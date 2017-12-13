Перший автомобіль для новачка – це звісно ж, звичайнісінька серійна машин. Але кілька додаткових критеріїв при її виборі потрібно врахувати. І в кожному конкретному випадку ці критерії можуть бути різними.

Звичайно, перший автомобіль для новачка купується все ж як транспортний засіб, а не як парта на колесах. Адже ми виходимо з того, що водійське посвідчення власник не купив в переході, а отримав після кількох місяців навчання в автошколі, у тому числі – і після повного курсу водіння на спеціально обладнаній машині.

Тому вибирати перший автомобіль для новачка потрібно в основному за загальними принципами. Але тим не менш є поправки "на недосвідченість", які потрібно врахувати під час вибору моделі й конкретного екземпляра.

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Поправка для "чайників"

А в чому, власне, особливість машини для водія-початківця? Нюансів два: по-перше, авто має бути по можливості простим в управлінні, а по-друге, у перший період експлуатації машина все ж з великою ймовірністю може отримати пошкодження.



Багато новачків за кермом не соромляться сказати оточуючим, що вони не дуже досвідчені водії. І в цьому є сенс.

Отже, перший автомобіль для новачка повинен бути з гарною оглядовістю та габаритами, що легко "читаються" з-за керма. Тож в ідеалі це не повинен бути низький спорткар, довгий універсал або пікап, небажані також мікроавтобус або великий позашляховик.

Водії зі стажем пам'ятають образливе прізвисько "дятел", яким нагороджували невпевнених у собі водіїв – через характерну позу з присунутим впритул до лобового скла обличчям, нібито щоб краще розгледіти щось попереду свого капота. Щоб не уподібнюватися подібним персонажам, водій-новачок повинен постаратися підібрати собі машину з відносно високою посадкою на водійському місці – серед легковиків такі теж є. Як варіант – комплектація з регулюванням сидіння по висоті.

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Всім новачкам хочеться мати машину з автоматичною трансмісією, яких на сьогодні налічується 4 типи. Врахуйте, що деякі види недорогих автоматичних трансмісій працюють не зовсім комфортно, а інші недовговічні і дорогі в ремонті. Також майте на увазі, що жорстка умова наявності "автомату" може істотно звузити коло вибору моделі: далеко не всі бюджетні моделі мають комплектацію з АКП.

Геометрія

Що стосується дрібних пошкоджень кузова, до яких схильні водії-неофіти, то з цієї точки зору вигідно купувати масові, широко поширені в нашій країні моделі, для яких на розбірках багато "ходових" запчастин: бамперів, фар, капотів, решіток радіатора. Покупка якоїсь рідкісної машини або лімітованої версії масової моделі може перетворити пошук запчастин у справжнє випробування.



Водієві-початківцю особливо рекомендується вибирати автомобіль з хорошим оглядом і максимально ергономічним інтер'єром.

З цієї точки зору новачкові вигідно купувати машину з незабарвленим пластиком (пластиковими накладками) на бампері, порогах і колісних арках – це або дешеві версії бюджетних моделей, або псевдо-кросовери.

Модні легкосплавні диски коліс дуже дорого правити і фарбувати, тому якщо вчорашній випускник автошколи погано контролює відстань до бордюрів, не потрібно наполегливо гнатися за "литтям". Ця порада стосується і тих водіїв-новачків, кому з перших днів доведеться багато їздити по розбитих асфальтових дорогах, де можна пошкодити колеса. До речі, колеса меншого посадкового діаметру (13-14 дюймів) набагато краще переносять удари об краї ям: краще зберігаються не тільки диски, але і шини.

У світлі розповіді про жахи поганих доріг можна згадати і про дорожній просвіт (кліренс). Недосвідченому водієві під час руху буває важко одночасно стежити за безліччю дорожніх факторів, тож легко "зловити" днищем або картером двигуна виступаючу асфальтову хвилю або високу кригу. Тому якщо випаде можливість вибору, краще віддати перевагу тій машині, у якої кліренс більше.

Без фанатизму

Втім, перш ніж вирушити шукати свій перший автомобіль для новачка, радимо зважити всі обставини. Як довго ви збираєтеся їздити на своїй першій машині? Якщо вона купується саме для набуття досвіду, то на всі вищенаведені викладки варто звернути увагу.

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Але якщо планується купівля авто відразу для багаторічної експлуатації, можливо і не варто підпорядковувати її повністю ідеї своєї недосвідченості? Адже ви перестанете бути початківцем вже за кілька тисяч кілометрів, і потім вам знадобиться "дорослий" автомобіль.