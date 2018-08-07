Поки ви відпочиваєте, хтось поруч працює. І це не тільки обслуговуючий персонал курорту – часто в місцях відпочинку "працюють" зловмисники, які посягають на ваше майно. Кілька простих правил можуть знизити ймовірність його втратити.

Безсумнівно, стоянка з охороною або особистий водій, що невідлучно знаходиться при машині – найкращі засоби захистити автомобіль, коли ви з ним знаходитесь на відпочинку. Але такий сервіс доступний не скрізь, навіть якщо власник не обмежений у коштах. Тому в деяких випадках ніхто не подбає про безпеку майна краще, ніж ви самі – якщо вже ви вирішили і на відпочинку не розлучатися з автомобілем.

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Зауважимо, що автомобіль людини, яка прибула на відпочинок, вразливий особливо, оскільки такий громадянин як правило, не має потрібних контактів, не знайомий з особливостями місцевості, не знає нюансів менталітету жителів і не володіє іншими тонкощами. На це і розраховують зловмисники. І майте на увазі: досвідчені злодії спостерігають за “цікавими” автомобілями з моменту їх прибуття на парковку в популярних у туристів місцях.

Коли автомобілі стоять далеко від пляжу, сигнал тривоги від сигналізації може залишитись без уваги через звук прибою та інші типові для півдня шуми

Звичайно, на території якогось солідного приморського закладу небезпека стати жертвою салонних злодюжок набагато менше.

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Сигнализація. Автомобіль, яким ви будете користуватися на чужій для вас території, повинен бути обладнаний охороною системою. Так, проти більшості “сигналок” у професійних викрадачів і салонних злодіїв є “протиотрута”, але машина з одними лише штатними замками – легка здобич навіть для шантрапи початкового рівня. Секретність. Намагайтеся, щоб ніхто не бачив брелок вашої охоронної системи (або інтерфейс програми в смартфоні). Точна інформація про тип “сигналки” дозволить злодіям заощадити якихось півхвилини, а значить, підвищить “перспективність” вашої машини в їхніх очах. Демонстрація. У той же час, нехай усі бачать, що ваш автомобіль захищений: світлодіод сигналізації блимає під склом, “кочерга” замикає кермо, важіль КП заблокований механічним замком. Кожний протиугінний засіб – це ще один бар'єр для злочинця, на подолання якого йому потрібні додаткові секунди, а це більший ризик і отже, менша привабливість вашого автомобіля. Місце. Залишайте машину на місці, відкритому з усіх боків: злочинці не люблять працювати на видноті. Так, ця порада конфліктує з вашим бажанням поставити машину в тіні, але тут вже вибирати вам. Заздалегідь. Дорогі речі ховайте у багажник, але це потрібно робити не на парковці, де ви будете залишати машину і де процес може бути зафіксований злодюжками, а заздалегідь. Огляд. Якщо ймовірність “замаху” на вашу машину в певному місці велика, подумайте, чи варто ставити на скло сонцезахисну шторку, яку ми використовуємо для захисту салону від прямих променів. Адже у зашторенному салоні злочинцю буде зручніше потрошити ваш бардачок, розбиратися з охоронною системою та інше. Обережніше! Не кидайтеся бездумно в атаку, якщо раптом застали злодія на гарячому – озирніться і заручіться підтримкою. У таких місцях зловмисники часто працюють організованою командою і під загрозою затримання можуть піти на небезпечні заходи – зав'язати бійку, застосувати зброю і т. п.

Підігнавши машину просто до моря, багато хто використовує її як приміщення для зберігання речей, продуктів і напоїв. Відповідно, непроханих гостей в такому випадку не побоюються.

Рекомендація Авто24

Навіть якщо ви прибули на південь власною машиною, зовсім необов'язково користуватися нею на відпочинку щодня. Якщо на вашому улюбленому пляжі немає стоянки з охороною, а ваша модель входить в число популярних у викрадачів, можливо, простіше буде їздити на таксі, громадському транспорті або на розвозках, які курсують між місцями масового відпочинку в курортних містах. А машина тим часом теж відпочине на надійній парковці готелю або пансіонату.

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