З подачі провідних автовиробників ми стали забувати про запасне колесо: про нього не те що мало говорять – від нього нерідко в принципі відмовляються. Можливо, нам і справді варто звільнити багажник від цього рудимента минулої епохи?

З точки зору професійного інженера в питанні запасного колеса в даний час – повний хаос. На дорогах одночасно присутні автомобілі зі старою доброю повнорозмірною "запаскою", з тимчасовою "докаткою" і взагалі з одним лише загадковим балончиком в підпіллі багажника. Так чи потрібно сучасному автомобілісту п'яте колесо? Розглянемо по черзі всі варіанти.



На поганій дорозі завжди є ймовірність пошкодити колесо так, що без "запаски" не обійтися ніяк.

Ремкомплект. Зазвичай штатний набір в красивому футлярі включає в себе компресор для накачування колеса і балончик з герметиком, який підключається до шлангу при підкачуванні. Знайшовши разом з повітрям, що виходить, пробоїну в шині, герметик застигає, "пломбуючи" діру. Для досягнення бажаного ефекту потрібно не поспішаючи проїхати кілька сот метрів.

Читайте також: П'яте колесо: на запаску або в справу

Допомагає такий набір тільки при точковому проколі, і в першу чергу на протекторі, а при порізах і поривах боковини цей комплект буде марним. Звісно, якщо шина після проколу розбортувалася, проблему герметиком теж не вирішити. Крім того, після такого ремонту бажано заїхати на шиномонтаж, щоб професіонали оцінили якість "заплатки" і перевірили балансування колеса.

Штатний комплект для ремонту шин не допоможе, якщо порвана або порізана боковина – такий набір розрахований тільки на випадок проколу.

Докатка

Тимчасове колесо зазвичай менше стандартного по ширині і діаметру, до того ж тиск в ньому вдвічі вище стандартного (близько 4,5 атм). Тому "докатка" слабо поглинає поштовхи від нерівностей, та й з керованістю у перекошеного на недоколесі автомобіля зазвичай проблеми. Ще один аспект: через менший діаметр “докатка” на ведучій осі додатково навантажує трансмісію. Тому рухатися на потрібно повільно (зазвичай обумовлений ліміт в 80 км/ч) і недовго. Але при постійних "каботажних" рейсах запаска цілком може бути урізаною.

Так звана "докатка" призначена, щоб автомобіль міг не поспішаючи дошкандибати до найближчого шиномонтажу.

Повнорозмірне запасне колесо.

Розповідати про повнорозмірне запасне колесо особливо нема чого – в більшості випадків за характеристиками воно нічим не відрізняється від штатних, навіть якщо замість легкосплавного диска використовується сталеве "штампування". На нашу думку, якість українських доріг і фінансове благополуччя автомобілістів не дають списати "запаску" в запас. У будь-якому випадку, в далеку дорогу настійно рекомендуємо брати з собою саме повноцінне п'яте колесо.

Читайте також: Як обрати диски: починаємо тюнінг коліс

Без запаски

Деякі автомобілісти, найчастіше з встановленим ГБО, дозволяють собі повністю відмовитися від запасного колеса (стандартну нішу в підлозі багажника віддають під газовий балон). Для тих, хто не від'їжджає далеко від дому і від друзів-автомобілістів, які можуть прийти на допомогу, це вважається цілком прийнятним варіантом. До слова, багатий досвід журналістів Авто24 показує, що при акуратній експлуатації автомобіля в умовах середньостатистичного українського міста потреба в запасці виникає не частіше ніж один раз на рік. Правда, за умови, що водій буде стежити за тиском в шинах, а на машині стоять свіжі покришки (не старше 3 років) і колісні диски перебувають в належному стані – не іржаві і не м'яті.

Ще один варіант – якщо у вас є поліс страхування чи договір асістансу, за яким у випадку пробою вам зобов’язані його привезти й встановити. непоганий варіант, якещо не від’їжджати далеко від цивілізації.

Рекомендація Авто24

Точно можна сказати одне: запасне колесо в принципі має бути, хоча при цьому воно може бути яким завгодно. Адже свою головну функцію – неспішно довести машину до найближчого шиномонтажа – воно виконає в будь-якому випадку (згадайте про ті мільйони автомобілістів, що успішно їздять з мініатюрною “докаткою”). Звичайно, якщо вже ви возите повнорозмірне колесо, краще, якщо воно буде за зовнішніми розмірами якомога ближче до основних коліс. Малюнком протектора для невеликих швидкостей можна знехтувати, але глибина його повинна бути не менше 1,6 мм. Цього вимагають не тільки ПДР, а й міркування безпеки.

Читайте також: Як відремонтувати шину в дорозі своїми руками