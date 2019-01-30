Дотримуватися регламенту заміни розхідників вдається не завжди – то часу немає, то з грошима напряг, то потрібні матеріали доводиться чекати. Ну а що трапиться, якщо не поміняти вчасно масло в двигуні?

Спасибі автовиробникам, вони поступово продовжують міжсервісний період для наших легковиків. Ми ще пам'ятаємо мотори, які вимагали заміни масла кожні 4 тис. км, а сьогодні вже не рідкість моделі, які офіційно можуть заїжджати на СТО тільки через 20 тис. км. І тим не менше, і цю цифру деякі з нас теж примудряються перевищити. Експерти знають, що трапиться з мотором в такому випадку.

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Масло, що переробило установлений ресурс, різко знижує свої захисні властивості. Двигун починає зношуватися інтенсивніше.

Чому старіє масло

За великим рахунком, нічого страшного не станеться, у всякому разі, спочатку. Але кожна мотогодина, відпрацьована двигуном на простроченому маслі, скорочує його ресурс з підвищувальним коефіцієнтом. Справа в тому, що до кінця відміреного йому терміну служби масло старіє – втрачає частину своїх якостей. Факторів, що впливають на його склад, досить багато.

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Так, волога, що конденсується у внутрішньому об`ємі непрогрітого двигуна, при контакті з картерними газами утворює кислоти (азотну, сірчану, сірчисту). Через це знижується лужне число масла, тобто – його захисні властивості. Кислоти поступово починають переважати, прогресує коррозиний знос (не плутати зі звичайною корозією сталі) металевих деталей – а це один з основних видів зносу в ДВС.

При роботі двигуна на "зношеному" маслі перш за все страждають пари тертя у циліндро-поршневій групі: шатунні шийки, поршні і кільця, стінки циліндрів.

Моторне масло, яке переробило свій термін, має, як правило, більш високу в'язкість, що погіршує пускові якості в зимовий період. Паливо, яке при деяких режимах роботи потрапляє в масло, негативно впливає на миючі присадки, і, якщо не замінити масло вчасно, воно перестає очищати канали і внутрішні поверхні двигуна.

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Як шкодить старе масло

Осідаючий на деталях бруд після нагріву перетворюється в шлам, він погіршує теплообмін між деталями двигуна, порушує змащування окремих пар тертя.

Забруднення, які залишаються в особливо відповідальних місцях, в місцях підвищеного нагріву – поршнях, канавках поршневих кілець – перетворюються на лакоподібні відкладення і шлам, які обмежують рухливість кілець, через що знижується компресія, падає потужність двигуна і підвищується витрата палива.

Старе масло не змиває відкладень, через що закоксовуються кільця, падає потужність мотора, підвищується витрата палива і масла.

Крім того, в такому випадку велика кількість масла залишається на поршнях і в камері згоряння, і перегрівшись до 2000 С і вище, воно перетворюється в шлам. А в найгарячіших зонах з нього утворюються тверді вуглецеві відкладення. А вони в свою чергу, виступаючи подібно до абразиву, сприяють інтенсивному зносу пар тертя циліндро-поршневої групи. “Послаблені” миючі присадки в старому маслі, що відслужило своє, вже не можуть підхоплювати і виносити ці забруднення у фільтр, і знос від цього прогресує ще більше.

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Якщо не поміняти вчасно масло, двигун почне зношуватися зі збільшеною інтенсивністю. Але якщо у вас з якоїсь причини немає можливості вчасно провести ТО з заміною розхідників, якийсь час експлуатувати автомобіль звичайно можна – одразу двигун не “стукане” і не заклинить. Але намагайтеся в цей період уникати несприятливих режимів: тривалої роботи мотора на холостому ходу, руху під навантаженням на надмірно низьких обертах (менше 1800 – 2000 об./хв) або навпаки, тривалої перекрутки мотора (вище 4000 об./хв). І при першій же можливості поміняйте масло і фільтр.

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