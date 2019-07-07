Жара – естественная погода для летнего сезона в Украине. Но имейте в виду – в некоторых случаях автомобиль может усугубить последствия высокой температуры воздуха, сделав ее из некомфортной откровенно опасной.

Длительное пребывание автомобиля на солнце почти всегда “организовывает” в нем температуру куда более высокую, чем у окружающего воздуха. Виной тому – и парниковый эффект в застекленном салоне, и просто застой горячего воздуха в закрытом, постоянно подогреваемом извне объеме. Нелишним будет помнить несколько правил безопасности, связанных с жарой и автомобилем.

Яичница, приготовленная на капоте или крыше автомобиля – для бывалых водителей ничего удивительного: давно проверено на южных трассах планеты.

- Ни при каких условиях не оставляйте кого-либо в запертой машине на жаре: ребенка, собаку, кота. Даже если вы собираетесь отлучиться “на одну минуточку”, это может иметь плачевные последствия. Температура в закрытом салоне при неработающем кондиционере быстро достигает + 50о С + 60о С, что может оказаться губительным для живого организма.

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При этом многие современные автомобили не имеют на дверях кнопок разблокировки замков, так что даже взрослый не всегда сможет покинуть перегретую машину, не имея ключа с брелоком. Не даром в развитых странах родителям, оставившим ребенка летом в закрытой машине, грозит уголовная ответственность.

В развитых странах защитники животных проводят акции по информированию населения об опасности пребывания живых организмов в нагретом салоне.

- Не оставляйте на торпедо, сиденьях и полках герметично закрытые емкости с летучим содержимым: зажигалки, аэрозольные баллончики, пиво, газированную воду. Из-за нагрева давление внутри сосуда может превысить допустимое, и тогда неизбежно его полное или частичное разрушение. Например, газовая зажигалка просто взорвется, разлетевшись на отдельные фрагменты. Серьезных повреждений интерьеру разлетающиеся кусочки пластика не нанесут, но глаза или кожу человека могут травмировать. А, скажем, перегревшийся аэрозольный баллончик не взорвется, а разгерметизируется по завальцовке швов, щедро оросив содержимым обивку салона.

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- Не мойте машину холодной водой. Чаще всего это случается на отдыхе: владельцу, заскучавшему на солнышке, вдруг приходит в голову идея помыть автомобиль подручными средствами. А из подручных средств на даче или на природе может оказаться только ледяная колодезная вода или горный ручей.

Резкая смена температуры при мойке холодной водой на жаре приводит к растрескиванию лака и краски кузова. Деталь нужно перекрашивать.

Попав на разогретую до полусотни градусов Цельсия машину, такой контрастный душ необратимо повреждает лакокрасочное покрытие: на лаке появляется сетка трещин, которые через время приводят к необходимости полной перекраски.

Рекомендация Авто24

Если приходится в солнечный день при высокой температуре парковать машину на открытой площадке, постарайтесь оставить приоткрытыми хотя бы два окна, желательно на противоположных сторонах салона. Так вы организуете проветривание салона и нивелируете парниковый эффект, который нагревает воздух в машине до +60о С. Если соображения безопасности не позволяют оставить окна незакрытыми, возможно, имеет смысл поискать другое место для стоянки – пусть чуть дальше от цели вашей поездки, но в тени. И не забывайте о защитных шторках-экранах под стекло, которые не только защищают торпедо от солнечных лучей, но и предупреждают перегрев интерьера в целом.

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