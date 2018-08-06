Як їздити поганими дорогами, ми вже писали, але мало навчитися вправно об'їжджати ями і правильно форсувати їх – автомобіль теж бажано підготувати до таких випробувань. Насправді це нескладно.

Чого гріха таїти – найкращим транспортом для далеких поїздок по нашій країні все ще залишається позашляховик або великий кросовер на масивних колесах і з хорошим запасом кліренсу.

Ями та асфальтові хвилі – основні небезпеки наших доріг. Перші загрожують пошкодженням шин, другі можуть зруйнувати підвіску або піддон силового агрегату

Але не всім така техніка по кишені, та й в повсякденному житті, в поїздках “за місцем” компактні малолітражки часто більш зручні. А щоб полегшити пересування на них розбитими дорогами, можна зробити деякі заходи.

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Півгодини на підготовку

Отже, якщо вам належить далека поїздка автодорогами сумнівної якості, не полінуйтеся:

накачати шини жорсткіше. Якщо додати до штатного, рекомендованого автовиробником тиску ще 0,3-0,5 атм, ймовірність зім'яти шину до диску буде набагато нижче, а значить, і ризик пошкодити колесо знизиться. Так, разом з цим знизиться і комфортність, але тут вже вирішуйте, що вам важливіше.

зафіксувати пластикові ковпаки коліс стяжною стрічкою або зняти їх зовсім. Центральні ковпачки легкосплавних дисків при жорсткій зустрічі колеса з перешкодою теж можуть загубитися, так що якщо у вас - недешеві фірмові диски, ці ковпачки краще на час поїздки зняти.

подбайте про бризковики. Якщо у вашої машини формовані з жорсткого пластика бризковики складної просторової форми, вони можуть постраждати при з'їзді в глибокі ями. Поцікавтеся їх ціною і доступністю в торговій мережі - можливо, має сенс просто демонтувати ці деталі на час поїздки.

підняти максимально високо водійське сидіння. Чим далі ви будете бачити, тим більше часу у вас буде на маневр для об'їзду вибоїни, яка раптово з'явилася .

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покласти в багажник другу запаску. Звичайно, це вже перестраховка, але випадків, коли автомобіль на глибокій асфальтовій вибоїні рве боковини відразу двох шин одного борту, більш ніж достатньо. А в такому випадку одним запасним колесом не обійтися.

встановити захист силового агрегату. Це теж із серії перестраховок, але якщо ви знаєте, що на майбутньому вам шляху чимало асфальтових хвиль і здиблених стиків бетонних плит, сталевий щит для картера двигуна і коробки передач зайвим не буде. Тим більше, якщо і в повсякденних поїздках вам доводиться стикатися з подібними сюрпризами.

Для легковиків з малим кліренсом небезпечна також колійність: машина може зачепитися картером, губою бампера або елементами вихлопу

По ходу діла

Зрозуміло, що такі заходи не перетворять ваш легковик в всюдихід, тому при русі невідомими ділянками доріг дотримуйтесь максимальної обережності. Будьте зібрані й акуратні, прийміть до уваги кілька порад від досвідчених автомандрівників – журналістів “Авто24”:

Невисока швидкість – ваш головний помічник на розбитій дорозі. Якщо є передумови зустрічі з глибокими провалами в асфальті, знижуйте швидкість до 30 - 40 км / год і продовжуйте рухатися так, поки дорога радикально не покращиться. Так, при такій їзді середній темп вашого пересування сповільниться, але ви втратите ще більше, якщо серйозно пошкодите колесо або підвіску. І майте на увазі: зазначена вище швидкість - це лише крейсерський режим, що дозволяє вчасно помітити перешкоду, а при появі провалів або асфальтових хвиль буває потріба сповільнитися до повної зупинки.

З двох бід важливо вибрати меншу - ями бувають різні, і автомобілю в першу чергу небезпечна не стільки глибина, скільки край ями (саме через нього рветься боковина шини). Навіть в глибоку ополонку з пологими краями машина зайде і викотиться плавно і без наслідків, в той час як невелика на вигляд ямка з гострими рваними крайками асфальту по периметру легко рубає шини наскрізь.

Для коліс небезпечна не стільки глибина ям, скільки її гострі краї: саме через них пошкоджується боковина шини і закраїни дисків

Майте на увазі: на дорогах сьогодні є ями такого масштабу, що навіть найакуратніше “входження” в них не позбавляє від контакту асфальту з бампером або порогом. Тому перед великими перешкодами краще повністю зупинитися і оглянути дорогу по всій її ширині - можливо, є менш небезпечна “стежинка” лівіше, правіше або на узбіччі.

Якщо дозволяють обставини, подібні великі ями краще пропускати між коліс, а не занурюватись у них: провал буває глибше, ніж здається

Рекомендація від Авто24

Збираючись в дальню дорогу, вивчіть майбутній маршрут не тільки по карті, але і спираючись на досвід інших мандрівників. В інтернеті є тематичні форуми, де водії обмінюються реальною обстановкою на тій чи іншій ділянці конкретної дороги. Тут можна знайти свіжу інформацію, яка допоможе вам вибрати можливо не найкоротший, але найбільш реальний шлях. І пам'ятайте – будь-яка дорога, навіть сама рівна і широка, вимагає від водія зібраності і уваги.

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