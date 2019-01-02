Раньше, как известно, девушки были красивее, трава зеленее, а зимы – более снежные. Но кое-что было и хуже, например, автомобили не были такими всепогодными. Среди журналистов Авто24 есть люди, которые помнят, как ездили зимой без ТОСОЛа и зимней резины…

Мы написали эту статью не для того, чтобы показать, какие мы сегодня молодцы, что имеем такие замечательные современные автомобили. Скорее, это напоминание, какими мужественными и целеустремленными были наши предки и коллеги – водители середины прошлого века. Впрочем, судите сами.

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Каждое утро полвека назад

Пожалуй, главная сложность эксплуатации автомобиля образца середины прошлого века зимой – это его двигатель, точнее, его пусковые качества. Из-за несовершенства карбюратора и системы зажигания (бобина с трамблером, знаете ли!), а также в отсутствие масел низкой вязкости запустить двигатель на морозе было ой как непросто.

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Вплоть до начала 1970-х годов массовые модели требовали от водителя больших хлопот при запуске в настоящие морозы. Затем появились “Жигули”.

Бывалые водители при холодном старте подбирали взаимное положение подсоса и акселератора, и знали, как долго нужно держать включенным стартер, чтобы и аккумулятор не посадить, и двигатель завести. А ведь нужно было еще, дождавшись первых вспышек в цилиндрах, ловко подыграть педалью газа – но так, чтобы двигателю хватило топлива для набора оборотов, но чтобы его не залило излишней порцией бензина. Конечно, новые или отдельные экземпляры абсолютно исправных моторов заводились не так мучительно, но… Во-первых, из-за недолговечности техники таких малоизношенных машин было немного, а во-вторых, при морозе ниже – 150С – 200С даже новенькая машина той поры вела себя как потрепанная.

Когда не знали слова ТОСОЛ

А еще настоящей головной болью шоферов 1940 – 1960-х было отсутствие в обиходе антифризов. То есть в принципе они существовали, но использовались преимущественно на военной технике. Да и были такими примитивными, что не подлежали круглогодичной эксплуатации – на лето антифриз сливали, заменяя водой.

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Но абсолютное большинство техники – легковушки, грузовики, автобусы, тракторы, бульдозеры и прочее – ездили «на воде». Это значит, что перед постановкой на ночную стоянку нужно было открыть несколько краников на двигателе и радиаторе, и слить воду, пока она не замерзла. На некоторых моторах нужно было еще проследить, чтобы вода стекла полностью, иначе даже пол-литра, оставшиеся в блоке, могли разорвать стенки рубашки охлаждения.

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Нашим дедам приходилось сливать воду из системы охлаждения каждый вечер. И кроме того, следить за остывающим двигателем во время дневных парковок.

А утром нужно было приготовить около десяти литров кипятка, которые следовало заливать в двигатель через горловину радиатора. И горе, если последние капли стекающей вчера вечером воды замерзли в кране: в лучшем случае система могла заполнится с воздушными пробками, которые приводят к перегреву и короблению головки. А если двигатель не удалось завести, то слить с него быстро остывающую воду не получится из-за замерзшего краника – и снова угроза размораживания.

Опытные шоферы ежедневную мороку с заливанием воды пытались обернуть себе на пользу: не закрывая сливные краны, проливали через рубашку охлаждения двойную-тройную порцию горячей воды. Чтобы она, отдавая свое тепло мотору, хоть немного нагрела его для облегчения пуска. Кроме того, это была своего рода страховка от размораживания на случай, если запуск затянется. Ведь в заледеневшем моторе залитый кипяток остывал за считанные минуты, и если запуск не удавался, воду приходилось сливать – чтобы через несколько минут повторить процедуру с кипятком заново.

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Водители 1940 – 60 гг. умели одновременно манипулировать манеткой подсоса, акселератором и кнопкой стартера, ловя момент первых вспышек в цилиндрах.

По этой причине некоторые водители начинали попытки запуска двигателя до залива воды в систему охлаждения. Конструкция тех моторов допускала кратковременную работу без жидкости в системе охлаждения.

Наверное, теперь понятно, почему на старых фото многие автомобили зимой «украшены» стегаными утеплителями капотов и радиаторов: сберечь тепло было проще, чем потом сражаться с холодным пуском и угрозой размораживания.

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В пути зимой

Как ездили зимой наши деды без зимней резины? – этот вопрос наверняка не раз посещал многих из нас. Если коротко, то ответ такой – тяжело ездили, буксуя, борясь с заносами с не пренебрегая стальными цепями поверх шин. А если с подробностями – этому вопросу мы посвятим отдельную публикацию.

На этом фоне некомфортный из-за плохого отопления салон казался шоферам мелочью. Первая отечественная легковушка с печкой – «Победа» – позволила водителям зимой разве что снять перчатки. У отопителя 21-й «Волги» главным достоинством была тихая работа, поскольку вентилятор стоял под капотом, но воздух им подавался едва подогретый. «Москвичи» наращивали эффективность отопления неспешно, от поколения к поколению, и только «Запорожец» с самой первой модели создавал в своем салоне настоящую Африку.

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Даже легковушки высокого класса в середине прошлого века не могли обеспечить водителю и пассажирам комфорт в морозы. Самое плохое, что обмерзали стекла.

Мало кто из нынешних водителей догадывается, что при плохом отоплении главная проблема – это не замерзший водитель, а обледеневшие стекла. Они ухудшают обзор и буквально не дают возможности продолжать движение. Наши деды имели решение: когда приоткрытые форточки уже не помогали, самые важные стекла время от времени протирали… мешочком с солью или салфеткой, смоченной глицерином. После соли на торпедо (как правило, металлическом) охотно расцветала ржавчина, а глицерин, оставляя жирные разводы, здорово искажал «изображение». Выбирайте, как говорится, из двух зол меньшее.

Зима была настоящим испытанием для наших коллег, водивших автомобили полвека назад. Но они не знали, что может быть иначе: тогда все автомобили были такими.

Вот так переживали зиму наши деды, которым выпало быть водителями каких-то 50 лет назад. Проникаясь уважением к своим предкам-коллегам, давайте будем ценить блага, которые дают нам современные автопроизводители. При том, что многие удобства и опции современных моделей надуманы и продиктованы скорее маркетингом, чем реальной потребностью, нынешние конструкторы делают для нас и немало полезного.

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