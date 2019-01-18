Каждую зиму мы читаем страшные новости о том, как люди погибают в машине, отравившись угарным газом. Почему так случается и как не отравиться самому?

Угарный газ – это окись углерода СО, один из продуктов сгорания углеводородного топлива, в том числе бензина и дизтоплива. СО может убить человека за несколько минут, и страшно то, что газ не имеет ни цвета, ни запаха – потерпевший до последнего момента не понимает, что происходит. Между тем, наличие в воздухе лишь 0,1% окиси углерода через час приводит к гибели человека. В каких случаях опасность грозит автомобилисту?

Тихая смерть

Головная боль, головокружение, тошнота, слабость – это признаки отравления угарным газом. На беду, они “созвучны” с симптомами обычной усталости или недомогания из-за простуды, поэтому большинство потерпевших вплоть до потери сознания не понимали, что погибают. И даже если помощь подоспела вроде бы как вовремя, и отравившийся жив, просто вынести его на чистый воздух бывает мало – требуется немедленное оказание медицинской помощи.

Даже в тоннеле можно надышаться угарным газом – к счастью, лишь до головной боли, а не до более серьезных последствий.

Дело в том, что газ СО нарушает состав крови, причем так, что она теряет способность переносить кислород по организму. Наступает кислородное голодание мозга, после которого недалеко и до летального исхода.

Газ СО, повторимся, безцветный и ничем не пахнет, он не ощущается человеком. Поскольку СО легче воздуха, он начинает заполнять помещения и салон автомобиля сверху, то есть приоткрытые дверные стекла снижают его концентрацию в автомобиле.

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К слову, угарный газ СО часто путают с углекислым СО2, и эта ошибка бывает роковой. Углекислый СО2 не токсичен для человека, к тому же он тяжелее воздуха и накапливается в помещениях снизу.

При неисправных уплотнениях багажника в некоторых режимах движения газы из выхлопной трубы могут попадать в салон.

Откуда СО в автомобиле

Источник угарного газа в машине – выхлопная система. Вынесенная назад выхлопная труба должна отводить все газы на безопасное расстояние от автомобиля, но при некотором стечении обстоятельств они попадают в салон:

Негерметичная выхлопная система. Даже во время движения выхлопные газы могут попадать в салон: через щели дверных уплотнителей, отверстия в перегородке между моторным отсеком и салоном, через заборник системы отопления-вентиляции.

Работа двигателя, даже кратковременная, в замкнутом пространстве – гараже, боксе, под навесом в углу двора.

Задувание ветром при работе двигателя на стоянке. Если автомобиль расположен кормой или бортом к ветру, выхлопные газы может задувать в салон через воздухозаборник отопителя или неплотные резинки дверей.

Подсос выхлопа в салон при перевозке объемного багажа с открытой крышкой или дверью багажника. Парадокс, но в такой ситуации отравиться можно именно при открытом с одной стороны салоне – за счет аэродинамики.

Попадание в салон чужих выхлопных газов от рядом стоящего автомобиля, например, во время ночевки на придорожной парковке.

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У современных автомобилей содержание СО в выхлопе меньше, а у старых моделей, особенно с карбюраторной системой питания, процент СО выше. Увеличивает его содержание в выхлопных газах неправильная регулировка двигателя, когда топливная смесь в цилиндрах двигателя чрезмерно обогащена.

Если приходится часто заводить машину в гараже, стоит оборудовать помещение системой для отвода выхлопных газов.

Как не отравиться

Чтобы не надышаться угарным газом, нужно помнить несколько простых правил.

Следить за уплотнителями кузова, особенно – за резинками крышки багажника, и особенно – в хэтчбеках и универсалах.

Не оставаться в гараже при работающем двигателе. При крайней необходимости – устроить систему отвода газов от выхлопной трубы по шлангу при условии абсолютной исправности системы выхлопа автомобиля.

При ночевке в машине желательно периодически прогревать салон и глушить мотор на время сна.

При длительном пребывании в машине с работающим двигателем ориентировать автомобиль выхлопной трубой по ветру, чтобы газы сразу уносились в сторону от авто.

Обзавестись газоанализатором, который поднимет тревогу при превышении в машине или в гараже допустимого уровня СО.

Газоанализатор, подающий тревогу при превышении безопасного уровня СО в помещении (салоне авто), стоит в принципе вполне реальных денег.

Рекомендация Авто24

Вы думаете, как люди угорают в машине – а ведь зачастую в самой безобидной ситуации. Поэтому если где-то рядом долго работает двигатель (не важно, ваш или чужой), прислушивайтесь к вашим ощущениям, при возникновении головной боли и сонливости немедленно примите меры, чтобы выяснить причину. Особенно, если на те же симптомы жалуются и ваши пассажиры. Для часто ночующих в пути лучше купить отопитель-автономку, а тем, кто работает в гараже, нужно устроить надежную вытяжную систему. И конечно, совсем несложно обеспечить надлежащее состояние всех уплотнителей кузова вашей машины.

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