но и на первый взгляд “монолитные” поверхности – корпуса бачков, радиатора, шланги, блок двигателя. Поскольку подтекающий антифриз может распространяться довольно далеко по поверхностям прилегающих деталей.

Если не следить за герметичность и прозевать неплотности, можно “доездиться” не только до падения уровня “тосола”, а и до завоздушивания системы. Собственно, итог в любом случае один – перегрев двигателя с последующим выходом из строя важных деталей.



Состояние материалов

Строгий диагност может спрогнозировать скорые неисправности системы охлаждения и по внешнему виду деталей, даже если они еще не потеют антифризом. Так, если хомуты слишком глубоко впились в резиновые шланги, то в этих местах можно ожидать течи, поскольку зачастую металл хомута из-за чрезмерной затяжки или старения резины может прорезать шланг. В таком месте может со временем образоваться как утечка, так и подсасывание воздуха в систему.

На старых автомобилях толстые шланги могут принимать выпуклый, бочкообразный вид. Часто это говорит об их расслоении и возможном перекрытии канала отделившимися внутренними слоями шланга. В результате – общий или местный перегрев двигателя.

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Трещины шлангов часто скрываются под хомутами, поэтому так важен их своевременный и тщательный осмотр.

Пластиковые штуцеры и фланцы, встречающиеся в системе охлаждения некоторых автомобилей, с годами начинают растрескиваться и пропускать антифриз. Опытный механик видит назревающую проблему заранее, оценивая состояние пластика по его внешнему виду – цвету, фактуре. Если такую деталь вовремя не заменить, она может просто разрушиться во время движения, так что двигатель потеряет весь антифриз и машина не сможет двигаться. Реже, но также встречается растрескивание наружного слоя резиновых шлангов, это также повод к замене детали.

Охлаждающая жидкость в расширительном бачке не должна быть вспененной, с жирными разводами на поверхности. Если такие симптомы имеют место, это может свидетельствовать о нарушении прокладки головки блока цилиндров. О том же самом просигнализирует вспененное моторное масло с картере двигателя – причем часто присутствует только один из этих симптомов.

Одна из причин вспенивания антифриза – попадание в рубашку охлаждения масла из системы смазки. Вероятный “провокатор” ситуации – прокладка ГБЦ.

Температура

На автомобилях с термометром охлаждающей жидкости на приборном щитке (сегодня это далеко не обязательный индикатор) полезно следить за динамикой температуры двигателя. Так, мотор с исправной системой охлаждения должен прогреваться после запуска равномерно, без возврата стрелки в сторону охлаждения и повторного набора температуры. Также ненормально, если двигатель достигает рабочей температуры только после длительной работы в тяжелом режиме, и затем при работе снова “остывает”.

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Исправный силовой агрегат должен после старта набрать рабочую температуру и поддерживать ее при любых условиях. Исключение – совсем уж экстремальные ситуации наподобие длительного буксования в снегу или грязи, медленное движение в горах на низших передачах. В таких режимах запредельный нагрев двигателя можно считать боле-менее естественным.

Температура в исправной системе охлаждения не должна существенно колебаться в ходе поездки в штатных режимах.

Нештатные колебания температуры при нормальной езде свидетельствуют о неисправности термостата (термостатов) и помпы, завоздушивании системы, засорении радиатора.

Косвенно характеризует состояние системы охлаждения работа отопителя салона: печка после прогрева должна подавать в салон горячий воздух и (при неизменном положении регуляторов и той же погоде за бортом) не становиться холоднее. Если самопроизвольное понижение температуры имеет место, причины скорее всего аналогичны вышеуказанным.



Рекомендация Авто24

При любом посещении СТО просите автомеханика осмотреть компоненты системы охлаждения. Большинство ее неисправностей связаны с потерей герметичности, а значит – с потерей возможности самостоятельного движения на машине. И не забывайте, что охлаждающая жидкость тоже является расходником и подлежит периодической замене (обычно через 3 – 5 лет), даже если она служит без потерь. Также помните, что в дешевом антифризе мало веществ, которые предохраняют металл двигателя от коррозии, которая становится одной из причин серьезных неприятностей.

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