Соблюдать регламент замены расходников удается не всегда – то времени нет, то с деньгами напряженка, то нужные материалы нужно ждать. Ну а что случится, если не поменять вовремя масло в двигателе?

Спасибо автопроизводителям, они постепенно продлевают межсервисный период для наших легковушек. Мы еще помним моторы, которые требовали замены масла каждые 4 тыс. км, а сегодня уже не редкость модели, которые официально могут заезжать на СТО только через 20 тыс. км. И тем не менее, и эту цифру некоторые из нас тоже умудряются превысить. Эксперты знают, что случится с вашим мотором в таком случае.

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Масло, переработавшее положенный ресурс, резко снижает свои защитные свойства. Двигатель начинает изнашиваться интенсивнее.

Почему стареет масло

По большому счету, ничего страшного не произойдет, во всяком случае, сначала. Но каждый моточас, отработанный двигателем на просроченном масле, сокращает его ресурс с повышающим коэффициентом. Дело в том, что к концу отмерянного ему срока службы масло стареет – теряет часть своих качеств. Факторов, влияющих на его состав, достаточно много.

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Так, влага, которая конденсируется во внутреннем объеме непрогретого двигателя, при контакте с картерными газами образует кислоты (азотную, серную, сернистую). Из-за этого снижается щелочное число масла, то есть – его защитные свойства. Кислоты постепенно начинают преобладать, прогрессирует коррозиный износ (не путать с обычной коррозией стали) металлических деталей двигателя – а это один из основных видов износа в ДВС.

При работе двигателя на “изношенном” масле прежде всего страдают трущиеся пары цилиндро-поршневой группы: шатунные шейки, поршни и кольца, стенки цилиндров.

Моторное масло, которое переработало свой срок, имеет как правило более высокую вязкость, что ухудшает пусковые качества в зимний период. Топливо, которое при некоторых режимах работы попадает в масло, отрицательно влияет на моющие присадки, и, если не поменять масло вовремя, оно перестает очищать каналы и внутренние поверхности двигателя.

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Как вредит старое масло

Оседающая на деталях грязь после нагрева превращается в шлам, ухудшается теплообмен между деталями двигателя, ухудшается смазка отдельных трущихся пар.

Загрязнения, остающиеся в особо ответственных местах, в местах повышенного нагрева – поршнях, канавках поршневых колец – превращаются в лакообразные отложения и шлам. Которые ограничивают подвижность колец, из-за чего снижается компрессия, падает мощность двигателя и повышается расход топлива.

Старое масло не смывает отложения, из-за чего закоксовываются кольца, падает мощность мотора, повышается расход топлива и масла.

Кроме того, в таком случае большое количество масла остается на поршнях и в камере сгорания, перегревшись до 2000 С и выше, оно превращается в шлам. А в самых горячих зонах он превращается в твердые углеродистые отложения. И они в свою очередь, выступая подобно абразиву, содействуют интенсивному износу трущихся пар цилиндро-поршневой группы. “Ослабевшие” моющие присадки в старом, отслужившем свое масле уже не могут подхватывать и выносить эти загрязнения в фильтр, и износ от этого прогрессирует еще больше.

Рекомендация Авто24

Если не поменять вовремя масло, двигатель начнет изнашиваться с увеличенной интенсивностью. Но если у вас по какой-то причине нет возможности вовремя провести ТО с заменой расходников, какое-то время эксплуатировать автомобиль конечно можно – сразу движок не “стуканет” и не заклинит. Но старайтесь в этот период избегать неблагоприятных режимов: длительной работы мотора на холостом ходу, движения под нагрузкой на чрезмерно низких оборотах (менее 1800 – 2000 об./мин) или наоборот, длительной перекрутки мотора (выше 4000 об./мин). И при первой же возможности поменяйте масло и фильтр.

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