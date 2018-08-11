Поїздка у відпустку – це не тільки відпочинок для всієї родини, це ще і нові, нетипові навантаження для вашого транспортного засобу. У відпускному запалі на незнайомих дорогах легко зашкодити автомобілю.

Вирушаючи на відпочинок своєю машиною, ми зазвичай використовуємо її не в тому режимі, в якому вона експлуатується щодня. І їзда в нетипових умовах може привести до деяких водійських помилок, які можуть залишити після себе дуже недобру пам'ять.



Одна з найважливіших водійських навичок – вміння співставляти серйозність перешкоди з можливостями автомобіля

В першу чергу, мова йде про завантаження машини. Часто ми відпочиваємо в новій, незвичній місцевості – в горах, у лісі, у великих містах старовинної забудови – тобто там, де від водія і автомобіля потрібна особлива, специфічна віддача. Подорожуючи в таких місцях, не забувайте, що машині теж буває важко.

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- Завантаження. Поїздка на відпочинок – це не тільки можливе перевантаження машини, іноді це просто незвичне розміщення вантажу на її борту. На поведінку машини впливає надмірно завантажений штатний багажник, повний багажник на даху, прикріплені зверху велосипеди і т. д.

Складати всі найважчі речі в багажник небажано, оскільки це може розвантажити керовані передні колеса. Його граничне завантаження вказується в заводській інструкції

Завантажений “під зав'язку” автомобіль не так охоче слухається керма, крениться в поворотах, по-іншому гальмує і мляво розганяється. Щоб бути готовим до незвичайних проявів, має сенс на самому початку поїздки знайти вільну площадку (наприклад, парковку великого супермаркету) і випробувати завантажену машину на ходу: зробити кілька енергійних поворотів, гальмувань і прискорень.

Багажник на даху піднімає центр ваги авто, а такі вантажі, як велосипеди, можуть завалитсья набік або цілком злетіти при аварійному маневрі

Майте також на увазі, що у навантаженої машини зазвичай зменшується кліренс (виняток – преміальні автомобілі з регульованою підвіскою), тож у неї знижується “прохідність” на розбитих дорогах.

- Ходова. Якщо ви живете в благополучному районі великого міста, для вас може виявитися незвичною їзда по дорозі з великою кількістю ям і хвиль. Багато сучасних автомобілів, однак, дозволяють водієві ігнорувати навіть небезпечні вибоїни і їхати ними досить швидко. Це може тривати зовсім недовго, до першого асфальтового провалу з гострими краями, через який буде розрубана шина або зруйнована підвіска. Тому якщо бачите на дорозі ями, знижуйте швидкість і намагайтеся їх об'їхати або подолати з максимальною акуратністю.

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- Силовий агрегат. Якщо відпускний маршрут пролягає гірською місцевістю, водій з незвички може “перекручувати” двигун або навпаки, навантажувати його надмірно низькими оборотами. А це може позначитися на ресурсі двигуна, витраті палива і масла. Тому на затяжних підйомах і спусках треба стежити за тахометром, вчасно перемикаючи передачі і утримуючи обороти двигуна в діапазоні 2000 – 4000 об/хв (є двигуни, для яких ці цифри дещо відрізняються – загляньте в ваш мануал).

Гірські дороги вимагають від водія особливої зібраності, вони ж навантажують автомобіль більше інших

В горам може бути “важко” автоматичним трансмісіям. Так, зазвичай вони керуються досить тямущою електронікою, але є моделі-винятки, які на важких підйомах перемикаються вгору раніше необхідного. У такому випадку краще перейти в ручний режим (якщо такий існує) і самому вибирати потрібну передачу – так, щоб двигун крутився у вказаному вище діапазоні.

- Рідини. У далекій поїздці в літню спеку, тим більше в горах, варто частіше звичайного контролювати рівні масла і охолоджуючої рідини в двигуні – в таких умовах їх витрата може помітно зрости.

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- Гальма. На затяжних спусках недосвідченому водієві легко перегріти гальма. Крім прискореного зносу колодок і дисків (барабанів), це може призвести до закипання робочої рідини і відмови гальм. Тому на затяжних спусках треба гальмувати насамперед двигуном, а гальмівною системою користуватися для точного дозування уповільнення і остаточної зупинки.

- Паливо. Будьте розбірливі у виборі АЗС у незнайомій місцевості – випадків, коли саме на канікулах автомобіль заправляють чимось некондиційним, що призводить до відмови свічок або системи живлення, предостатньо. Кращий вибір – мережеві АЗС під перевіреним брендом.

Якщо машину збираєтесь тримати на відкритій місцевості, для неї добре було б приготувати світлий тент або каркасну конструкцію типу намету

- Спека. Постарайтеся знайти можливість не залишати машину надовго на яскравому сонці. Особливо якщо у вас не новий автомобіль, та ще перефарбований. У недорогих машин на південному сонечку вигорає фарба і плафони світоблоків, старіє гума, коробиться пластик оздоблення в салоні.

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- Сіль. Небажано мочити автомобіль морською водою, особливо, якщо ви збираєтеся їздити цією машиною ще багато років: сіль неодмінно потрапить в щілини кузова і мікротріщини лакофарбового покриття, і з часом почнуться процеси корозії. Тому краще не ставити машину там, куди будуть долітати морські бризки.

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В принципі, для досвідченого водія в наших порадах не буде революційних відкриттів. Але нагадати про особливості відпускних поїздок варто хоча б тому, що ми вирушаємо в них не так вже часто. А автомобілі більшість з нас міняють ще рідше, так що їх варто берегти.

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