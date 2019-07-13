Дорога у відпустку для багатьох з нас виходить далекою і тому не завжди комфортною. Як з користю витратити години, які відокремлюють нас від моря, гір та інших місць, куди ми їдемо на відпочинок?

Кілька годин в замкнутому просторі автомобільного салону можуть виявитися справжнім випробуванням для нас,. Адже ми рвемося з духоти квартир і офісів до свободи відпускного тижня. Між тим, цей час можна провести з великою користю – правда, якщо трохи підготуватися.

В певних видах колективу краще заздалегідь подбати про сценарій спільного перебування в одному авто.

- Поговоріть з дитиною. Мало хто з працюючих співгромадян проводить зі своїми дітьми так багато часу поспіль, як по дорозі на відпочинок. Використовуйте поїздку, щоб стати ближче один до одного. Правда, якщо ваше чадо знаходиться в безкомпромісному підлітковому віці, до довірчої бесіди краще підготуватися. Наприклад, почитати що-небудь про речі, якими захоплюється дитина: певна рок-група, топові смартфони, гіроборди, мопеди тощо.

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- Прочитайте книгу. Напевно є книга, про яку ви чули, але прочитати яку не було часу. Якщо дозволяє рівень комфорту автомобіля, який вас везе, прочитайте що-небудь корисне – для роботи, для душі або, що називається, для загального розвитку. На читання он-лайн з планшета або смартфона покладатися не варто, оскільки мобільним інтернетом хоча б класу 2G (EDGE) покриті далеко не всі українські автошляхи.

- Візьміть на себе роль гіда місцевості, де проїжджає ваш екіпаж. На безлічі туристичних або краєзнавчих сайтів напевно знайдеться щось цікаве або про природу, або про історію, або про видатних особистостей кожного краю.

Сучасні технології надають всі можливості для індивідуальних розваг, але коли вже вся сім'я зібралася разом, краще використовувати цю можливість для спілкування.

- Наведіть порядок в ноутбуці. Нерозібрані фотосесії, перемішані файли, дублюючі одна одну папки... можливо, саме в дорозі вам вдасться розкласти все по поличках. Щоправда, потрібно, щоб у вас був ноут з потужною батареєю, або автомобіль з розеткою живлення 220В.

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- Розплануйте майбутню відпустку. Поки автомобіль везе вас на відпочинок, дістаньте блокнот або смартфон і розпишіть по днях хоча б частину бажань, які у вас накопичувалися протягом цілого робочого року: де побувати, де скупатися, що побачити і як сфотографуватися. Відпустка завжди виявляється коротше очікуваного, і зафіксовані на папері плани допоможуть вам використовувати ці дні з максимальною користю.

Якщо в автомобілі подорожує численна команда, водій повинен бути вдвічі уважним. Питання як скрасити довгу дорогу його не стосується.

Рекомендація Авто24

У пошуках, чим зайняти себе в дорозі, не забудьте про міркування безпеки. Розваги пасажирів не повинні заважати водієві, тому намагайтеся не шуміти і не обговорювати щось, що вимагає візуальної уваги: фільм у відеоплеєрі, фото в смартфоні, пейзажі за вікном. Інша крайність – сонне царство в салоні – теж не дуже добре. Краще, якщо сидячий біля водія пасажир не буде спати і весь час підтримуватиме з драйвером розмову на цікаву для нього тему. Хтось один з екіпажу може записатися в штурмани: визначення правильної дороги, обговорення раціональності маршруту та критика GPS-картографії – вдячні теми для автомандрівників початку ХХІ століття.

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