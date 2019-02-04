Здавалося б, і проблема з вихлопом може бути одна – рик або бубоніння з-під днища внаслідок дірок і нещільностей. Але якби все було так просто! То ж що трапиться, якщо не поміняти елемент вихлопу, який продірявився, вчасно?

Як і багато інших систем сучасного авто, система вихлопу поєднує в собі кілька функцій, точніше, вона обслуговує відразу кілька сфер.

Шум . Завдання заглушити шум випуску відпрацьованих газів залишається першочерговим. З ним успішно справляються одна-дві банки – глушники декількох ступенів (перший іноді по-старому називають резонатором).

Екологія. Гази, що відводяться, повинні бути "знешкоджені", для чого в випускний тракт вбудовують каталітичні нейтралізатори (зазвичай два).

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Двигун . Про правильність формування робочої суміші і протікання процесу згоряння електронний мозок двигуна судить з-поміж іншого і за складом вихлопних газів. Для цього в вихлопну систему вбудовані датчики змісту кисню – так звані лямбда-зонди.

Безпека. Вихлопні гази містять досить багато токсичних для людини речовин (СО та інші гази), тому трубопроводи, каталізатори і глушники повинні відводити вихлоп так, щоб водій і пасажири ні за яких режимів руху не могли надихатися ним.

Вихлопна система сучасного авто – досить складна конструкція, в якій чимало перспективних місць для порушення герметичності.

Дефекти з небезпеками

Отже, чому потрібно вчасно обслуговувати вихлопну систему? Тому що багато типових дефектів вихлопу можуть шкодити автомобілю і людині, причому часто це відбувається поволі, непомітно.

Отвори в корпусі глушника утворюються через корозію, прогорання, удари через нерівності дороги. Через них робота двигуна стає більш гучною, може порушуватися робота системи нейтралізації відпрацьованих газів. Якщо через отвори або тріщини у систему підсмоктується повітря з вулиці, може порушуватися робота системи управління двигуна, зміняться оберти холостого ходу, з'являться збої в перехідних режимах.

Наскрізні діри в банці глушника – найпоширеніша несправність в системі вихлопу.

Тріщини в колекторі. Наскрізні тріщини в вихлопному колекторі – не таке вже рідкісне явище. Особлива небезпека такої проблеми в тому, що токсичні вихлопні гази, які просочилися через тріщину, можуть легко потрапляти в повітрозабірник кліматичної установки автомобіля. А тут вже недалеко і до отруєння людей, що знаходяться в салоні. Також через підсос повітря через пошкодження колектора може збоїти двигун, причому лише в деяких режимах, що ускладнює виявлення несправності. Підвищена витрата палива – також один з наслідків подібних несправностей вихлопної системи.

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Нещільності на стиках. Прогорілі прокладки і нещільності на стиках труб і фланців ведуть в принципі до тих же наслідків. Різниця в тому, що зазвичай усунути таку нещільність простіше і дешевше, ніж діру в банці глушника.

Тріщини в місцях стику труб і корпусу глушника часто "лікуються" звичайним зварюванням. Але для цього компоненти потрібно демонтувати.

Старіння каталізатора. Каталітичний нейтралізатор рано чи пізно забивається частинками сажі, які містяться у вихлопних газах. Виходить, що порушується відведення вихлопу з камер згоряння двигуна, який просто задихається. Каталізатор потрібно міняти, хоч це і досить дорого. Майте на увазі, що в багатьох випадках існує цілком адекватна бюджетна заміна керамічному каталізатору – нейтралізатор на металевій основі. Як варіант (хоча і не найбільш цивілізований) деякі майстерні пропонують видалення каталізатора з установкою обманок-емуляторів. Які замість лямбда-зондів подають в блок управління двигуна коректний сигнал про нормальну роботу каталізаторів (насправді відсутніх). Звичайно, про екологію в такому разі говорити вже не доводиться, хоча автомобіль перестає “тупити” і споживати паливо в надмірних кількостях.

Кисневі датчики – вони ж лямбда-зонди, що визначають багато параметрів роботи двигуна, встановлюють після кожного каталізатора.



Рекомендація Авто24

Насправді, підтримувати у повній справності вихлопну систему сучасного автомобіля досить дорого. І якщо ви з якихось причин не можете привести систему вихлопу в “оригінальний” стан, забезпечте головне – повну герметичність всього випускного тракту. Як мінімум це вбереже вас і ваших пасажирів від отруєння – це найстрашніше, що трапиться, якщо не поміняти глушник або інший компонент системи вихлопу вчасно.

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