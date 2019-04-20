Навіщо тобі кабріолет, ти запитаєш себе потім, коли він почне "діставати" тебе своїми вадами. А поки весна шепоче: "Купи кабрік, купи!". Навіть "євробляхери" підметушилися, поставляючи на ринок масу дешевих автомобілів без даху...

Навіщо тобі кабріолет? – багато новоспечених власників автомобілів без звичного жорсткого верху на таке питання можуть і образитися. Але краще задуматися над цим заздалегідь, щоб потім не відчувати розчарування. При цьому мова йде не про всі відомі недоліки типу низької вандалостійкості й обмеженої сезонності цього типу авто. Насправді цей піжонський кузов має цілу низку вад.

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Комфорт

Щоб ви розуміли – влітку в кабріолеті дуже жарко. Особливо в місті і особливо в тягнучках. Бо сонце пече в голову і розігріває оббивку сидінь, кермо і кнопки на торпедо. Так, можна ввімкнути кондиціонер (він майже напевно буде), але для цього потрібно підняти дах. Тобто позбавити себе головної видової ознаки цієї машини. Якщо ви збираєтеся їздити на кабріолеті в похмурі і прохолодні дні – інша розмова, беріть.

Великі кабріолети преміум-класу зазвичай зберігаються краще, оскільки зберігаються у гаражах і не експлуатуються щодня. Але і запчастини до них дорожче

Повітря

Небо замість даху? Це всього лише рекламний слоган, насправді окрім даху, ви будете позбавлені можливості дихати хоч трохи чистим повітрям. Увесь пил, який в достатку вкриває наші дороги, навіть у містах, буде "до ваших послуг": на торпедо, сидіннях, у ваших органах дихання. А якщо додати сюди чадний вихлоп старих автобусів і вантажівок...

Дрібні пакості

Відсутій (добре, нехай навіть тимчасово прибраний) дах позбавляє вас захищеності, що не завжди добре в типово українських умовах експлуатації. Наприклад, зграя вуличних собак на вулиці, збентежена зовнішністю вашої машини, буде гавкати до вас з особливим запалом. І немає ніяких гарантій, що якийсь особливо натхнений пес не спробує вкусити вас за руку, перестрибнувши на висоту низького борту. З вантажівки, що обганяє, вам на голову можуть ненавмисне кинути недопалок або серединку від яблука, а з будь-якого балкона прямо на шкіряне крісло (добре, якщо не біле!) раптом прилетить чайний пакетик або той же тліючий недопалок.

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Привіт від Карлсона

Складаний верх – предмет особливих турбот власників кабріолетів і родстерів. З сервоприводами механізм каркаса – досить складна конструкція, по мірі зносу вона почне вимагати малопоширені запчастини. А якщо у вас виявиться дах з гідро - або електроприводом (а швидше за все, виявиться) – готуйтеся до цих витрат. Це стосується як кабріолетів з м'яким верхом, так і купе-кабріолетів – з жорстким верхом.

Складний дах – головний біль усіх власників карбріолетів і родстерів, як з м'яким, так і з жорстким верхом. Дах тече, заїдає, гримить розхитаними шарнірами на нерівностях.

Тент

Всупереч поширеній думці, взимку в кабріолеті не особливо холодно, оскільки будь-який навіть м'який дах має сьогодні утеплювач. Але тент потрібно берегти від товстого шару снігу, гниття, тополиного пуху і пташиних какашок. Двоногі шкідники, особливо юні, можуть з цікавості проткнути тент цвяхом або полоснути ножиком.

Тент м'якого даху страждає не тільки від зловмисників, але і від погодних факторів, точніше – від часу.

Щодо техніки

Вибираючи старий автомобіль зі складним верхом, особливо недорогої моделі, потрібно мати на увазі ще один фактор. Коли вже ваш вибір припав на якусь масову модель (наприклад, на базі найпопулярніших хетчбеків В - або С-класу), знайте – майже напевно він побував уже в декількох руках. І другі-треті власники напевно, були людьми, хоч і амбітними, але небагатими – а значить, навряд чи приділяли багато уваги обслуговування старенької машини, а вже тим більше – дорогих ремонтів. Так що уважно шукайте не тільки дірки в даху, але й дефекти двигуна, трансмісії і підвіски.

Кабріолети на базі недорогих масових моделей можуть коштувати дешево, але перебувати в поганому технічному стані в цілому.

Ну що, романтично налаштований читач, ти вже і сам сумніваєшся, навіщо тобі кабріолет або родстер? Тисяча вибачень, якщо ми зруйнували твою мрію про небо замість даху. Але май на увазі – якщо це справжня мрія, ніякі порадники тобі не завадять реалізувати її...

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