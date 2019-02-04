Казалось бы, и проблема-то с выхлопом может быть одна – рык или бубнение из-под днища вследствие дыр и неплотностей. Но если бы все было так просто. Так все-таки что случится, если не поменять прохудившийся элемент выхлопа вовремя?

Как и многие прочие системы современного авто, системы выхлопа совмещает в себе несколько функций, точнее, она обслуживает сразу несколько сфер.

Шум . Задача заглушить шум выпуска отработавших газов остается первостепенной. С ней успешно справляются одна-две банки – глушители нескольких ступеней (первый по старинке называют резонатором).

Экология. Отводимые газы должны быть "обезврежены", для чего в выпускной тракт встраивают каталитические нейтрализаторы (обычно два).

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Двигатель . О правильности формирования рабочей смеси и протекании процесса сгорания электронный мозг двигателя судит в числе прочего и по составу выхлопных газов. Для чего в выхлопную систему встроены датчики содержания кислорода – так называемые лямбда-зонды.

Безопасность. Выхлопные газы содержат достаточно много токсичных для человека веществ (СО и прочие газы), поэтому трубопроводы, катализаторы и глушители должны отводить выхлоп так, чтобы водитель и пассажиры ни при каких режимах движения не могли надышаться им.

Выхлопная система современного авто – довольно сложная конструкция, в которой немало перспективных мест для нарушения герметичности.

Дефекты с опасностями

Итак, почему нужно вовремя обслуживать выхлопную систему? Потому что многие типичные дефекты выхлопа могут вредить автомобилю и человеку, причем зачастую это происходит исподволь, незаметно.

Отверстия в корпусе глушителя образовываются из-за коррозии, прогорания, ударов о неровности дороги. Из-за них работа двигателя становится более шумной, может нарушаться работа системы нейтрализации отработавших газов. Если через отверстия или трещины в систему подсасывается воздух "с улицы", может нарушаться работа системы управления двигателя, изменятся обороты холостого хода, появятся сбои в переходных режимах.

Сквозные дыры в банке глушителя – самая распространенная неисправность в системе выхлопа.

Трещины в коллекторе. Сквозные трещины в выхлопном коллекторе – не такое уж редкое явление. Особая опасность такой проблемы в том, что просочившиеся через трещину токсичные выхлопные газы могут легко попадать в воздухозаборник климатической установки автомобиля. А тут уже недалеко и до отравления людей, находящихся в салоне. Также из-за подсоса воздуха через повреждения коллектора может сбоить двигатель, причем лишь в некоторых режимах, что усложняет обнаружение неисправности. Повышенный расход топлива – также одно из последствий подобных неисправностей выхлопной системы.

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Неплотности на стыках. Прогоревшие прокладки и неплотности на стыках труб и фланцев ведут в принципе к тем же последствиям. Разница в том, что обычно устранить такую неплотность проще и дешевле, чем дыру в банке глушителя.

Трещины в местах стыка труб и корпуса глушителя часто “лечатся” обычной сваркой. Но для этого компоненты нужно демонтировать.

Старение катализатора. Каталитический нейтрализатор (кстати, обычно из два) рано или поздно забивается содержащимися в выхлопных газах частицами сажи. Получается, что нарушается отвод выхлопа из камер сгорания двигателя, который просто задыхается. Катализатор нужно менять, хоть это и достаточно дорого. Имейте в виду, что во многих случаях существует вполне адекватная бюджетная замена керамическому катализатору – нейтрализатор на металлической основе. Как вариант (хоть и не самый цивилизованный) некоторые мастерские предлагают удаление катализатора с установкой обманок-эмуляторов. Которые вместо лямбда-зондов подают в блок управления двигателя корректный сигнал о нормальной работе катализаторов. Конечно, об экологии в таком случае говорить уже не приходится, хотя автомобиль перестает "тупить" и потреблять топливо в чрезмерных количествах.

Кислородные датчики – они же лямбда-зонды, определяющие многие параметры работы двигателя, устанавливают после каждого катализатора.



Рекомендация Авто24

На самом деле, поддерживать в полной исправности выхлопную систему современного автомобиля достаточно дорого. И если вы по каким-либо причинам не можете привести систему выхлопа в "оригинальное" состояние, обеспечьте главное – полную герметичность всего выпускного тракта. Как минимум это убережет вас и ваших пассажиров от отравления – это самое страшное, что случится, если не поменять глушитель или иной компонент системы выхлопа вовремя.

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