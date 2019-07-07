Лучший семейный автомобиль – нет понятия более объемного и в то же время расплывчатого. Ведь вариантов семей множество, от неполной до шведской, но и типов авто существует немало. Выбираем вместе?
Какой он, лучший семейный автомобиль? Не возьмем на себя смелость называть конкретную модель или даже несколько моделей – выбор на рынке столь широк, что в каждом сегменте это стало делом личных предпочтений. Но поможем вам определиться с более важным – типом машины, обрисовав плюсы и минусы каждого.
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Семейный седан
Начинаем с классического для отечественного менталитета кузова – седана. Если он семейный – значит, классом не ниже верхнего В, С, а то и D. У него будет салон, который без оговорок вмещает 5 человек, в котором будет удобно ехать даже на большие расстояния, и багажник объемом от 300 л. Двигатель мощностью около 80 – 120 к.с. Поскольку статус “семейный” подразумевает под собой ценовую доступность, имеются в виду модели без дорогого оснащения и высокотехнологичных силовых агрегатов.
В больших седанах редко есть возможность сложить заднее сиденье. Часто дело ограничивается лючком в спинке дивана для длинномерных предметов
В Украине на роль семейного седана дерзко претендует народный Lanos, однако сейчас он снят с производства (остался еще Sens). Впрочем, он немного маловат как для семейного. Объективно это могут быть: из более доступных - скажем, Citroen C-Elysee, Peugeot 301, Renault Logan, Skoda Rapid, и Octavia (хотя у них и кузов лифтбек), Ravon R4 и Gentra (Шевроле Лачетти), Chevrolet Cruze, из тех, что подороже - Ford Mondeo, VW Passat, Kia Optima, Hyunda Sonata, Toyota Camry.
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Плюсы
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Минусы
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Минивен
Наиболее логичный вариант для семьи – автомобиль вагонной компоновки, или минивэн. Даже если он, как и седан, пятиместный, салон его будет как правило, более просторным. Высокий потолок и вертикальная посадка на сиденьях облегчают контроль за детьми, упрощают процесс перемещения их и нужных вещей в интерьере.
К этой категории мы относим и компактные “вагончики”, которые практически представляют собой универсал с высокой крышей, и почти “автобусы” с тремя рядами сидений, с креслами, которые двигаются и поворачиваются. Выбор моделей не очень широк, в последнее время этот класс “съедается” кроссоверами. Впрочем, в этом сегменте все еще представлены как “народные” версии, так и VIP-комплектации: начиная от Renault Lodgy и заканчивая VW Transporter. Особое внимание нужно уделить планировке салона: как размещены сидения, как они сдвигаются, демонтируются, насколько удобно садиться в третий ряд и как быстро можно увеличить багажный отсек.
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К этой же категории можно отнести универсалы-“капотники” с высокой крышей: пассажирские версии VW Caddy, Renault Dokker, Fiat Doblo и им подобных “каблучков”.
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Плюсы
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Минусы
Авто вагонной компоновки и универсалы отличаются полезной возможностью превратить заднюю часть кузова в емкий грузовой отсек
Универсал
Во многих случаях автомобиль с кузовом универсал является недорогой альтернативой и седана, и минивэна. Хотя по сути это легковая машина, универсал дает более широкие возможности с точки зрения перевозок багажа, приближаясь по этому параметру к вэнам.
Третий ряд сидений в универсалах и внедорожниках комфортный разве что для детей. Как минимум попадать туда им проще, чем взрослым
Универсалы есть в линейках большинства производителей, хотя в Украине их встретишь нечасто. Среди приятных исключений – Renault Logan MCV, SKODA Octavia, VW Golf Sportwagen, VW Passat, SEAT Leon ST. Подержанными в Украину часто завозят Renault Megane, различные модели Mercedes-Benz, Audi и VW.
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Плюсы
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Минусы
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SUV/ Внедорожник
В условиях нашей страны большой кроссовер – он же внедорожник – часто приобретается именно как семейная машина. Главный аргумент таких владельцев даже не в высокой проходимости по грязи и снегу, а в запасе прочности подвески, которая позволяет уверенно двигаться по разбитым дорогам. Этот фактор чаще всего требуется гражданам, которые живут не в столичном регионе, и при том много путешествуют на дальние расстояния.
У большинства автопроизводителей в модельной линейке есть такие машины, а у некоторых – даже большинство в модельном ряду (Mitsubishi, Nissan, Land Rover). Ведь мода на кроссоверы заполонила весь мир, а в Украине по объему продаж новых авто SUV уже превысили долю легковушек.
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Плюсы
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Минусы
Что брать?
Взвесьте с одной стороны, характеристики и возможности определенных моделей, а с другой – свои потребности. В том смысле, что ваш автомобиль хоть и может считаться семейным, но если 90% времени он работает все-таки как разъездная машина главы семейства, то вряд ли разумно покупать для этих целей минивэн. А вот если вы собираетесь ежедневно подвозить жену до работы плюс двух-трех детишек в школу, то наверное, стоит подумать о “вагончике”. Ну и так далее. В общем, правильного выбора вам!
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