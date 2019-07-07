Спека – природна погода для літнього сезону в Україні. Але майте на увазі – в деяких випадках автомобіль може погіршити наслідки високої температури повітря, перетворивши її з некомфортної на відверто небезпечну.

Тривале перебування автомобіля на сонці майже завжди "організовує" в ньому температуру куди більш високу, ніж у навколишнього повітря. Виною тому – і парниковий ефект в заскленому салоні, і просто застій гарячого повітря в закритому об’ємі, який постійно підігрівається ззовні. Незайвим буде пам'ятати кілька правил безпеки, пов'язаних зі спекою і автомобілем.

Яєчня, приготована на капоті або даху автомобіля – для бувалих водіїв нічого дивного: давно перевірено на південних трасах планети.

- Ні за яких умов не залишайте кого-небудь в замкнутій машині на спеці: дитину, собаку, кота. Навіть якщо ви збираєтеся відлучитися "на одну хвилиночку", це може мати плачевні наслідки. Температура в закритому салоні при непрацюючому кондиціонері швидко досягає + 50о С + 60о С, що може виявитися згубним для живого організму.

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При цьому багато сучасних автомобілів не мають на дверях кнопок розблокування замків, так що навіть дорослий не завжди зможе покинути перегріту машину, не маючи ключа з брелоком. Не дарма в розвинених країнах батькам, які залишили дитину влітку в закритій машині, загрожує кримінальна відповідальність.

У розвинених країнах захисники тварин проводять акції з інформування населення про небезпеку перебування живих організмів в нагрітому салоні.

- Не залишайте на торпедо, сидіннях і полицях герметично закриті ємності з летючим вмістом: запальнички, аерозольні балончики, пиво, газовану воду. Через нагрівання тиск всередині посудини може перевищити допустимий, і тоді неминуче його повне або часткове руйнування. Наприклад, газова запальничка просто вибухне, розлетівшись на окремі фрагменти. Серйозних пошкоджень інтер'єру шматочки пластику, що розлетяться, не завдадуть, але очі або шкіру людини можуть травмувати. А, скажімо, перегрітий аерозольний балончик не вибухне, а розгерметизується по завальцюванню швів, щедро окропивши вмістом оббивку салону.

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- Не мийте машину холодною водою. Найчастіше це трапляється на відпочинку: власнику, який занудьгував на сонечку, раптом приходить в голову ідея помити автомобіль підручними засобами. А з підручних засобів на дачі або на природі може виявитися тільки крижана колодязна вода або гірський струмок.

Різка зміна температури при митті холодною водою на спеці призводить до розтріскування лаку і фарби кузова. Деталь потрібно перефарбовувати.

Потрапивши на розігріту до півсотні градусів Цельсія машину, такий контрастний душ необоротно пошкоджує лакофарбове покриття: на лаку з'являється сітка тріщин, які через час призводять до необхідності повного перефарбовування.

Рекомендація авто24

Якщо доводиться в сонячний день при високій температурі паркувати машину на відкритому майданчику, постарайтеся залишити відкритими хоча б два вікна, бажано на протилежних сторонах салону. Так ви організуєте провітрювання салону і нівелюєте парниковий ефект, який нагріває повітря в машині до +60о С. Якщо міркування безпеки не дозволяють залишити вікна незакритими, можливо, має сенс пошукати інше місце для стоянки – нехай трохи далі від мети вашої поїздки, але в тіні. І не забувайте про захисні шторки-екрани під скло, які не тільки захищають торпедо від сонячних променів, але і попереджають перегрів інтер'єру в цілому.

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