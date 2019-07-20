Плануєте літню подорож? Підготуйте до неї не лише автомобіль, але й шини.

Перш, ніж виїжджати в далеку дорогу, необходіно перевірити не лише автомобіль, а й на стан його шин. Перш за все тому, що в дорозі у вас буде набагато менше можливостей виправити ситуацію і уникнути можливих проблем.

Навіть якщо під час останньої перевірки перед весняним шиномонтажем шини були у задовільному стані, до середини літа ситуація може виявитися іншою. Особливо з урахуванням якості нашого дорожнього покриття, яке сприяє прискореному зносу шин, причому в кілька разів.

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“Багато водіїв задовольняються простою перевіркою тиску перед початком подорожі, але ви повинні приділяти набагато більше уваги стану ваших шин. На додаток до тиску необхідно перевірити глибину протектора, рівномірність його зносу та різницю між передніми і задніми шинами”, – каже Матті Моррі, технічний менеджер з обслуговування клієнтів Nokian Tyres.

Якщо ви спостерігаєте явну різницю в рівні зносу шин, вам слід встановити менш зношені шини на задню вісь. Однак, якщо ваші шини знаходяться в дуже поганому стані і глибина їх протектора вже є меншою за 4 мм, не варто ризикувати і відправлятися на них в подорож: треба змиритися з тим, що шини відслужили своє та звернутися до шинного центру для придбання нового комплекту.

У дощову погоду уникайте попадання в колію

Водії, які подорожують великою компанією, часто змінюють один одного за кермом і деякі з них можуть бути не знайомі з автомобілем. Розкажіть їм про технічні особливості вашого автомобіля і стан шин. Хороші шини забезпечують додатковий запас зчеплення і полегшують керування автомобілем в складних дорожніх умовах.

“Шині набагато складніше боротися з акваплануванням, коли залишок протектора складає менше чотирьох міліметрів. Преміум-шина при цьому все одно поводиться краще нової дешевої шини, оскільки високоякісні шини зберігають свої характеристики керованості краще і довше, ніж дешеві. Під час їзди на зношеній шині під дощем ви повинні уникати заповнених водою колій на дорозі і зменшити швидкість»”, – попереджає Моррі та нагадує, що якщо тиск у шинах занадто низький, це також ускладнить керування автомобілем.

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У порівняльному тесті фінського журналу Tekniikan Maailma, опублікованому у випуску 5/2019, зношена літня шина з глибиною протектора 3-4 мм має помітно гіршу керованість, ніж нова літня шина з протектором 7 мм. В ході випробувань аквапланування на новій шині розвивалося зі швидкості 83,1 км/год при товщині шару води на дорозі 10 мм, а зношена шина попливла вже при 61,2 км/год. Гальмівний шлях на зношених шинах на мокрій дорозі був на 3,8 метра довший при гальмуванні зі швидкості 80 км/год.

Економте пальне, бережіть нерви

Хороші шини знижують ваші витрати на дорогу, оскільки на подолання опору коченню витрачається приблизно 20% від загального споживання палива автомобілем. Навіть при наявності якісних шин слід звертати увагу на тиск у них, оскільки спущені колеса збільшують витрату палива, до того ж шина буде зазнавати підвищених навантажень.

«Спокійний, проактивний стиль водіння підвищить безпеку, збереже нерви і в кращу сторону вплине на витрату палива. Спокійне водіння також піде на користь вашим шинам, оскільки агресивне проходження поворотів буде швидше стирати протектор об асфальт», – нагадує Матті Моррі.

Контрольна перевірка перед тривалою поїздкою влітку:

1. Перевірте протектор на ваших шинах. Більш нові встановіть на задню вісь, а якщо шини зношені нерівномірно, перевірте розвал-сходження.

2. Перевірте глибину протектора. Найменша допустима глибина протектора для літніх шин становить 1,6 мм, однак варто розглянути можливість придбання нових шин, коли цей показник падає нижче 4 мм.

3. Перевірте тиск. Правильний тиск в шинах - це простий спосіб заощадити паливо та підвищити комфорт водіння. Ви можете перевірити тиск в шинах на станціях техобслуговування, а рекомендовані значення тиску можна знайти в інструкції з експлуатації вашого автомобіля.

4. Зберігайте спокій та бадьорість за кермом. Ви отримаєте максимальну віддачу від поїздки, відпочивши і розслабившись. Спокійний стиль водіння також заощадить паливо та збереже хороший стан шин.

Нагадаємо, що існує кілька видів запасних коліс для авто.