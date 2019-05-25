Тенденции мирового автопрома не всегда увязываются с реальностью. Пока автопроизводители отказываются от запаски на борту автомобиля, наши дороги никак не становятся лучше. О решении проблемы нужно позаботиться заранее.

В шине дыра, а запаски нет? Проблему можно исправить своими руками, но нужно найти – в багажнике или ближайшем магазине – комплект для ремонта шин (мы надеемся, у вас современные безкамерные?). Конечно, потребуется еще некоторая сноровка, так что для нежных барышень этот вариант не подходит.

Такие повреждения ремонту не подлежат в принципе, поэтому при эксплуатации машины на плохих дорогах нужно обязательно возить с собой запаску.

Одно из двух

Если вы путешествуете без запаски и по какой-то причине однозначно отвергаете вариант «звонок другу», то у вас в багажнике должен быть один из двух комплектов для заклейки пробоин в шине. Комплект номер 1 – аэрозоль, который задувается (самостоятельно или при помощи компрессора) в шину через вентиль. Комплект номер 2 – жгут приспособлениями для его протаскивания в пробоину на покрышке.

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Первый вариант проще в обращении, но менее надежен и помогает не всегда, второй потребует определенных усилий, но дает почти стопроцентную гарантию успеха. Между тем, оба не требуют разборки колеса и в случае с передним колесом даже не нужно снимать его с автомобиля. А вот место прокола придется найти: визуально, по звуку или смочив протектор водой и наблюдая пузырьки воздуха.

Пена в шину

Суть ремонта шины при помощи герметика в баллончике в том, что некое вещество, задутое через вентиль, распространяется по внутренней поверхности шины и покрывает ее поверхность тонким слоем, который герметизирует пробоины.

Ремонт при помощи герметика в аэрозольной упаковке самый простой, но он же наименее надежный.

Препарат заносится в шину или под собственным давлением, или воздухом, нагнетаемым параллельно подключенным компрессором (именно так часто устроены штатные ремкомплекты автомобилей европейских комплектаций).



Ремкомплекты с герметиком и компрессором для его задувки в колесо все чаще заменяют запаску на новых авто. Но этот вариант не лучший для наших условий.

При использовании ремкомплекта такого типа нужно придерживаться инструкции на корпусе. От себя добавим, что во многих случаях имеет смысл заранее провернуть колесо так, чтобы место прокола оказалось внизу – так на него быстрее попадет герметик.

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Жгут в отверстие

Метод устранения прокола при помощи жгута более надежен. Его можно использовать не только в полевых условиях, но и в мастерских, но почему-то шиномонтажники предпочитают ставить классические заплаты, хотя для этого и приходится разбортировать колесо.

Жгут, клей и два специальных шила – таков несложный комплект для ремонта прокола колеса в дороге.

Суть способа – в прокол при помощи специального шила вводится жгут из прочного эластичного материала. Благодаря клею или собственной адгезии (возможны варианты) такая пробка, сжатая протектором, герметично закупоривает отверстие. Требуется одна подготовительная операция: пробоину нужно прочистить и немного увеличить специальным инструментом, напоминающим сверло с ручкой.

Технология ремонта в общих чертах проста: прочистка пробоины, зарядка жгута в шило, смазка его клеем, введение в отверстие, вынимание шила и обрезка лишних концов жгута.

Минус такого способа – при очистке отверстия можно повредить нити корда, а это иногда приводит к нарушению геометрии шины. Поэтому сильно разделывать отверстие не рекомендуется, а инструмент должен быть без острых боковых граней. Если жгут был куплен качественный, и вы его правильно установили, такая пробка прослужит до конца жизни всей шины.

Рекомендация Авто24

Вышеописанные методы хороши в первую очередь для проколов в зоне протектора, но не для рваных пробоин на боковинах. Хотя опыт бывалых путешественников показывает, что и удлиненные порывы жгутом можно устранять – хотя бы на время. Но все же, если вы часто ездите по разбитому асфальту, возите с собой старую добрую запаску. А лучше две.

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