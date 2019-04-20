Зачем тебе кабриолет, ты спросишь себя потом, когда он начнет "доставать" тебя своими отрицательными качествами. А пока – весна шепчет: "Купи кабрик, купи!". Да и "евробляхеры" подсуетились, поставляя на рынок массу дешевых автомобилей без крыши…

Зачем тебе кабриолет? – многие новоиспеченные владельцы автомобилей без привычного жесткого верха на такой вопрос могут и обидеться. Но лучше призадуматься над этим заранее, чтобы потом не испытывать чувство разочарования.

При этом речь не о всем известных недостатках типа низкой вандалоустойчивости и ограниченной сезонности этого типа авто. На самом деле этот пижонский кузов имеет целую гамму капризов.

Читайте также: Де краще купувати вживаний автомобіль

Комфорт

Чтобы вы понимали – летом в кабриолете очень жарко. Особенно в городе и особенно в пробках. Потому что солнце печет в голову и разогревает обивку сидений, руль и кнопки на торпедо. Да, можно включить кондиционер (он почти наверняка будет), но для этого нужно поднять крышу. То есть лишить себя главного видового признака этой машины. Если вы собираетесь ездить в пасмурные и прохладные дни – другой разговор, берите.

Большие кабриолеты примиум-класса обычно сохраняются лучше, поскольку хранятся в гаражах и не эксплуатируются ежедневно. Но и запчасти к ним дороже.

Воздух

Небо вместо крыши? Это всего лишь рекламный слоган, на самом деле кроме крыши, вы будете лишены возможности дышать мало-мальски чистым воздухом. Вся пыль, в обилии укрывающая наши дороги даже в городах, будет “к вашим услугам”: на торпедо, сиденьях, в ваших органах дыхания. А если добавить сюда чадный выхлоп старых автобусов и самосвалов…

Мелкие пакости

Отсутствующая (хорошо, пусть даже – временно убранная) крыша лишает вас защищенности, что не всегда хорошо в типично украинских условиях эксплуатации. Например, стая бродячих собак на окраинной улочке, смущенная внешностью вашей машины, будет облаивать вас с особым запалом. И нет никаких гарантий, что какой-то особо воодушевленный пес не попытается укусить вас за руку, сиганув на высоту низкого борта.

Из обгоняемого грузовика вам на голову могут ненарочно бросить окурок или серединку от яблока, а с любого балкона прямо на кожаное кресло (хорошо, если не белое!) вдруг прилетит чайный пакетик или та же тлеющая сигарета.

Читайте также: Коли краще купувати машину, щоб зекономити купу грошей

Привет от Карлсона

Складной верх – предмет особых хлопот владельцев кабриолетов и родстеров. Снабженный сервоприводами механизм каркаса – довольно сложная конструкция, по мере износа она начнет требовать малораспространенные запчасти. А если у вас окажется крыша с гидро- или электроприводом (а скорее всего, окажется) – готовьтесь к настоящим расходам. Это касается как кабриолетов с мягким верхом, так и купе-кабриолетов – с жестким складным верхом.

Складная крыша – головная боль всех владельцев карбриолетов и родстеров, как с мягким, так и с жестким верхом. Крыша течет, заедает, гремит расшатанными шарнирами на неровностях.

Тент

Вопреки распространенному мнению, зимой в кабриолете не особенно холодно, поскольку любая даже мягкая крыша имеет сегодня утеплитель. Но тент нужно беречь от толстого слоя снега, прения, гниения, тополиного пуха и птичьих какашек. Двуногие вредители, особенно юные, могут из любопытства проткнуть тент гвоздем или полоснуть ножиком – да собственно, об этом вы и сами знаете.

Тент мягкой крыши страдает не только от злоумышленников, но и от погодных факторов, точнее – от времени.

По технике

Выбирая подержанный автомобиль со складывающимся верхом, особенно недорогой модели, нужно иметь в виду еще один фактор. Коль уж ваш выбор пал на некую массовую модель (например, на базе популярных хэтчбеков В- или С-класса), знайте – почти наверняка он побывал уже в нескольких руках. И вторые-третьи владельцы наверняка были людьми хоть и амбициозными, но небогатыми – а значит, вряд ли уделяли много внимания обслуживанию старнеькой машины, а уж тем более – дорогим ремонтам. Так что внимательно ищите не только дыры в крыше, но и дефекты двигателя, трансмиссии и подвески.

Кабриолеты на базе недорогих массовых моделей могут стоить дешево, но пребывать в плохом техническом состоянии в целом.

Ну что, романтически настроенный читатель, ты уже и сам сомневаешься, зачем тебе кабриолет или родстер? Тысяча извинений, если мы разрушили твою мечту о небе вместо крыши. Но имей в виду – если это настоящая мечта, никакие советчики тебе не помешают реализовать ее…

Читайте также: Как правильно ехать по ямам: 10 советов от Авто24