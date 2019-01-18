Щозими ми читаємо страшні новини про те, як люди гинуть в машині, отруївшись чадним газом. Чому так трапляється і як не отруїтися самому?

Чадний газ – це окис вуглецю СО, один з продуктів згоряння вуглеводневого палива, в тому числі бензину і дизпалива. СО може вбити людину за кілька хвилин, і страшно те, що газ не має ні кольору, ні запаху – потерпілий до останнього моменту не розуміє, що відбувається. Тим часом, наявність в повітрі лише 0,1% окису вуглецю через годину призводить до загибелі людини. В яких випадках небезпека загрожує автомобілісту?

Тиха смерть

Головний біль, запаморочення, нудота, слабкість – це ознаки отруєння чадним газом. На біду, вони "співзвучні" з симптомами звичайної втоми або нездужання через застуду, тому більшість потерпілих аж до втрати свідомості не розуміли, що гинуть. І навіть якщо допомога прийшла начебто як вчасно, і отруєний живий, просто винести його на чисте повітря буває мало – потрібне негайне надання медичної допомоги.

Навіть в тунелі можна надихатися чадним газом – на щастя, лише до головного болю, а не до більш серйозних наслідків.

Справа в тому, що газ СО порушує склад крові, причому так, що вона втрачає здатність переносити кисень по організму. Настає кисневе голодування мозку, після якого недалеко і до летального результату.

Газ СО, повторимося, безбарвний і нічим не пахне, він не відчувається людиною. Оскільки СО легший за повітря, він починає заповнювати приміщення і салон автомобіля зверху, тобто відкриті дверні скла знижують його концентрацію в автомобілі.

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До слова, чадний газ СО часто плутають з вуглекислим СО 2 , і ця помилка буває фатальною. Вуглекислий СО 2 не токсичний для людини, до того ж він важчий за повітря і накопичується в приміщеннях знизу.

При несправних ущільненнях багажника в деяких режимах руху гази з вихлопної труби можуть потрапляти в салон.

Звідки СО в автомобілі

Джерело чадного газу в машині – вихлопна система. Винесена назад вихлопна труба повинна відводити всі гази на безпечну відстань від автомобіля, але за деякого збігу обставин вони потрапляють в салон:

Негерметична вихлопна система. Навіть під час руху вихлопні гази можуть потрапляти в салон: через щілини дверних ущільнювачів, отвори в перегородці між моторним відсіком і салоном, через заборник системи опалення-вентиляції.

Робота двигуна, навіть короткочасна, в замкнутому просторі – гаражі, боксі, під навісом в кутку двору.

Задування вітром при роботі двигуна на стоянці. Якщо автомобіль розташований кормою або бортом до вітру, вихлопні гази може задувати в салон через повітрозабірник обігрівача або нещільні гумки дверей.

Підсос вихлопу в салон при перевезенні об'ємного багажу з відкритою кришкою або дверима багажника. Парадокс, але в такій ситуації отруїтися можна саме при відкритому з однієї сторони салоні – за рахунок аеродинаміки.

Попадання в салон чужих вихлопних газів від автомобіля, який стоїть поруч, наприклад, під час ночівлі на придорожній парковці.

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У сучасних автомобілів вміст СО у вихлопі менший, а у старих моделей, особливо з карбюраторною системою живлення, відсоток СО вищий. Збільшує його вміст у вихлопних газах неправильне регулювання двигуна, коли паливна суміш в циліндрах двигуна надмірно збагачена.

Якщо доводиться часто заводити машину в гаражі, варто обладнати приміщення системою для відводу вихлопних газів.

Як не отруїтися

Щоб не надихатися чадним газом, потрібно пам'ятати декілька простих правил.

Стежити за ущільнювачами кузова, особливо – за гумками кришки багажника, і особливо – в хетчбеках і універсалах.

Не залишатися в гаражі при працюючому двигуні. За крайньої необхідності – влаштувати систему відводу газів від вихлопної труби по шлангу за умови абсолютної справності системи вихлопу автомобіля.

При ночівлі в машині бажано періодично прогрівати салон і глушити мотор на час сну.

При тривалому перебуванні в машині з працюючим двигуном орієнтувати автомобіль вихлопною трубою за вітром, щоб гази відразу неслися в бік від авто.

Обзавестися газоаналізатором, який підніме тривогу при перевищенні в машині або в гаражі допустимого рівня СО.

Газоаналізатор, що подає тривогу при перевищенні безпечного рівня СО в приміщенні (салоні авто), коштує в принципі цілком реальних грошей.

Рекомендація Авто24

Ви думаєте, як люди чадіють в машині – а часто у найпростішій ситуації. Тому якщо десь поруч довго працює двигун (не важливо, ваш чи чужий), прислухайтеся до ваших відчуттів, при виникненні головного болю і сонливості негайно прийміть заходи, щоб з'ясувати причину. Особливо, якщо на ті ж симптоми скаржаться і ваші пасажири. Тим, хто часто ночує в дорозі, краще купити обігрівач-автономку, а тим, хто працює в гаражі, потрібно влаштувати надійну витяжну систему. І звичайно, зовсім нескладно забезпечити належний стан всіх ущільнювачів кузова вашої машини.

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