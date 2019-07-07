Кращий сімейний автомобіль – немає поняття більш об'ємного і водночас розпливчастого. Адже варіантів сімей безліч, від неповної до шведської, але й типів авто існує чимало. Вибираємо разом?
Який він, найкращий сімейний автомобіль? Не візьмемо на себе сміливість називати конкретну модель або навіть кілька моделей – вибір на ринку настільки широкий, що в кожному сегменті це стало справою особистих уподобань. Але допоможемо вам визначитися з більш важливим – типом машини, змалювавши плюси і мінуси кожного.
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Сімейний седан
Починаємо з класичною для вітчизняного менталітету кузова – седана. Якщо він сімейний – значить, класом не нижче верхнього В, С, а то і D. У нього буде салон, який без застережень вміщає 5 чоловік, в якому буде зручно їхати навіть на великі відстані, і багажник об'ємом від 300 л. Двигун потужністю близько 80 – 120 к.с. Оскільки статус “сімейний” має на увазі під собою цінову доступність, маються на увазі моделі без дорогого оснащення і високотехнологічних силових агрегатів.
У великих седанів рідко є такая опція, як складне заднє сидіння. Нерідко діло обмежується люком для довгої поклажі у спинці дивана
В Україні на роль сімейного седана зухвало претендує народний Lanos, однак зараз він знатий з виробництва (залишився ще Sens). Втім, він трохи замалий як для сімейного. Об'єктивно це можуть бути: з більш доступних – скажімо, Citroen C-Elysee, Peugeot 301, Renault Logan, Skoda Rapid та Octavia (хоча у них й кузов ліфтбек), Ravon R4 та Gentra (Chevrolet Lacetti), Chevrolet Cruze, з тих, що подорожче – Ford Mondeo, VW Passat, Kia Optima, Hyunda Sonata, Toyota Camry.
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Плюси
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Мінуси
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Мінівен
Найбільш логічний варіант для сім'ї – автомобіль вагонного компонування, або мінівен. Навіть якщо він, як і седан, п'ятимісний, салон його буде як правило, більш просторим. Висока стеля і вертикальна посадка на сидіннях полегшують контроль за дітьми, спрощують процес переміщення їх і потрібних речей в інтер'єрі.
До цієї когорти ми відносимо і компактні “вагончики”, які практично представляють собою універсал з високим дахом, і майже “автобуси” з трьома рядами сидінь, з кріслами, що рухаються і повертаються. Вибір моделей не дуже широкий, останнім часом цей клас “з’їдається” кросоворами. Втім, в цьому сегменті ще представлені як “народні” версії, так і VIP-комплектації: починаючи від Renault Lodgy і закінчуючи VW Transporter. Особливу увагу потрібно приділити плануванню салону: як розміщені сидіння, як вони зсуваються, демонтуються, наскільки зручно сідати у третій ряд і як швидко можна збільшити багажний відсік.
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До цієї ж категорії можна віднести універсали-“капотники” з високим дахом: пасажирські версії VW Caddy, Renault Dokker, Fiat Doblo і їм подібних “каблучків”.
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Плюси
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Мінуси
Авто вагонної компоновки та універсали мають такий великий плюс як можливість перетворити задню частину кузова на вантажний відсік
Універсал
У багатьох випадках автомобіль з кузовом універсал є недорогою альтернативою і седану, і мінівену. Хоча по суті це легкова машина, універсал дає більш широкі можливості з точки зору перевезень багажу, наближаючись за цим параметром до венів.
Третій ряд сидінь в універсалах та у більшості позашляховиків комфортний хіба що для дітей. Принаймні, потрапити туди їм простіше
Універсали є в лінійках більшості виробників, хоча в Україні їх зустрінеш нечасто. Серед приємних вийнятків – Renault Logan MCV, SKODA Octavia, VW Golf Sportwagen, VW Passat, SEAT Leon ST. Вживаними до України часто завозять Renault Megane, різні моделі Mercedes-Benz, Audi та VW.
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Плюси
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Мінуси
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SUV/ позашляховик
В умовах нашої країни великий кросовер – він же позашляховик – часто купується саме як сімейна машина. Головний аргумент таких власників навіть не в високії прохідності по бруду і снігу, а в запасі міцності підвіски, яка дозволяє впевнено рухатися розбитими дорогами. Цей фактор найчастіше потрібен громадянам, які живуть не в столичному регіоні, і при тому багато подорожують на далекі відстані.
У більшості автовиробників в модельній лінійці є такі машини, а в деяких – навіть більшість у модельному ряду (Mitsubishi, Nissan, Land Rover). Адже мода на кросовери заполонила весь світ, а в Україні за об’ємом продаж нових авто SUV вже перевищили долю легковиків.
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Плюси
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Мінуси
Що обрати?
Зважте з одного боку, характеристики і можливості певних моделей, а з іншого – свої потреби. В тому сенсі, що ваш автомобіль хоч і може вважатися сімейним, але якщо 90% часу він працює все-таки як роз'їзна машина глави сімейства, то навряд чи розумно купувати для цих цілей мінівен. А ось якщо ви збираєтеся щодня підвозити дружину до роботи плюс двох-трьох діточок до школи, то мабуть, варто подумати про “вагончик”. Ну і так далі. Загалом, правильного вибору вам!
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