Кращий сімейний автомобіль – немає поняття більш об'ємного і водночас розпливчастого. Адже варіантів сімей безліч, від неповної до шведської, але й типів авто існує чимало. Вибираємо разом?

Який він, найкращий сімейний автомобіль? Не візьмемо на себе сміливість називати конкретну модель або навіть кілька моделей – вибір на ринку настільки широкий, що в кожному сегменті це стало справою особистих уподобань. Але допоможемо вам визначитися з більш важливим – типом машини, змалювавши плюси і мінуси кожного.

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Сімейний седан

Починаємо з класичною для вітчизняного менталітету кузова – седана. Якщо він сімейний – значить, класом не нижче верхнього В, С, а то і D. У нього буде салон, який без застережень вміщає 5 чоловік, в якому буде зручно їхати навіть на великі відстані, і багажник об'ємом від 300 л. Двигун потужністю близько 80 – 120 к.с. Оскільки статус “сімейний” має на увазі під собою цінову доступність, маються на увазі моделі без дорогого оснащення і високотехнологічних силових агрегатів.

У великих седанів рідко є такая опція, як складне заднє сидіння. Нерідко діло обмежується люком для довгої поклажі у спинці дивана

В Україні на роль сімейного седана зухвало претендує народний Lanos, однак зараз він знатий з виробництва (залишився ще Sens). Втім, він трохи замалий як для сімейного. Об'єктивно це можуть бути: з більш доступних – скажімо, Citroen C-Elysee, Peugeot 301, Renault Logan, Skoda Rapid та Octavia (хоча у них й кузов ліфтбек), Ravon R4 та Gentra (Chevrolet Lacetti), Chevrolet Cruze, з тих, що подорожче – Ford Mondeo, VW Passat, Kia Optima, Hyunda Sonata, Toyota Camry.

Плюси Відокремлений від салону багажник

Значний обсяг багажника

Представницький зовнішній вигляд Мінуси Низький салон

Вузький багажник

Обмежені можливості з трансформації багажника для габаритних вантажів

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Мінівен

Найбільш логічний варіант для сім'ї – автомобіль вагонного компонування, або мінівен. Навіть якщо він, як і седан, п'ятимісний, салон його буде як правило, більш просторим. Висока стеля і вертикальна посадка на сидіннях полегшують контроль за дітьми, спрощують процес переміщення їх і потрібних речей в інтер'єрі.

До цієї когорти ми відносимо і компактні “вагончики”, які практично представляють собою універсал з високим дахом, і майже “автобуси” з трьома рядами сидінь, з кріслами, що рухаються і повертаються. Вибір моделей не дуже широкий, останнім часом цей клас “з’їдається” кросоворами. Втім, в цьому сегменті ще представлені як “народні” версії, так і VIP-комплектації: починаючи від Renault Lodgy і закінчуючи VW Transporter. Особливу увагу потрібно приділити плануванню салону: як розміщені сидіння, як вони зсуваються, демонтуються, наскільки зручно сідати у третій ряд і як швидко можна збільшити багажний відсік.

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До цієї ж категорії можна віднести універсали-“капотники” з високим дахом: пасажирські версії VW Caddy, Renault Dokker, Fiat Doblo і їм подібних “каблучків”.

Плюси Місткий кузов

Широкі можливості трансформації інтер'єру

Зручність для дітей в далекій дорозі Мінуси Збільшені видатки на утримання (парковка, мийка, сервіс, паливо)

Великі габарити

Непрестижний імідж

Авто вагонної компоновки та універсали мають такий великий плюс як можливість перетворити задню частину кузова на вантажний відсік

Універсал

У багатьох випадках автомобіль з кузовом універсал є недорогою альтернативою і седану, і мінівену. Хоча по суті це легкова машина, універсал дає більш широкі можливості з точки зору перевезень багажу, наближаючись за цим параметром до венів.

Третій ряд сидінь в універсалах та у більшості позашляховиків комфортний хіба що для дітей. Принаймні, потрапити туди їм простіше

Універсали є в лінійках більшості виробників, хоча в Україні їх зустрінеш нечасто. Серед приємних вийнятків – Renault Logan MCV, SKODA Octavia, VW Golf Sportwagen, VW Passat, SEAT Leon ST. Вживаними до України часто завозять Renault Megane, різні моделі Mercedes-Benz, Audi та VW.

Плюси Габарити і імідж легкової машини

Місткий багажник з можливістю його збільшення

Стандартні витрати на утримання Мінуси Вантаж розміщується практично в салоні

Низька стеля салону

Салон довше прогрівається взимку і охолоджується влітку

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SUV/ позашляховик

В умовах нашої країни великий кросовер – він же позашляховик – часто купується саме як сімейна машина. Головний аргумент таких власників навіть не в високії прохідності по бруду і снігу, а в запасі міцності підвіски, яка дозволяє впевнено рухатися розбитими дорогами. Цей фактор найчастіше потрібен громадянам, які живуть не в столичному регіоні, і при тому багато подорожують на далекі відстані.

У більшості автовиробників в модельній лінійці є такі машини, а в деяких – навіть більшість у модельному ряду (Mitsubishi, Nissan, Land Rover). Адже мода на кросовери заполонила весь світ, а в Україні за об’ємом продаж нових авто SUV вже перевищили долю легковиків.

Плюси Просторий салон з високою стелею

Всі “плюси” кузова універсал

Ходова частина, придатна до їзди по поганих дорогах

Висока посадка водія

Престижний на думку багатьох тип кузов Мінуси Високі витрати на утримання

Не завжди досить великий багажник

Висока ціна

Що обрати?

Зважте з одного боку, характеристики і можливості певних моделей, а з іншого – свої потреби. В тому сенсі, що ваш автомобіль хоч і може вважатися сімейним, але якщо 90% часу він працює все-таки як роз'їзна машина глави сімейства, то навряд чи розумно купувати для цих цілей мінівен. А ось якщо ви збираєтеся щодня підвозити дружину до роботи плюс двох-трьох діточок до школи, то мабуть, варто подумати про “вагончик”. Ну і так далі. Загалом, правильного вибору вам!

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