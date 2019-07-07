Лучший семейный автомобиль – нет понятия более объемного и в то же время расплывчатого. Ведь вариантов семей множество, от неполной до шведской, но и типов авто существует немало. Выбираем вместе?

Какой он, лучший семейный автомобиль? Не возьмем на себя смелость называть конкретную модель или даже несколько моделей – выбор на рынке столь широк, что в каждом сегменте это стало делом личных предпочтений. Но поможем вам определиться с более важным – типом машины, обрисовав плюсы и минусы каждого.

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Семейный седан

Начинаем с классического для отечественного менталитета кузова – седана. Если он семейный – значит, классом не ниже верхнего В, С, а то и D. У него будет салон, который без оговорок вмещает 5 человек, в котором будет удобно ехать даже на большие расстояния, и багажник объемом от 300 л. Двигатель мощностью около 80 – 120 к.с. Поскольку статус “семейный” подразумевает под собой ценовую доступность, имеются в виду модели без дорогого оснащения и высокотехнологичных силовых агрегатов.

В больших седанах редко есть возможность сложить заднее сиденье. Часто дело ограничивается лючком в спинке дивана для длинномерных предметов

В Украине на роль семейного седана дерзко претендует народный Lanos, однако сейчас он снят с производства (остался еще Sens). Впрочем, он немного маловат как для семейного. Объективно это могут быть: из более доступных - скажем, Citroen C-Elysee, Peugeot 301, Renault Logan, Skoda Rapid, и Octavia (хотя у них и кузов лифтбек), Ravon R4 и Gentra (Шевроле Лачетти), Chevrolet Cruze, из тех, что подороже - Ford Mondeo, VW Passat, Kia Optima, Hyunda Sonata, Toyota Camry.

Плюсы Отделенный от салона багажник

Значительный объем багажника

Представительный внешний вид Минусы Низкий салон

Узкий багажник

Ограниченные возможности трансформации багажника для габаритных грузов

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Минивен

Наиболее логичный вариант для семьи – автомобиль вагонной компоновки, или минивэн. Даже если он, как и седан, пятиместный, салон его будет как правило, более просторным. Высокий потолок и вертикальная посадка на сиденьях облегчают контроль за детьми, упрощают процесс перемещения их и нужных вещей в интерьере.

К этой категории мы относим и компактные “вагончики”, которые практически представляют собой универсал с высокой крышей, и почти “автобусы” с тремя рядами сидений, с креслами, которые двигаются и поворачиваются. Выбор моделей не очень широк, в последнее время этот класс “съедается” кроссоверами. Впрочем, в этом сегменте все еще представлены как “народные” версии, так и VIP-комплектации: начиная от Renault Lodgy и заканчивая VW Transporter. Особое внимание нужно уделить планировке салона: как размещены сидения, как они сдвигаются, демонтируются, насколько удобно садиться в третий ряд и как быстро можно увеличить багажный отсек.

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К этой же категории можно отнести универсалы-“капотники” с высокой крышей: пассажирские версии VW Caddy, Renault Dokker, Fiat Doblo и им подобных “каблучков”.

Плюсы Вместительный кузов

Широкие возможности трансформации интерьера

Удобство для детей в дальней дороге Минусы Увеличенные расходы на содержание (парковка, мойка, сервис, топливо)

Большие габарити

Непрестижный имидж

Авто вагонной компоновки и универсалы отличаются полезной возможностью превратить заднюю часть кузова в емкий грузовой отсек

Универсал

Во многих случаях автомобиль с кузовом универсал является недорогой альтернативой и седана, и минивэна. Хотя по сути это легковая машина, универсал дает более широкие возможности с точки зрения перевозок багажа, приближаясь по этому параметру к вэнам.

Третий ряд сидений в универсалах и внедорожниках комфортный разве что для детей. Как минимум попадать туда им проще, чем взрослым

Универсалы есть в линейках большинства производителей, хотя в Украине их встретишь нечасто. Среди приятных исключений – Renault Logan MCV, SKODA Octavia, VW Golf Sportwagen, VW Passat, SEAT Leon ST. Подержанными в Украину часто завозят Renault Megane, различные модели Mercedes-Benz, Audi и VW.

Плюсы Габариты и имидж легковой машины

Вместительный багажник с возможностью его увеличения

Стандартные расходы на содержание Минусы Груз размещается практически в салоне

Низкий потолок салона

Салон дольше прогревается зимой и охлаждается летом

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SUV/ Внедорожник

В условиях нашей страны большой кроссовер – он же внедорожник – часто приобретается именно как семейная машина. Главный аргумент таких владельцев даже не в высокой проходимости по грязи и снегу, а в запасе прочности подвески, которая позволяет уверенно двигаться по разбитым дорогам. Этот фактор чаще всего требуется гражданам, которые живут не в столичном регионе, и при том много путешествуют на дальние расстояния.

У большинства автопроизводителей в модельной линейке есть такие машины, а у некоторых – даже большинство в модельном ряду (Mitsubishi, Nissan, Land Rover). Ведь мода на кроссоверы заполонила весь мир, а в Украине по объему продаж новых авто SUV уже превысили долю легковушек.

Плюсы Просторный салон с высоким потолком

Все “плюсы” кузова универсал

Ходовая часть, пригодная к езде по плохим дорогам

Высокая посадка водителя

Престижный по мнению многих тип кузов Минусы Высокие затраты на содержание

Не всегда достаточно большой багажник

Высокая цена

Что брать?

Взвесьте с одной стороны, характеристики и возможности определенных моделей, а с другой – свои потребности. В том смысле, что ваш автомобиль хоть и может считаться семейным, но если 90% времени он работает все-таки как разъездная машина главы семейства, то вряд ли разумно покупать для этих целей минивэн. А вот если вы собираетесь ежедневно подвозить жену до работы плюс двух-трех детишек в школу, то наверное, стоит подумать о “вагончике”. Ну и так далее. В общем, правильного выбора вам!

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